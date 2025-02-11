Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка

Врач не всегда преследует цель помочь Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Алла Ю. работает врачом одной из больниц и постоянно сталкивается со странными, а порой и просто-напросто опасными назначениями коллег из частных клиник. 72.RU попросил ее рассказать, почему так происходит, какие способы используют недобросовестные специалисты, чтобы вытащить из пациентов больше денег, и как не попасться на уловки клиник. Все «ред флаги» и схемы, которые ей встречались, доктор описала в откровенной колонке.

Алла Ю.

Частные клиники — это не зло

Ко мне каждый день приходят пациенты из частных центров. Как они сами объясняют, чаще всего туда идут к конкретному специалисту, который раньше работал в обычной больнице, а потом перешел в платную. Другая причина — забота о здоровье становится модной. И это здорово, я всеми руками за то, чтобы люди чаще об этом задумывались.

Я прекрасно отношусь к частным клиникам. Есть прекрасные платные центры, к которым ноль вопросов: пациент должен иметь альтернативу, а врач — возможность дополнительного заработка.

Разумеется, в частной клинике почти всегда есть запись у нужного специалиста, а время осмотра пациента — не 5–7 минут, а 10, 15 или даже 30. Опять же, оборудование новее, эндоскопия, УЗИ, КТ, анализы — всё это доступнее. Класс.

Но есть нюанс

Как мне кажется, каждый встречался с мнением, что в клиниках врачи настроены отнять у пациентов как можно больше денег. И я согласна: такое действительно бывает.

Очевидно, когда пациент идет в клинику, он совершенно ничего не понимает и его легко облапошить. Даже я, хоть и врач, но общего профиля, поэтому, если прихожу на прием к узкому специалисту, всего не знаю. Недобросовестные центры этим пользуются.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Способов есть несколько. Во-первых, врач может накрутить процедур и обследований, и ты оставишь в клинике очень-очень много денег. Иногда от этого страдаем мы, работники городских поликлиник. Обращается человек от такого доктора, ему назначили кучу анализов, а делать их пациент пришел бесплатно. Он не понимает, почему ему просто не могут дать все эти направления.

Так вот, объясняю: для любого анализа нужно обоснование. Иначе может получиться так, что, когда закончатся реактивы или материалы для исследований, услугу может не получить пациент, которому она действительно нужна по показаниям, а не по фантазиям врача.

Из-за того что в государственных больницах очень много проверок, тут особо не напридумываешь. А вот у коммерческих — лейся песня! И всякие «авторские схемы», и лечение травами, и другие техники.

Когда алчность становится опасной

Недобросовестный врач может назначить лечение, которое не возымеет особого эффекта, но будет требовать обязательного контроля через два, три или четыре приема. В итоге проблема не решена, а ты всё приходишь и приходишь на очередной осмотр.

Есть еще так называемое межкабинетное назначение. Это когда ты приходишь к неврологу, а он решает, что на самом деле тебе нужно к гастроэнтерологу. А он как раз в соседнем кабинете! На самом деле плохого тут ничего нет и в хорошей клинике дообследование — это норма. Но в руках хитрого врача это становится заработком, ведь доктор получает за это свой процент.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Что меня действительно возмущает — это псевдодиагнозы. Какой-нибудь дырявый кишечник или повышенное внутричерепное давление, установленное по внешним признакам, загибы желчного пузыря. Всем этим могут пугать без каких-либо оснований.

Но самое страшное, что может с вами произойти, это назначения со ссылками на маркетплейсы. Да, я сама видела такое: список из восьми препаратов от врача из клиники сразу со ссылкой, где это купить. Все ценники — от тысячи и дороже. Откуда мы знаем, чей это магазин? Может, знакомого или даже самого врача? Речь о неприкрытой корысти.

«Красные флаги»: как определить, что тебя хотят обмануть

Лично для себя я выделяю несколько лайфхаков. Первый — клинические рекомендации. Для каждой болезни Минздрав сделал специальный документ, в котором описано ее лечение с точки зрения доказательной медицины. Если вам что-то выписывают, вы можете найти в интернете клинические рекомендации и убедиться, что препараты не расходятся с рекомендованными.

Второе — это список препаратов с недоказанной эффективностью, которые в огромном количестве продаются в России. Его составили и выложили в открытом доступе ведущие врачи, чтобы каждый мог по действующему веществу или торговому названию проверить назначенное лекарство.

Третье — БАДы. Если доктор их назначил, это однозначно повод насторожиться. Нам, например, вообще запрещено с ними работать, потому что у них нет ни нормальной маркировки, ни испытаний. Мы не знаем, как организм может отреагировать на то, что вы проглотите.

Еще один «красный флаг» — это большой список препаратов. В медицине принято: не больше пяти препаратов на одно заболевание. А я встречаю выписки из платных клиник, где на листе А4 просто распечатан огромный список таблеток: и витамины, и БАДы, и вообще всё, что можно. Часто это связано с «многоступенчатыми схемами приема»: сначала, мол, пейте одну группу лекарств, после этого БАДы, а потом еще что-нибудь. Это тоже «ред флаг».

Источник: Городские медиа











Объясняя это, врач может начать рассказывать сказки. И если с таким моментом встретились, надо требовать аргументированно пояснить, зачем нужен тот или иной препарат.

Наконец, последнее — это когда в клинике предлагают одно решение от всех проблем. Это может быть волшебная пилюля или диета, которая всё исправит.

«Зеленые флаги»: признаки хорошего врача

Когда врач, назначая лечение, опирается на клинические рекомендации, будьте спокойны: это большой «зеленый флаг». Еще один признак специалиста — признание, что он не может сразу разобраться в вашей проблеме и должен посоветоваться с коллегами или изучить вопрос.

Еще не стоит пугаться, если врач при вас пользуется справочником лекарственных препаратов, что-то ищет в компьютере, он хочет правильно подобрать вам лечение, а не стремится второпях понять, что с вами делать. Мне еще хочется попросить не доверять слепо отзывам о врачах на сайтах. Пациент может оставить плохой отзыв и у хорошего специалиста.

Врач тоже может заблуждаться

Знаете, не всегда поведение врача продиктовано выгодой. Иногда коллеги могут просто нести чушь. Может, они используют устаревшие подходы, которые совершенствуются каждые 5–10 лет, а может, и сами верят в гомеопатию или натирание барсучьим жиром.

В муниципальной клинике есть плюс для пациентов. У нас очень много проверок, поэтому писать постоянно ерунду в протоколах не получится. Так или иначе до тебя доберутся и дадут по шапке. Но это, конечно, не значит, что и у нас плохих врачей нет. Что показательно, надолго у нас они не задерживаются.