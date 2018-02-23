На «проклятом» заволжском перекрёстке женщина сбила трёх девочек-подростков

На место выезжал лично начальник УГИБДД

Сегодня около четырёх часов дня ДТП произошло в Заволжском районе. Выезжая с улицы Орджоникидзе на проспект Машиностроителей, женщина за рулём «Шкоды» сбила трех девочек, которые переходили на зелёный.

Трамвы получили одна 12-летняя школьница и две 14-летние. Девочек увезли в больницу.

— На место ДТП лично выезжал начальник УГИБДД по Ярославской области Андрей Сироткин, — рассказали в пресс-службе областного управления внутренних дел.

Женщина, как говорят в полиции, без признаков алкогольного опьянения. Она рассказала, что в сумерках её ослепило низкое солнце, и она не заметила школьниц.

ДТП случилось на том самом перекрёстке, где недавно произошла громкая история: водитель, тоже выворачивая на перекрёсток, проехал по упавшей на переходе женщине.