×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Владимир Слепцов лично проверил пирожки на всех избирательных участках Ярославля

14 марта 2018 12:40
1 809 22
выборы, Ярославль, выборы в Ярославле, Владимир Слепцов, выборы 2018

Владимир Слепцов лично объехал все избирательные участки города, чтобы удостовериться в их безопасности и удобстве. Мэр Ярославля не забыл заглянуть и в каждый буфет, чтобы проверить, чем будут кормить пришедших на выборы ярославцев и достаточно ли свежие и вкусные пирожки предложат горожанам 18 марта.

— Нам хотелось убедиться, на самом ли деле подготовлены все избирательные участки. В свое время мы приходили на выборы, как на праздник. Сейчас мы хотим, чтобы жители также приходили сюда с удовольствием. Я считаю, что с задачей мы справились, избирательные участки готовы, и надеюсь, что 18 числа все ярославцы придут и сделают свой выбор, — сказал Владимир Слепцов.

В этом году Ярославль основательно подготовился к выборам. Мэрия пообещала накормить пришедших пирожками за четыре рубля, а также выставить на продажу дешёвые макароны и гречку.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: «Айфон» на халяву, дешёвая гречка и ремонт двора: что обещают за поход на президентские выборы

Спорт
Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия

Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия
Спорт
В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов

В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов
Погода
Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом

Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом
Происшествия
На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор

На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор
Спорт
Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу

Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу

Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (9): А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,78 56,99
EUR 70,35 70,55
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 14.03
USD 56,94 0,32
EUR 70,16 0,36
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.