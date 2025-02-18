В Эр-Рияде начались переговоры России и США: первые заявления, кадры

Российская делегация в Эр-Рияде за столом переговоров с представителями США Источник: МИД России / Telegram











В Саудовской Аравии стартовали переговоры России и США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сели за стол переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Страны обсудят урегулирование украинского кризиса и перезагрузку российско-американских отношений.

Перед началом переговоров уже выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что России и США важно «навести мосты», потому что отношения двух стран имеют значение для всего мира. Кроме того, он считает, что диалог с новой администрацией США позволит сказать правду, потому как политика по сдерживанию РФ провалилась.

— По моему мнению, важно, чтобы США и Россия сотрудничали. Вместе мы сможем решить проблемы, — рассказал Дмитриев журналистам ТАСС.

Глава РФПИ также признался телекомпании CNN, что американский бизнес потерял 300 миллиардов долларов на фоне ухода из России.

О чём еще сказал Дмитриев:

есть необходимость совместных проектов с США, в том числе в Арктике;

многие американские компании потеряли свои позиции на рынке РФ и свои будущие подходы;

администрация Байдена вводила в заблуждение о состоянии экономики России, совместные проекты позволят стать экономике России и США успешнее;

санкции против России ударили по США сильнее, чем по России;

тема «Северных потоков» в Эр-Рияде не обсуждалась;

прогресс в переговорах России и США возможен в ближайшие 2–3 месяца.