В Ярославской области сделают современную детскую площадку и пешеходную зону. Рассматриваем проект

Что отремонтируют в Ярославской области в 2025 году Источник: Михаил Евраев / Telegram











В Переславле-Залесском Ярославской области планируется благоустройство двух объектов — площадки у школы № 9 и пешеходной зоны на участке улиц Садовой, Проездной, Валовое Кольцо. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 17 февраля.

Территории, которые будут приводить в порядок, выбрали местные жители путем голосования. На работы выделят более 20 миллионов рублей.

— У школы № 9 планируется сделать детскую площадку с современными игровыми зонами с травмобезопасным покрытием. Работы будут проведены в несколько этапов, в этом году — первый, — уточнил глава региона.

Так может выглядеть пешеходная зона в Переславле Источник: Михаил Евраев / Telegram











Губернатор Михаил Евраев также отметил, что в 2025 году планируется благоустройство 27 объектов в Ярославской области по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Десять проектов уже получили положительное заключение Госэкспертизы.

— Начнем работы в Данилове, Новом Некоузе, Тутаеве, Мокеевском, Мышкине, Угличе, Константиновском, Дюдькове, Красных Ткачах и других населенных пунктах. Всего в этом году приведем в порядок 27 объектов в каждом округе и городе региона, — добавил глава Ярославской области.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Жилье и городская среда», он направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств и т. д. Жители сами выбирают первоочередность благоустройства территорий путем голосования.