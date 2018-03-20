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Город

10-летний школьник из Ярославля стал тягать гири, насмотревшись на мэра Слепцова

20 марта 2018 14:14
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спорт, Ярославль, флэшмоб, Владимир Слепцов

После того, как мэр Ярославля Владимир Слепцов запустил флешмоб, опубликовав видео с тяганием гири, горожане реагировали по-разному. Одни восхищались его силой и физической подготовкой, другие подшучивали и ёрничали. А 10-летний Стас Капралов поддержал главу города и присоединился к флешмобу. Он тоже поднимает гири, правда, размером поменьше.

Принимаю эстафету всероссийской акции #выборчемпионов180318 от своего коллеги Виталия Бородина @vnborodin – руководителя Федерального Проекта по Безопасности и Борьбе с Коррупцией Российской Федерации. Дорогие мои Ярославцы, я, в первую очередь, передаю эстафету вам! Помните, что важны и сила, и доброта, и ум. Но без силы – ум и доброта остаются без защиты. Без доброты – человек может творить зло. А без ума… сами понимаете. Спорт должен дополнять человека. Спорт не должен быть стереотипом. Так же как и выборы. Поэтому приходите, чтобы сделать эту страну сильной! Также хочу предать эстафету моим коллегам, и друзьям – главе Ростовского района Алексею Константинову @alexey_konstantinov_rmr и главе Переславля-Залесского Владимиру Волкову @vm_volkov #чемпионыЯрославля180318

Публикация от Владимир Слепцов (@vladimir_slepcov)

— Я решил встретиться с юным спортсменом и поблагодарить его лично, — рассказал мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Было приятно узнать, что Стас занимается рукопашным боем.

Глава города сделал юному спортсмену подарок — кимоно.

— Теперь сын с нетерпением ждёт тренировок, чтоб обновить свой кимоно, — говорит мама мальчика Наталья Капралова. — Огромное спасибо мэру и его коллегам за уделённое внимание.

На встречу со Стасом Капраловым мэр пришёл не один, а со своим новым заместителем Дмитрием Носовым.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Наталья Капралова/Instagram.com, Наталья Капралова/Facebook.com
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