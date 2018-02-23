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На «проклятом» заволжском перекрёстке женщина сбила трёх девочек-подростков
23 февраля 2018 18:17
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Сегодня около четырёх часов дня ДТП произошло в Заволжском районе. Выезжая с улицы Орджоникидзе на проспект Машиностроителей, женщина за рулём «Шкоды» сбила трех девочек, которые переходили на зелёный.
Трамвы получили одна 12-летняя школьница и две 14-летние. Девочек увезли в больницу.
— На место ДТП лично выезжал начальник УГИБДД по Ярославской области Андрей Сироткин, — рассказали в пресс-службе областного управления внутренних дел.
Женщина, как говорят в полиции, без признаков алкогольного опьянения. Она рассказала, что в сумерках её ослепило низкое солнце, и она не заметила школьниц.
ДТП случилось на том самом перекрёстке, где недавно произошла громкая история: водитель, тоже выворачивая на перекрёсток, проехал по упавшей на переходе женщине.
Фото: Людмила Алиева
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