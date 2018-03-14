Владимир Слепцов лично проверил пирожки на всех избирательных участках Ярославля

Владимир Слепцов призывает всех ярославцев прийти на выборы

Владимир Слепцов лично объехал все избирательные участки города, чтобы удостовериться в их безопасности и удобстве. Мэр Ярославля не забыл заглянуть и в каждый буфет, чтобы проверить, чем будут кормить пришедших на выборы ярославцев и достаточно ли свежие и вкусные пирожки предложат горожанам 18 марта.

— Нам хотелось убедиться, на самом ли деле подготовлены все избирательные участки. В свое время мы приходили на выборы, как на праздник. Сейчас мы хотим, чтобы жители также приходили сюда с удовольствием. Я считаю, что с задачей мы справились, избирательные участки готовы, и надеюсь, что 18 числа все ярославцы придут и сделают свой выбор, — сказал Владимир Слепцов.

Мэр лично проверил все пирожки

В этом году Ярославль основательно подготовился к выборам. Мэрия пообещала накормить пришедших пирожками за четыре рубля, а также выставить на продажу дешёвые макароны и гречку.