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Стало известно, сколько будет стоить билет на самолет Ярославль — Казань
21 февраля 2018 14:56
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Уже в апреле из Ярославля полетят рейсы в Казань. Все переговоры с Татарстаном уже проведены, а рейсы получат федеральную субсидию.
— Летать будут 50-местные Bombardier CRJ200, для начала этого вполне достаточно, чтобы раскатать пассажиропоток, — заявлял ранее директор аэропорта Ярославля Анатолий Козлов.
Примерная обоснованная бизнес-цена таких перелётов — около 4,5 тысячи рублей. Однако окончательную цену будут устанавливать департаменты транспорта Ярославской области и Татарстана. С учётом федеральной субсидии цену, скорее всего, понизят.
Рейсы Ярославль — Казань будут летать дважды в неделю, а уже в мае их планируют продлить до Калининграда.
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Фото: Анна Ёлкина
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