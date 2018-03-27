Ярославцы понесут цветы в память погибших в Кемерово

Сегодня ярославцы понесут цветы к «Троице»

Сегодня в Ярославле простятся с погибшими людьми в пожаре в торговом центре в Кемерово.

Цветы понесут к фигуре «Троица» у Успенского собора на Стрелке.

— От имени руководителей ветеранских организаций приглашаем почтить их память и принести цветы и свечи к скульптуре «Троица» между Стрелкой и Успенским собором на Набережной. Это общественная акция, — написал Игорь Ямщиков, руководитель одной из ветеранских организаций Ярославля.

Акция памяти начнётся с двух часов дня.

После страшнейшего пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где только по официальным данным погибли 64 человека, жители Кемерово вышли на центральную площадь. Люди требуют правды о произошедшем и отставки властей.

А как в Ярославле? Мы обошли торговые центры и узнали, насколько быстро можно выбраться из них в случае беды.