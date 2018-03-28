|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
По Ярославской области массово заменят лифты в жилых домах
28 марта 2018 13:29
1 049 5
Уже в этом году в жилых домах по всей Ярославской области начнут массово заменять лифты. Всего заменят 500 лифтов — 300 в этом году и ещё 200 в следующем.
Потратят на колоссальное обновление около 1 миллиарда рублей, возьмут эти деньги из наших с вами накоплений в фонде капитального ремонта.
— Поскольку производитель оборудования дает рассрочку региональным фондам капремонта, то эта сумма будет вноситься в течение нескольких лет. Принцип участия в программе заявительный: если собственники хотят заменить лифт, им необходимо провести собрание, принять соответствующее решение и обратиться с ним в орган местного самоуправления, — рассказал директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Эдуард Потапов.
Планируется, что замена подъемников коснётся примерно 1 000 жителей. Всего в жилом фонде региона работают 4 095 лифтов, из них больше 2,5 тысячи отслужили нормативный срок и требуют срочной замены — так, по крайней мере, сообщает портал правительства области. По оценкам специалистов «Ярославльлифт», которые обслуживают большую часть оборудования, к концу 2018 года количество лифтов, отслуживших нормативный срок, вырастет еще почти на 600. Все они проходят своевременную диагностику, техническое обслуживание и при необходимости ремонтируются. Однако, по мнению экспертов, все эти меры не могут заменить реконструкцию.
Однако, как писал 76.ru ранее, городские власти считают, что в самом Ярославле большой проблемы с лифтами нет. И почему ярославцы должны тратить собственные деньги из фонда капитального ремонта на замену лифтов в чужих домах — непонятно.
Фото: Правительство ЯО
|
Спорт
Фильм недели
вчера
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
типичный фильм, снятый по... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров