Почему россиян лишили дополнительных выходных в феврале и марте — ответ Минтруда

В этом году 23 февраля приходится на воскресенье, а 8 марта — на субботу Источник: Городские медиа











В этом году у россиян не будет сокращенной рабочей недели перед Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Дело в том, что оба этих праздника выпадают на выходные дни и Министерство труда РФ решило перенести их на другие даты.

— Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года, — рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков журналистам ТАСС.

По словам Котякова, во время составления производственного календаря правительство учитывает длительность новогодних и майских праздников. Обычно календарь разрабатывается таким образом, чтобы не прерывалась выходная неделя, что будет наиболее комфортно для жителей России. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 выходные дни перенесены:

с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая;

с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа









