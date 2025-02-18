Почему россиян лишили дополнительных выходных в феврале и марте — ответ Минтруда

В этом году у россиян не будет сокращенной рабочей недели перед Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Дело в том, что оба этих праздника выпадают на выходные дни и Министерство труда РФ решило перенести их на другие даты.
— Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года, — рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков журналистам ТАСС.
По словам Котякова, во время составления производственного календаря правительство учитывает длительность новогодних и майских праздников. Обычно календарь разрабатывается таким образом, чтобы не прерывалась выходная неделя, что будет наиболее комфортно для жителей России. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 выходные дни перенесены:
с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая;
с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня.
Таким образом, длинные праздники ожидают россиян только в мае, там удастся отдохнуть 1–4 мая и 8–11 мая. А вот выгодно ли брать отпуск в эти месяцы, рассказываем в нашем материале.