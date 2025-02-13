«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика

Автор уже полгода работает вахтовым методом Источник: автор колонки











Анонимный автор Автор предпочел остаться неизвестным

Вахта, или же вахтовый метод работы, подразумевает собой такой график, когда ты не можешь возвращаться домой после рабочего дня, а рабочие дни превращаются в недели и даже месяцы в некоторых случаях. У автора этой колонки вахта длится уже более полугода. До этого 32-летний горожанин работал в такси, но решил сменить сферу деятельности и уехал работать в ХМАО, за 1000 километров от дома. В связи с чем у него накопилось множество мыслей. О погоде, быте, радостях местных и печалях. Вахта как образ жизни или просто работа — в колонке вахтовика 72.RU.

Три кита

Климат

Что до климата тут, так зима зимою или просто мне с месторождением повезло. Ныне даже не встречал холодов сильнее -35 градусов, но здесь он ощущается не таким уж и сильным. В начале дня перед селектором выйти на улицу в одних трусах и мерзко-растворимым кофе в чашке — песня, от коей уже научился получать удовольствие. Бодрит, знаете ли, не хуже контрастного душа. И всё же холодно здесь не стабильно — утром может быть -35, а к вечеру теплеет до -10 градусов. За полгода привыкнуть к таким качелям так и не удалось.

Чего не отнять на вахте, так это красивых видов природы Источник: автор колонки











Говорят, вахта затягивает как болото Источник: автор колонки











Проживание

Про жилье тут будет интереснее — возможны лишь два варианта:

Вагончик: на базе производственного обеспечения (БПО) или на кустовой площадке при бригаде. Комната в общежитие на БПО.

Что из них комфортней — вопрос скорее индивидуальный. Например, мне комфортнее жить в вагончике, несмотря на удаленность прелестей цивилизации (туалета и душевой) вне зависимости — на БПО или же на кустовой площадке стоят вагоны. Кстати про них! Живя на кустовой площадке при бригаде, до душевой приходится идти в соседний вагон, что, в принципе, не страшно — стоят ведь рядом. Туалет же устанавливается за пределами кустовой площадки, и странствие к нему порой в сильный мороз становится резко экстремальным развлечением. Не обделаться бы в пути да не примерзнуть в процессе.

Устройство общежития ничем не отличается от всем известных: длинный коридор со множеством дверей, общая кухня, туалет и душевая. Принцип выбора при расселении людей за полгода так и не понял, в одном блоке может жить и водитель самосвала со слесарем, и начальник цеха с ведущим инженером через стенку. Ну а что? Руководство должно быть ближе к персоналу и своевременно узнавать, кто и когда бухнул или курнул — всякое здесь бывает, а вдруг угостят, знаете ли. Хотя извне больше похоже на подобие деления колоний на черные и красные.

Молодых на вахте почти нет, в основном работают мужчины в возрасте Источник: автор колонки











Люди

Работа в сфере капитального ремонта скважин довольно сурова и тяжела не только из-за физических нагрузок, удаления от дома и погодных условий. Люди в этом вопросе не менее важны, куда ни глянь — прям личность! Молодых почти нет, в основном работают мужчины солидного возраста с огромным багажом опыта или историй за спиной. Редкий из них выдаст, через что он прошел, а там каждая история, уверяю вас, неограненный алмаз!

Был я знаком здесь с весельчаком лет 45, небольшого роста мужичком, что постоянно травил анекдоты и ни разу ни с кем не ругался, а потом просто не заехал на вахту — заехал в другое место, лет на 15 за двойное убийство. Встречался здесь и «профессор», знавший все ответы на все вопросы. Пусть не всегда правильные, но зато с какой уверенностью вещал — таких еще поискать.

Есть и дядьки, другой работы не видавшие, которым уже по 60 лет, и многие из них работают вахтой с 18–20 лет. Говорят, вахта затягивает как болото — соглашусь, пожалуй. В их обиходе нет словосочетаний «не могу», «не знаю», «не умею» и подобных. Эти дядьки могут всё, а если не умеют — научатся в процессе. Молодые не стремятся работать вахтой и в этой сфере вообще. Случайно оказавшиеся здесь, быстро сбегают назад, в свои комфортные города, и чуть ниже постараюсь ответить, почему так получается.

Тюменец работает за 1000 километров от дома, в тайге Источник: автор колонки











В рутине и повседневности тюменец пытается увидеть что-то необычное и красивое Источник: автор колонки











Источник: автор колонки











Еда: от плова до варенки

«Узбечка», «Туркестан», «Белые ночи» и еще кучу подобных заведений буду обходить стороной долгое время точно. В большей части бригад работают граждане дружественных соседних государств вроде Узбекистана, Таджикистана и подобных. Нет, к ним никаких претензий совершенно нет, просто пловом насытился до конца жизни, кажется.

Люди в бригадах работают разные, и, периодически перемещаясь между ними, можно попробовать кухни огромной географии. Там обязательно будет и настоящий борщ (да, на закуску корочка черного с салом), будут и невероятные драники, а однажды я даже встретил весьма неплохую пасту! Вина вот только там не наливали, увы. Общую картину можно описать как северный гастротур закусок стран СНГ и местами громко чавкать от удовольствия.

Однако всё так быстро приедается, что уже чаще вместо еды выбираешь чашку растворимого кофе или поездку на БПО в самую стандартную столовую с возможностью выбора блюд из ностальгии по школьным годам. Кстати, там я и попробовал самые вкусные в своей жизни котлетки по-киевски (совсем не ожидал встретить их на Севере). Всем привычная очередь, подносы, компот в граненых стаканах и хлебушек у кассы. Меню меняется вместе с вахтой, и всё же больше похоже на привычное домашнее. Не назвать еду супервкусной, но она точно напоминает, что она может быть «другой», с запахом дома, что ли. А какая же вкусная варенка может быть!

Жить рабочие могут в вагончиках или общежитиях Источник: автор колонки











Источник: автор колонки











Досуг в изоляции

При таком графике и отсутствии выходных точно можно сойти с ума, поэтому есть и другие аспекты жизни здесь. И эту сторону тоже можно поделить на две: при работе в условиях БПО и при работе в бригадах.

В бригадах разнообразия мало, всё чаще это упирается в уровень сигнала сотовой связи и увлечений в Сети (сериалы на телефонах, онлайн-игры, переписки с Большой землей), но при этом достаточно большое количество времени люди проводят вместе за одним столом. Сами того часто не замечая, формируют достаточно крепкую связь друг с другом, чем и компенсируют недостаток общения с внешним миром.

Отсюда же начинаются различия по бригадам — у одних наблюдал повышенный интерес к настольным играм, другие же могут молча весь вечер смотреть фильмы на неясном мне языке, третьи же предпочитают бесконечный обмен историями из жизни, и для них новенький в бригаде — как глоток свежего воздуха в виде еще неуслышанных историй. Некоторые из работников делают себе спортивные снаряды из подручного железа, и не понять, откуда еще берут силы на тренировки.

База тоже не балует выбором, но вариативность там другого плана уже. Организацией построен спортзал с бильярдом и настольным теннисом, опять же столовая с новыми лицами, и некоторые из них бесконечно пытаются подкатить к девочкам, работающим у заказчика в офисе и лабораториях. Да, девочки тут тоже есть, но с ними пересечений у меня нет, а значит и сказать нечего.

Эта работа однозначно не для всех, считает мужчина Источник: автор колонки











Есть и рискованный досуг здесь, например можно незаметно сгонять в город на несколько часов, а там уже насколько фантазии хватит. Еще для особой касты людей развлечением будет засесть на пару часов в технологическую службу и понаблюдать всё безумие изнутри, а его тут хватает, уж поверьте.

Фотографам тут тяжело — снимать и публиковать нельзя. Пишу всё и думаю — «а может рискнуть?»

Деньги

Самая скромная часть — большие деньги в нефтянке найти ну крайне тяжело. Стоимость труда здесь выходит средней по стране. В зависимости от должности, конечно же. У водителей выходит примерно 75–90 тысяч рублей в среднем, бурильщик — около 90 тысяч, а мастер бригады при хороших показателях — 130.

Согласен, деньги большими тяжело назвать, однако пока ты здесь, тратить их просто некуда. Так что, друг, если ты не умеешь копить и откладывать, вахта — твой лучший учитель! Разбогатеть здесь тяжело, но вот научиться ценить копейку и долгосрочному планированию — вполне.

Плюсы и минусы вахты

Сложно расписывать такую работу на плюсы и минусы, у каждого здесь своя история и причины нахождения. Кратко о своих. Из плюсов — сам график работы. По сути, у тебя шесть месяцев отпуска в году. Невозможность тратить деньги ежедневно, что помогает мне решать свои накопившееся финансовые проблемы и учиться долгосрочному планированию. Воспитание самодисциплины — каждый день подъем в 06:30 и рутинные задачи. Школа характера: тут вариантов немного — либо крепнешь характером и стойкостью, либо вахта тебя пережует и выплюнет.

На вахте очень быстро привыкаешь к одним и тем же привычным делам Источник: автор колонки











Из минусов — график работы. Внутри вахты у тебя совсем нет выходных, и даже время на себя приходится планировать. Часто стоишь перед выбором — просто поспать или с намеком на пользу и удовольствие потратить это время на себя. Социальная сторона. Очень быстро привыкаешь к одним и тем же лицам так, что начинает от них тошнить, а твои контакты Большой земли перестают со временем ощущаться реальными. Все твои друзья, знакомые и романтические контакты становятся просто набором текста в Сети. Пластмассовое общение без намека на жизнь и эмоции.

Еще из минусов — подъем в 06:30 каждый день. Дом, если он есть, очень далеко, и часто не хватает простого человеческого тепла.

Работа эта не для всех точно. Сюда классно влетать двумя ногами, когда тебе 18 лет и ты еще не понял, куда хочешь дальше развиваться — может, и понравится, да взлетишь по карьере в космос, что совсем не маловероятно. Это шикарное место, чтоб разрешить свои финансовые проблемы или, будучи еще совсем юнцом, купить себе квартиру. Вообще мне кажется, через подобные места должен пройти каждый юноша, чтобы узнать, на что он способен.

Для меня это скорее временный инструмент, душа всё же творчества просит: а здесь и под запретом оно, и зрителя нет. Классным бонусом будут крутые порой пейзажи, можно даже северное сияние застать.

Хочется вернуться к словам про людей — здесь мне встретились те люди, которых я могу назвать настоящими друзьями. Пожалуй, это единственная причина, почему я рад, что вахта в моей жизни случилась.