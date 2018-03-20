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10-летний школьник из Ярославля стал тягать гири, насмотревшись на мэра Слепцова
20 марта 2018 14:14
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После того, как мэр Ярославля Владимир Слепцов запустил флешмоб, опубликовав видео с тяганием гири, горожане реагировали по-разному. Одни восхищались его силой и физической подготовкой, другие подшучивали и ёрничали. А 10-летний Стас Капралов поддержал главу города и присоединился к флешмобу. Он тоже поднимает гири, правда, размером поменьше.
— Я решил встретиться с юным спортсменом и поблагодарить его лично, — рассказал мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Было приятно узнать, что Стас занимается рукопашным боем.
Глава города сделал юному спортсмену подарок — кимоно.
— Теперь сын с нетерпением ждёт тренировок, чтоб обновить свой кимоно, — говорит мама мальчика Наталья Капралова. — Огромное спасибо мэру и его коллегам за уделённое внимание.
На встречу со Стасом Капраловым мэр пришёл не один, а со своим новым заместителем Дмитрием Носовым.
Фото: Наталья Капралова/Instagram.com, Наталья Капралова/Facebook.com
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