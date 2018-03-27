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Ярославцы понесут цветы в память погибших в Кемерово
27 марта 2018 09:46
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Сегодня в Ярославле простятся с погибшими людьми в пожаре в торговом центре в Кемерово.
Цветы понесут к фигуре «Троица» у Успенского собора на Стрелке.
— От имени руководителей ветеранских организаций приглашаем почтить их память и принести цветы и свечи к скульптуре «Троица» между Стрелкой и Успенским собором на Набережной. Это общественная акция, — написал Игорь Ямщиков, руководитель одной из ветеранских организаций Ярославля.
Акция памяти начнётся с двух часов дня.
После страшнейшего пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где только по официальным данным погибли 64 человека, жители Кемерово вышли на центральную площадь. Люди требуют правды о произошедшем и отставки властей.
А как в Ярославле? Мы обошли торговые центры и узнали, насколько быстро можно выбраться из них в случае беды.
Фото: Александра Савельева
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