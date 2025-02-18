НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -12

2 м/c,

южн.

 754мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,34
EUR 95,67
Новый способ записи к врачу
Пожар в многоквартирном доме
Ремонт трамвайных путей на Пятерке
Задержан ярославский железнодорожник
Как отдохнуть зимой по-русски
Массовое ДТП
Продлили трамвайную модернизацию
Что откроется в новом ТЦ
Симптомы заразного вируса
Город В Ярославской области сделают современную детскую площадку и пешеходную зону. Рассматриваем проект

В Ярославской области сделают современную детскую площадку и пешеходную зону. Рассматриваем проект

Появились эскизы обустройства территорий

281
5 комментариев
Что отремонтируют в Ярославской области в 2025 году | Источник: Михаил Евраев / TelegramЧто отремонтируют в Ярославской области в 2025 году | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Что отремонтируют в Ярославской области в 2025 году

Источник:

В Переславле-Залесском Ярославской области планируется благоустройство двух объектов — площадки у школы № 9 и пешеходной зоны на участке улиц Садовой, Проездной, Валовое Кольцо. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 17 февраля.

Территории, которые будут приводить в порядок, выбрали местные жители путем голосования. На работы выделят более 20 миллионов рублей.

— У школы № 9 планируется сделать детскую площадку с современными игровыми зонами с травмобезопасным покрытием. Работы будут проведены в несколько этапов, в этом году — первый, — уточнил глава региона.

У школы планируют установить детскую площадку | Источник: Михаил Евраев / TelegramУ школы планируют установить детскую площадку | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Судя по эскизу, так же благоустроят теннисный корт, а по периметру площадок высадят деревья | Источник: Михаил Евраев / TelegramСудя по эскизу, так же благоустроят теннисный корт, а по периметру площадок высадят деревья | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Так может выглядеть пешеходная зона в Переславле | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак может выглядеть пешеходная зона в Переславле | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Так может выглядеть пешеходная зона в Переславле

Источник:

Губернатор Михаил Евраев также отметил, что в 2025 году планируется благоустройство 27 объектов в Ярославской области по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Десять проектов уже получили положительное заключение Госэкспертизы.

— Начнем работы в Данилове, Новом Некоузе, Тутаеве, Мокеевском, Мышкине, Угличе, Константиновском, Дюдькове, Красных Ткачах и других населенных пунктах. Всего в этом году приведем в порядок 27 объектов в каждом округе и городе региона, — добавил глава Ярославской области.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Жилье и городская среда», он направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств и т. д. Жители сами выбирают первоочередность благоустройства территорий путем голосования.

Напомним, что ранее власти анонсировали разработку единого дизайн-кода в регионе. В него будут вписаны правила по благоустройству городского пространства в Ярославской области. Это делается для улучшения туристического облика.

ПО ТЕМЕ
Благоустройство Пешеходная зона Ремонт парков Парки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
19 минут
в СССР примерно такое было в каждом дворе и это было нарма в стабильной россии это росскошь в центральной части, а в масквабаде такое тоже в каждом дворе
Гость
47 минут
Ну, всё как всегда, опять серая плитка кругом. Депрессивные какие-то проекты, серое, серое, серое... Деревьев боитесь, что ли?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление