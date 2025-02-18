«Токсический процесс, отравляющий организм»: что будет, если есть только мясо, — объясняют эксперты

Люди, которые переходят на рацион из мяса, считают, что это может помочь решить проблемы со здоровьем. На самом деле их можно только приобрести Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











В Сети всё чаще обсуждают диету, состоящую из мяса и субпродуктов. В таком рационе много белка и жира, а вот углеводы почти отсутствуют. Приверженцы такого типа питания записывают ролики, рассказывают о его преимуществах и о том, что стали лучше себя чувствовать. При этом врачи с ними не согласны и предупреждают о негативных последствиях. О чем нужно знать тем, кто собирается есть только мясо, читайте в материале наших коллег из NGS.RU.

Карнивор-диета

В рацион людей, которые придерживаются карнивор-диеты (от английского carnivore — хищник), входят различные виды мяса, в том числе птица, а также яйца, иногда — молочные продукты. При этом от углеводов, в том числе круп, овощей и фруктов, последователи такого типа питания отказываются.

В роликах на YouTube люди, которые начали есть только мясо, рассказывают, к каким результатам это привело. По их словам, после нескольких месяцев карнивор-диеты улучшается самочувствие, состояние кожи, уходит лишний вес и хронические заболевания, например СПКЯ (как ранее объясняли врачи, полностью вылечиться от синдрома поликистозных яичников невозможно).

Также некоторые последователи утверждают, что человек по своей природе — хищник, и потому должен употреблять только мясо. При этом не обязательно следить за калорийностью — есть нужно столько, сколько хочется и когда хочется. Некоторые карниворы даже посмеиваются над теми, кто говорит о необходимости есть фрукты, овощи и другие углеводы.

Последствия диеты

Питание, в котором много мяса и мясных продуктов, приводит к большой нагрузке на печень и почки. Например, увеличивается риск образования камней, повышается уровень холестерина и интенсивность развития атеросклеротических процессов.

— На фоне большого количества белка в кишечнике могут усиливаться процессы гниения, накапливаются кетоны, что является токсическим процессом, отравляющим организм. Большое количество белков и жиров в питании с недостатком сложных углеводов также ведет к выраженному дефициту витаминов, микроэлементов, пищевых волокон. Это является причиной онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, — объяснила NGS.RU Ираида Мохова, эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

Врач уточняет, что иногда пациентам назначают высокобелковые диеты. Например, после операций на желудке или кишечнике, при воспалительных процессах кишечника, поджелудочной железы, целиакии, анемии, ожоговой болезни или туберкулезе. Белки выполняют важную функцию — это строительный материал клеток, они участвуют в формировании иммунитета и поддерживают обменные процессы.

В рационе обязательно должны быть сложные углеводы, а не только мясо Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











По словам Натальи Смирновой, врача-терапевта клиники «Здравица» (Новосибирск), диета, состоящая только из мяса, может быть вредна в долгосрочной перспективе.

— Последствия будут схожи с последствиями кето-диеты (рацион с большим содержанием жиров и белков. — Прим. ред.). Снижение веса за счет липолиза, но при длительном применении — почечное повреждение, камнеобразование в желчевыводящих путях, риск кетоацидоза. Без негативных последствий допустимо кратковременное применение, в качестве разгрузочных дней. Вообще, как любое несбалансированное питание, не полезно, — подчеркивает врач.

Тем, кто хочет придерживаться здорового питания, нужно следовать правилу тарелки. Подробнее о нем можно прочитать в статье.

Ираида Мохова подчеркивает, что рацион должен быть разнообразным. В него необходимо включать овощи и фрукты, крупы, цельнозерновые продукты, картофель, макароны твердых сортов. В основе — сложные углеводы, их должно быть больше, чем белка, — это примерно 50–55% от суточной калорийности.

Что еще почитать о еде

Из двух зол: что вреднее — кофе или энергетик? Разбираемся с экспертами.

Меньшее зло? Правда ли, что пальмовое масло опасно, — разбираемся с экспертами, кому его нельзя.