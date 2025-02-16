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Культура мнение Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Рене Зеллвегер старалась как могла, но одного актерского таланта — мало

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«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (18+)&nbsp;вышел в прокат 14 февраля 2025 года | Источник: Kinopoisk.ru«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (18+)&nbsp;вышел в прокат 14 февраля 2025 года | Источник: Kinopoisk.ru

«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (18+) вышел в прокат 14 февраля 2025 года

Источник:

14 февраля на платформе «Кинопоиск» появился фильм о Бриджит Джонс. «Без ума от мальчишки» — продолжение истории о жизни невозмутимой оптимистки, которая учит зрителя любить себя такими, какие они есть. Поклонники героини с нетерпением ждали кино, которое, к сожалению, совершенно не получилось. Корреспондент NGS.RU Алена Золотухина посмотрела новинку — публикуем ее впечатления (разочарования).

Для тех, кто читал книгу Хелен Филдинг, сюжет фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» не стал удивительным. Для многих же тот факт, что Бриджит — вдова с двумя маленькими детьми, стал ошеломляющим. Да, Марк Дарси погиб в Судане во время гуманитарной миссии. А Бриджит снова одна и снова старается навести порядок в жизни при помощи дневника.

На первый взгляд кажется, что это всё та же Бриджит — Рене Зеллвегер отлично отыгрывает свою героиню, но в глаза сильно бросаются филеры и прочие косметологические манипуляции, которые совершала 55-летняя актриса. Вероятно, для роли Бриджит ее искусственно старили, но мимика всё равно оставалась практически недвижимой.

Многие актеры вернулись к своим ролям | Источник: Kinopoisk.ruМногие актеры вернулись к своим ролям | Источник: Kinopoisk.ru

Многие актеры вернулись к своим ролям

Источник:

Фильм в доступе всего два дня, но зрители уже успели отругать Бриджит — якобы она уже не та, да и Рене перестала понимать свою героиню. Отчасти они правы, но дело не в актрисе, а в сценарии: фильм получился урывочным и поверхностным. Вместо романтической комедии — набор штампов. А что касается Рене, то, на мой взгляд, она справилась на отлично: попробуйте понять себя после смерти сразу двух близких людей. 53-летняя Бриджит, напомним, вдова с двумя маленькими детьми, без работы, без опоры под ногами, без веры в светлое будущее. Получится у вас в таком состоянии понимать себя? Сомневаюсь.

Бриджит окружена призраками прошлого (в буквальном смысле), каждый норовит дать ей то прошеный, то не прошеный совет, и внезапно героиня решает начать жить с чистого листа, правда выглядит эта слишком резко — ощущение, будто эпизод вырвали из контекста: скорее всего, в книге дается объяснение и присутствует подводка. Мы снова видим знакомую Бриджит (но с незнакомым лицом). Она всё так же попадает в нелепые ситуации, но если в первых двух фильмах Бриджит обаятельно мила, то в этом выглядела немного жалко. Возможно, так и задумывалось, но смотреть было грустно.

Как показывает практика, любое продолжение чего-то культового старается максимально отразить современность. Спасибо создателям фильма за то, что были умеренными (в отличие от создателей продолжения «Секса в большом городе» (18+)). Наша Бриджит всего лишь использует приложение для знакомств «Тиндер», общается с близкими по видеосвязи и старается соответствовать быстро меняющимся общественным стандартам.

В новом фильме Бриджит снова учится любить | Источник: Kinopoisk.ruВ новом фильме Бриджит снова учится любить | Источник: Kinopoisk.ru

В новом фильме Бриджит снова учится любить

Источник:

Попытки стать идеальной мамой трещат по швам, зато возвращение в профессию удалось. Большое внимание уделено личной жизни Бриджит — на этом строится весь фильм. Сопереживать героине не получается. В прошлых частях я с замиранием сердца следила за развитием отношений Бриджит и Марка, а здесь успела фоном переделать все домашние дела, просто потому что неинтересно и странно.

Фильм не получился. Пересматривать с той завидной регулярностью, с которой я смотрю по несколько раз за год первые две части, разве что иногда включаю третью, я уже не буду. Было интересно посмотреть, как живет героиня — я как будто заглянула за титры, но ничего стоящего там не обнаружила. Было приятно посмотреть на любимых персонажей и от души поругать режиссера за образ Дэниэла Кливера (сами всё увидите), узнать — Бриджит не пропадет и вообще она молодец.

Фильм — как весточка от родственников из другой страны: «Живы, здоровы, всё у нас хорошо». Культовым он не станет, армию поклонников не наберет. Пересматривать его в пижаме с мороженым не хочется. Посмотреть исключительно ради любопытства — да, а еще расстроиться, поворчать. И забыть.

Уже посмотрели новый фильм о Бриджит?

Да, понравилось, хорошее получилось продолжение
Нет, вообще непонятно, для чего его сняли
Кто такая Бриджит?
Напишу свое мнение в комментариях


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Дневник Бриджит Джонс Продолжение фильма Рене Зельвегер Кинопоиск
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