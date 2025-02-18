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Развлечения «Просто психанула». Как россиянка основала первую в стране лигу рыбачек, утерев нос мужчинам

«Просто психанула». Как россиянка основала первую в стране лигу рыбачек, утерев нос мужчинам

Она с удочкой уже почти 40 лет

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1 комментарий
В любое путешествие Наталья берет с собой удочку | Источник: Наталья ДемешкоВ любое путешествие Наталья берет с собой удочку | Источник: Наталья Демешко

В любое путешествие Наталья берет с собой удочку

Источник:

44-летняя жительница Барнаула Наталья Лаас в первый раз взяла в руки удочку в раннем детстве и так увлеклась, что со временем хобби переросло в настоящий спорт. Наталья основала первую женскую рыболовную лигу в стране, а, кроме того, стала первой в Алтайском крае женщиной-судьей всероссийской категории по рыболовному спорту.

Как ведущий менеджер электронной коммерции в одной из компаний попала в спортивную рыбалку и начала тренировать женщин-рыбачек — читайте в материале наших коллег из NGS22.RU.

Постоянно таскала удочки у дяди

С удочкой по жизни Наталья шагает с пяти лет. Еще маленькой девочкой в Затоне под Барнаулом ее брала на рыбалку пожилая соседка.

— У нее дед умер. Они вдвоем до этого рыбачили, а потом она стала брать меня с собой. От бабушкиного дома до речки было буквально 25 метров. Рыбалка для меня стала моментом умиротворения и единения с природой. К тому же часто таскала удочки у своего дяди, — вспоминает она.

При этом, как подчеркивает Наталья, в рыбалке ее больше всегда привлекает сам процесс, а не улов.

Помимо рыбалки, Наталья увлекается туризмом и даже проходила обучение на инструктора | Источник: Наталья ЛаасПомимо рыбалки, Наталья увлекается туризмом и даже проходила обучение на инструктора | Источник: Наталья Лаас

Помимо рыбалки, Наталья увлекается туризмом и даже проходила обучение на инструктора

Источник:

— Я рыбу даже не всегда забираю. Мне вот интереснее ее поймать и пофотографировать. А улов можно и отпустить обратно, — отмечает Наталья.

Наталья рассказывает, что другие рыбаки часто, видя ее солидный улов, стараются усесться рядом с ней, чтобы тоже поймать больше рыбы.

— Бывает, подходит мужик и говорит: «Девочка, отодвинь, пожалуйста, сапог, я здесь лунку пробурю». Мало кто понимает, что дело не в месте, а в дорогом снаряжении. Но люди этого не видят и считают, что ты ловишь, потому что попал в какое-то рыбное Эльдорадо, — говорит рыбачка.

Одно только удилище, по ее словам, сейчас стоит около 18 тысяч рублей. Зато такое снаряжение позволяет чувствовать каждую рыбку.

Помимо рыбалки, Наталья любит вышивать крестиком | Источник: Наталья ЛаасПомимо рыбалки, Наталья любит вышивать крестиком | Источник: Наталья Лаас

Помимо рыбалки, Наталья любит вышивать крестиком

Источник:

Заниматься серьезно спортивной рыбалкой Наталья начала с 2011 года. Помог случай, когда команде бывшего мужа понадобилась помощь.

— Меня попросили потренировать их команду. А потом была проблема с судьями, надо было и по судейству помочь. Я как раз пока была тренером, выучила наизусть все правила, — рассказывает Наталья.

Правил, кстати, в спортивной рыбалке немало — огромный талмуд больше чем на 200 страниц. Так, Наталья из тренера стала сначала судьей, а потом, когда вновь потребовалась ее помощь, играющим тренером на зимних соревнованиях.

Спортивная рыбалка — это ловля рыбы разрешенным снаряжением по установленным правилам. При этом рыбу участники после завершения соревнований отпускают обратно в воду.

— Играющий тренер заходит в зону и начинает ловить. Я говорю, так я бурила всего два-три раза в жизни. А мне в ответ: это неважно. Внутри всё видно по-другому. Ну и я зашла на свою погибель, — вспоминает она.

Первая женская рыболовная лига

С тех пор Наталья уже два раза подтвердила звание кандидата в мастера спорта, а также завоевала множество наград, кубков, медалей и побед на краевых чемпионатах. Уже 10 лет она плотно занимается рыбалкой на зимнюю мормышку.

График соревнований осенью утверждается сразу на год вперед | Источник: Наталья ЛаасГрафик соревнований осенью утверждается сразу на год вперед | Источник: Наталья Лаас

График соревнований осенью утверждается сразу на год вперед

Источник:

Мормышка — это искусственная приманка для ловли различных рыб путем имитации ракообразных и других беспозвоночных. Классическая зимняя мормышка представляет собой крючок, впаянный в груз, который влияет на поведение приманки в воде.

— Люблю зимнюю мормышку. Это более контактный вид ловли. Недавно проходили женские соревнования. Было очень холодно, шквалистый ветер со снегом, метель. Лица, руки обдуло, мотыль застыл в первые полчаса. Чтобы насадить его на крючок, приходилось сначала в руках ледышки отогревать. Было тяжело, но очень интересно, — отметила Наталья.

В итоге по итогам двух туров она стала третьей в личном зачете. Вообще, соревнований для рыбаков проводят очень много — участвовать можно почти каждые выходные. Однако именно женских турниров до Натальи в регионе не организовывали. Да и вообще, когда она пришла в спорт, в регионе было всего трое женщин-рыбачек.

— Очень тяжело было на уровне с мужчинами чего-то добиваться. Они физически сильнее и выносливее. Приходилось брать стратегией, тактикой, просчитывать всё, а потом я просто психанула и заявила, что сейчас вот найду таких же девчонок, как я, и будем свои женские соревнования устраивать, — рассказала наша героиня.

Мужчины, как вспоминает Наталья, тогда над ее затеей только посмеялись, однако она решила твердо добиться своего и начала повсюду размещать объявления об обучении рыбалке. На первый набор пришли 24 человека.

По словам Натальи, женщин-рыбачек много, правда, не все хотят участвовать в соревнованиях | Источник: Наталья ЛаасПо словам Натальи, женщин-рыбачек много, правда, не все хотят участвовать в соревнованиях | Источник: Наталья Лаас

По словам Натальи, женщин-рыбачек много, правда, не все хотят участвовать в соревнованиях

Источник:

— Самое, наверное, мое большое достижение как тренера, когда к тебе приходит человек, который даже на обучение не смог попасть. Случайно где-то в интернете Валя Кухленко увидела, что у нас совместная тренировка с девчатами будет. Она прибежала, я ей дала удочку, надела какие-то перчатки. И она поймала свою первую рыбку, был такой восторг, такие эмоции, их не забудешь, — говорит Наталья.

Постепенно в Алтайском крае сформировалась сильная команда рыбачек. Теперь в регионе три раза в год проводят женские соревнования. Пять спортсменок также ежегодно ездят на чемпионаты и кубки страны. Валентина Кухленко два года назад привезла бронзу с Кубка России, который проводили в Бурятии.

У самой Натальи всероссийских наград пока нет, да и на таких соревнованиях она чаще оценивает чужие достижения, чем сама ловит рыбу. Она судья всероссийской категории и член президиума Всероссийской коллегии судей.

— Семь лет назад Алтайский край оказался первым, кто начал устраивать чисто женские соревнования по рыбалке. После этого идею подхватили Урал, Москва и Бурятия. В стране появился женский чемпионат России, — отметила рыбачка.

Ежегодно лига проводит обучение рыбалке для женщин | Источник: Наталья ЛаасЕжегодно лига проводит обучение рыбалке для женщин | Источник: Наталья Лаас

Ежегодно лига проводит обучение рыбалке для женщин

Источник:

Мужчины-рыбаки, в свою очередь, к рыбачкам относятся с уважением и пониманием.

— Когда мы куда-то едем командой из 20 человек, они носят наши чемоданы. Куда им деваться? Мужчины они везде мужчины. В спорте они девчонок не обижают. Могут поворчать, но всегда идут на контакт, всегда обучают, что-то подсказывают, — рассказала Наталья.

Сама она в последние годы в соревнованиях участвует меньше, чем раньше, однако рыбалка не ушла из ее жизни.

— В одно время у меня было 10 стартов за зимний сезон. Я практически каждые выходные стартовала. Сейчас нет, я делаю себе выходные и езжу на простую рыбалку. Хочется крупного леща иногда половить, судака поймать или поснимать что-то для соцсетей.

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Рыбалка Соревнования Женщины Турнир
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Комментарии
1
Гость
1 час
Это Россия и русские женщины, детка.
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