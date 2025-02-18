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Страна и мир Почему россиян лишили дополнительных выходных в феврале и марте — ответ Минтруда

Почему россиян лишили дополнительных выходных в феврале и марте — ответ Минтруда

В этом году у россиян не будет сокращенной недели перед 23 Февраля и 8 Марта

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2 комментария
В этом году 23 февраля приходится на воскресенье, а 8 марта&nbsp;— на субботу | Источник: Городские медиаВ этом году 23 февраля приходится на воскресенье, а 8 марта&nbsp;— на субботу | Источник: Городские медиа

В этом году 23 февраля приходится на воскресенье, а 8 марта — на субботу

Источник:

В этом году у россиян не будет сокращенной рабочей недели перед Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Дело в том, что оба этих праздника выпадают на выходные дни и Министерство труда РФ решило перенести их на другие даты.

— Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года, — рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков журналистам ТАСС.

По словам Котякова, во время составления производственного календаря правительство учитывает длительность новогодних и майских праздников. Обычно календарь разрабатывается таким образом, чтобы не прерывалась выходная неделя, что будет наиболее комфортно для жителей России. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 выходные дни перенесены:

  • с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая;

  • с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаДлинных выходных в марте и феврале ждать не стоит | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит
Источник:

Таким образом, длинные праздники ожидают россиян только в мае, там удастся отдохнуть 1–4 мая и 8–11 мая. А вот выгодно ли брать отпуск в эти месяцы, рассказываем в нашем материале.

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Праздник Выходные Сокращенный рабочий день 23 Февраля 8 Марта
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Комментарии
2
Гость
1 час
Очередная гадость от правительства.
Гость
46 минут
Холопы не празднуют а вкалывают по 16-18 часов согласно плану ради построения многополярного мира и благополучия власти
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