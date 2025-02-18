За одного в России двух в Китае дают. Сколько популярные в РФ машины стоят на родине и почему у нас так дорого

Haval Jolion — самый покупаемый в России китайский автомобиль Источник: скриншот видео с сайта haval.ru











Как только автомобиль из Китая пересекает границу с Россией, в ту же минуту он в среднем в два раза становится дороже. Наши коллеги из «Фонтанки» рассказывают, сколько стоят в Поднебесной популярные в РФ бренды, а также считают, какие обязательные платежи и на сколько они влияют на конечную стоимость машины. Не спешите ругать продавцов: они накручивают ценник на жалкие 60 тысяч рублей.

Лидеры продаж

Haval Jolion

Самый покупаемый в России китайский автомобиль — Haval Jolion, за январь их купили 4,1 тысячи штук и 83,8 тысячи за весь прошлый год. У себя на родине модель автоконцерна Great Wall известна как Haval H6. Причем в Поднебесной автомобиль выпускался в нескольких поколениях, и только третье эквивалентно российскому Jolion.

Сейчас в Китае продают четвертое поколение Haval H6, оно вышло на рынок в июне прошлого года. Третье поколение появилось в 2020 году, после выхода четвертого с продаж его сняли, но в сентябре вернули в линейку с названием Classic Edition.

Прямо сейчас в Китае рекомендовано продавать эту модель в розницу за 90,24 тысячи юаней, или 1,159 млн в рублях. Автомобиль 2025 года петербургские дилеры обещают отдать по цене от 1,95 млн рублей. Правда, это будет автомобиль российской сборки: с 2023 года модель крупноузловым способом собирают под Тулой, а с ноября прошлого — контрактную сборку запустили в Калуге.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Chery Tiggo 7 Pro Max заняла среди иномарок вторую строчку по популярности Источник: скриншот видео с сайта chery-motors.ru











Chery Tiggo 7 Pro Max по итогам январских продаж уступила Haval каких-то 100 штук и заняла среди иномарок вторую строчку по популярности (64,8 тысячи за прошлый год). В Китае марка называется Chery Tiggo 7 PLUS, причем PLUS — это часть названия модели, а не дополнительное обозначение, как у нас Pro Max. В России продажи стартовали в 2023 году, на китайский рынок автомобиль вышел на два года раньше.

Цены на машину в Китае стартуют от 99,9 тысячи юаней (1,305 млн рублей) в комплектации «комфорт». За эти деньги автомобиль, оснащенный бензиновым турбированным двигателем 1,6 и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, напичкан светодиодными фарами «тигровый значок», 24,6-дюймовым изогнутым экраном с эффектом объемного звучания, модным интерьером красного цвета «мулан», интеллектуальным электронным переключением передач, ESP, изображением заднего хода с динамической вспомогательной линией, стеклоподъемниками на все четыре двери с защитой от защемления и задним воздухозаборником.

Самая дорогая комплектация «премиум» за 129,9 тыс. юаней (1,735 млн руб.) получила в пару к такому же двигателю 8-ступенчатый автомат, чип Snapdragon 8155 (обеспечивает более плавную работу интерфейса с сенсорным экраном), панорамное изображение заднего вида на 540 градусов, аудиосистему Sony, 64-цветную фоновую подсветку, двухзонный автоматический кондиционер с антизапотевателем и интеллектуальное вождение L2 (пакет включает интеллектуальный круиз-контроль, активную помощь в движении по полосе, автоматическое торможение и распознавание дорожных знаков). У нас версию Elite FWD 1,6T 150 DCT рекомендовано продавать от 2,77 млн рублей, при сдаче старой машины в трейд-ин и прямой скидке от дилера, на которую может подвинуться менеджер, можно выкружить машину за 2,55 млн.

Chery Tiggo 4 PRO

В России марка заняла шестую строчку по продаваемости Источник: скриншот с сайта chery-motors.ru

На российский рынок Chery Tiggo 4 Pro вышел в 2022 году, хотя китайцы к этому времени на нем катались уже целый год, правда, им он был известен как Tiggo 5x. «Классический национальный автомобиль мира», как говорится на официальном сайте, отдают в Китае по цене 59,9 тысячи юаней. В пересчете на рубли это будет порядка 795 тысяч. По итогам января в России марка заняла шестую строчку по продаваемости с результатом в 2,8 тысячи штук (пятое место уступила LADA Niva Travel). За весь прошлый год было продано 52,7 тысячи машин марки. В Петербурге цены на Chery Tiggo 4 PRO Action MT на «ручке» начинаются от 1,7 миллиона, за версию с «автоматом» придется накинуть еще 100 тысяч.

Geely Mоnjaro

Этот китаец расположился на восьмом месте Источник: скриншот с сайта geely-motors.com











На восьмой строке, вытесненный опять же Niva, но классикой, по итогам января с результатом в 2,3 тысячи продаж (47,9 тысячи за весь минувший год) расположился «китаец» Geely Mоnjaro, известный в Поднебесной как Geely Xingyue L. В переводе с китайского это означает «Новая звезда», а романтическим названием автомобиль обязан астероиду. Самая бюджетная комплектация, оснащенная панорамным люком, автомобильной системой Galaxy OS и композитным фильтром для кондиционирования воздуха, стартует в Поднебесной от 147,7 тысячи юаней, или 2,045 миллиона в рублях. В Петербурге на покупку придется закладывать в два раза больше, от 4,18 миллиона.

Haval M6

Девятая строчка в рейтинге Источник: скриншот с сайта haval.ru











Модель отстает по продажам от Geely Mоnjaro всего на два автомобиля и занимает 9-ю строчку в рейтинге самых покупаемых китайских брендов января (38 тысяч по прошлому году). На российский рынок машина вышла в 2023 году, китайские автомобилисты знают ее на два года дольше и под другим именем — Haval M6 Plus. В Поднебесной ее рекомендовано продавать в розницу за 71,9 тысячи юаней, или 1,3 миллиона. Искать у нас машину за такие деньги бессмысленно, самый доступный ценник, какой удалось найти, начинается от 1,9 млн.

Аутсайдеры

Интерес к Changan, Omoda, Exeed, Jetour и Tank в январе 2025 года несколько упал, и из топ-10 самых продаваемых они вылетели. Однако «Автостат» помнит, что по прошлому году бренды улетали как горячие пирожки.

Changan

Changan среди всей пятерки аутсайдеров был, пожалуй, самым покупаемым — 106 тысяч штук было продано за год. Из всего семейства чаще других брали кроссовер Changan CS55. Китайцы увидели его впервые в 2017 году, мы — в 2019-м. Официальная ориентировочная цена на него начинается от 92,9 тысячи юаней (или 1,2 млн рублей), а при оплате наличными продавец обещает сделать скидку в 15 тысяч (или почти 200 тысяч российскими рублями). У нас при покупке машины придется переплатить больше миллиона.

Omoda

Российские автолюбители чаще других брали Omoda C5 Источник: скриншот с сайта omoda.ru











По итогам 2024-го к российским покупателям ушли 49,5 тысячи автомобилей бренда. Чаще других автолюбители брали Omoda C5. Кроссовер дебютировал в Китае в 2022 году под именем Chery Omoda 5. И мы его увидели примерно в тот же год. Любопытно, что инициатива сформировать отдельную марку принадлежит российскому представительству, самим китайцам это и в голову не пришло. И вообще на китайском модель называется Ou Mengda. Ориентировочная цена на машину в Пекине начинается от 109,9 тысячи юаней (1,44 млн рублей), «голый» автомобиль можно взять от 99,9 тысячи (1,3 млн руб.). Российскому автомобилисту машина обойдется по цене от 1,9 миллиона.

Exeed

Еще один премиальный суббренд Chery отметил в 2024-м три года со старта продаж в России. Лучше всего в линейке разбирали EXEED TXL FL, на него пришлось 30% продаж во всём модельном ряду. Китайские автомобилисты и мы увидели машину в один год, в 2020-м, однако на родине она продавалась как Cheryexeed TXL и не так уж чтобы очень, и в 2021 году ее переименовали в Lingyun, что автоматический переводчик на сайте выдает как «Звездный путь». Путь к звезде в Поднебесной рекомендовано продавать от 129,9 тысячи юаней. На наши деньги это почти 1,7 млн. У нас машину за такие деньги не купить, придется выложить больше чем в два раза, цены начинаются от 3,8 млн рублей.

Jetour

Этот бренд позиционируют как молодежный Источник: скриншот с сайта jetour-ru.com











Очередной суббренд Chery — Jetour — в 2024 году разошелся в РФ тиражом 35 тысяч штук. На свет автомобиль появился в 2018 году, собирают его на мощностях материнской компании. Позиционируют его как молодежный, игра слов в названии символизирует стремление к динамичности и новым открытиям. К слову, автоматический переводчик на официальном сайте бренда настаивает на произношении «Цзету».

До выхода на российский рынок Jetour успел накатать в Китае без малого пять лет, и он, пожалуй, один из немногих «китайцев», кто сохранил аутентичное имя. Лучше всего в течение года в РФ разбирали Jetour Dashing (или Jetour «Великий мудрец» в переводе), на модель пришлось до 44% от общего объема продаж, в совокупности машин бренда распродали за год 35 тысяч штук.

В Китае в 2024 году вышел Jetour Dasheng Longteng Edition — 5-дверный 5-местный внедорожник длиной почти 4,6 метра. Производитель рекомендует продавать его по цене от 93,9 тысячи юаней (в рублях это 1,27 млн), правда, на официальном сайте Jetour машины в продаже пока нет. В Петербурге у официалов ценник на Jetour Dasheng стартует от 1,9 миллиона.

TANK

Еще один бренд, который дошел до российского потребителя с оригинальным названием. Владеет им Great Wall Motors, первого представителя TANK 300 китайские автолюбители увидели в продаже под конец 2020-го, в РФ премиальный внедорожник презентовали на пару лет позже.

За прошедший год TANK разошелся на российском рынке тиражом в 28,5 тысячи штук, причем более половины покупок (16,3 тысячи) пришлось на TANK 300. Цена на базовую конфигурацию «Претендент» в Поднебесной стартует от 199,8 тысячи юаней, в пересчете на рубли это будет почти 2,65 млн. В Петербурге расценки на модель начинаются от 4 миллионов.

Voyah Dream PHEV Long Range

За весь прошлый год в РФ продали всего 1,5 тысячи таких автомобилей Источник: скриншот с сайта voyah.su











Флагманскому минивэну Voyah Dream, который в России начал собирать ООО «Моторинвест», а Минпромторг включил на 2025 год в перечень льготного кредитования, но пока еще не удалил из реестра для расчета налога на роскошь, до топ-10 по продажам пока далеко. За весь прошлый год в РФ продали всего 1,5 тысячи автомобилей. Оно и понятно — гибриды у нас пока не так популярны, как у себя на родине. Возможно, не привлекает и цена — в Петербурге она стартует от 8 млн рублей. Гораздо приятнее смотреть на китайский ценник: самая бюджетная комплектация на официальном сайте продается от 329,9 тысячи юаней, или 4,4 млн рублей.

Считаем, что «китайцам» добавляет стоимости в России

Ожидать, что иномарку, даже китайскую, стали бы продавать в России по тем же ценам, что и на родине, конечно же, наивно, и все это понимают. Прибавка к стоимости складывается из расходов на логистику, таможенных пошлин, наценок дилеров, которые тоже хотят заработать, и много еще чего. На примере Chery Tiggo 7 Pro Max (цена в Китае от 1,305 млн рублей на базовую комплектацию) посчитаем на калькуляторе, из чего складывается наценка, которая «прилипнет» к машине, как только она выйдет за пределы таможни.

Таможенная пошлина

Это своего рода налог, который нужно заплатить государству при ввозе импортного товара в свою страну. Функций у нее как минимум три: пополнять казну, защищать отечественного производителя и стимулировать потребление местных товаров, ну и контролировать ввоз товаров в страну.

Для нового автомобиля сумма платежа рассчитывается как 15% от стоимости для юридического лица и 48–54% (но не менее 3,5 евро) для физлица, которое ввозит машину для личного использования. Если взять по минимальной планке, в нашем случае сумма платежа для физлица составит 626,4 тысячи рублей и 195,750 тысячи для юридического.

Таможенный сбор

Это разовый платеж за обработку документов. Сумма платежа зависит от стоимости транспортного средства, объема и мощности двигателя, его типа (бензиновый или дизельный), возраста машины, а также статуса владельца (физическое или юридическое лицо).

У Chery Tiggo 7 Pro Max установлен бензиновый двигатель объемом 1498 куб. см и мощностью 147 л. с. Для «физика» и «юрика» таможенный сбор ограничится суммой в 11,746 тысячи рублей.

Акциз

Это косвенный налог, государство им регулирует спрос. Рассчитывается как ставка за одну лошадиную силу двигателя. Физлица акциз не платят, организации придется выложить 8,967 тысячи рублей.

НДС

При ввозе практически любых товаров из-за границы организации должны заплатить еще и налог на добавленную стоимость. И за машины тоже. Это делается для обеспечения равных налоговых условий для ввозимых и производимых в РФ товаров. Рассчитывается по стандартной ставке в 20% от таможенной стоимости автомобиля. В нашем случае это будет платеж в 301,943 тысячи рублей.

Утильсбор

Еще один обязательный платеж, задуманный для покрытия расходов на утилизацию старых автомобилей. Еще он должен стимулировать отечественных и импортных производителей улучшать экологические характеристики своей продукции, а покупателей менять «ведра» на современные с жесткими экологическими нормами. На фоне экспансии «китайцев» он стал охранной грамотой для отечественного автопрома. «Фонтанка» писала, что расти утильсбор будет ежегодно, до 2030 года.

Платеж обязателен как для физлиц, так и для организаций, однако рассчитывается по-разному: в 2025 году «физики» умножают базу в 20 тысяч рублей на повышающий коэффициент 0,17, «юрики» — на 33,37.

В нашем случае «физик» заплатит 3,4 тысячи рублей утильсбора, «юрик» — 667,4 тысячи.