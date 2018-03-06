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Город

В Ярославле меняют лифты: чтобы отказаться, придётся заплатить

6 марта 2018 18:05
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ЖКХ, капремонт, лифт, Ярославль

В ярославских многоэтажках будут менять лифты. В регионе в этом и следующем годах должны заменить 500 штук и потратить около 1 миллиарда рублей. А деньги на всё это возьмут из Фонда капитального ремонта, в который все жители области скидываются ежемесячно. И вроде дело хорошее — обновить. Причём в Фонде капремонта говорят, что по просьбам самих жителей. Вот только жители просят совсем о другом.

— Решение о замене лифтов принимают на общих собраниях собственников жилья, — пояснил директор регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Эдуард Потапов. — Мы только предлагаем — говорим, что есть такая возможность.

А жильцы домов возмущаются — все эти собрания проходят, пока они на работе. Да и замена лифтов им вовсе не нужна.

— В нашем подъезде лифт в отличном состоянии, и мы не хотим, чтобы его меняли, — заявили жители дома №2 по проспекту Фрунзе. — Мы каждый месяц платим за содержание лифта в отдельной от капремонта квитанции, и за эти деньги нам всё чинят.

Да и власти говорят, что особой проблемы с лифтами в городе нет. Если где-то и требуется капитальный ремонт, замена кабин или оборудования в шахтах, то это единичные случаи.

— В Ярославле нет необходимости массово менять старые лифты на новые, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

И вот сюрприз — собрание, на котором жильцов не было, решило лифт менять. Можно отказаться. Но за деньги.

— Придётся привлекать специальную организацию, которая делает замеры, а они возьмут за свои услуги около 40 тысяч рублей, — рассказал ведущий специалист отдела жилищного хозяйства администрации Фрунзенского района Дмитрий Малков.

Тем, кто всё же против нового лифта, надо ещё и выправлять повторные документы.

— Приходите в территориальную администрацию, мы выдадим вам пакет документов для проведения повторного собрания собственников жилья, — объяснил Малков. — Если большинство жителей откажется от замены лифта, то его менять не будут.

Будут ли ремонтировать в доме что-то другое, если отказаться от замены лифта, вопрос открытый. Придётся провести ещё одно собрание и решить, что именно нужно починить. А потом сотрудники Фонда капремонта и районные власти будут решать — нужны ли вообще дому такие работы.

Получается, хочешь не хочешь, а за лифт придётся платить — хоть за то, чтобы поставить новый, хоть за то, чтобы оставить старый. Причём второй вариант дороже.

Ещё в этом году из областного бюджета выделят круглую сумму на ремонт домов-памятников. Эти деньги пойдут на решение проблем небольших, но очень значимых для формирования исторического облика населенных пунктов домов. Так решили депутаты регионального парламента.

До этого в Ярославской области основные суммы из Фонда капремонта уходили на ремонт крыш. Тогда тоже было много жалоб. Самые обоснованные от жильцов домов, которых на зиму вообще оставляли без крыш из-за таких работ.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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