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По Ярославской области массово заменят лифты в жилых домах

28 марта 2018 13:29
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лифты, Ярославская область, замена

Уже в этом году в жилых домах по всей Ярославской области начнут массово заменять лифты. Всего заменят 500 лифтов — 300 в этом году и ещё 200 в следующем.

Потратят на колоссальное обновление около 1 миллиарда рублей, возьмут эти деньги из наших с вами накоплений в фонде капитального ремонта.

— Поскольку производитель оборудования дает рассрочку региональным фондам капремонта, то эта сумма будет вноситься в течение нескольких лет. Принцип участия в программе заявительный: если собственники хотят заменить лифт, им необходимо провести собрание, принять соответствующее решение и обратиться с ним в орган местного самоуправления, — рассказал директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Эдуард Потапов.

Планируется, что замена подъемников коснётся примерно 1 000 жителей. Всего в жилом фонде региона работают 4 095 лифтов, из них больше 2,5 тысячи отслужили нормативный срок и требуют срочной замены — так, по крайней мере, сообщает портал правительства области. По оценкам специалистов «Ярославльлифт», которые обслуживают большую часть оборудования, к концу 2018 года количество лифтов, отслуживших нормативный срок, вырастет еще почти на 600. Все они проходят своевременную диагностику, техническое обслуживание и при необходимости ремонтируются. Однако, по мнению экспертов, все эти меры не могут заменить реконструкцию.

Однако, как писал 76.ru ранее, городские власти считают, что в самом Ярославле большой проблемы с лифтами нет. И почему ярославцы должны тратить собственные деньги из фонда капитального ремонта на замену лифтов в чужих домах — непонятно.

Анна Елкина
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Фото: Правительство ЯО
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