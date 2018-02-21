Стало известно, сколько будет стоить билет на самолет Ярославль — Казань

Через месяц из аэропорта Ярославля запустят новый рейс

Уже в апреле из Ярославля полетят рейсы в Казань. Все переговоры с Татарстаном уже проведены, а рейсы получат федеральную субсидию.

— Летать будут 50-местные Bombardier CRJ200, для начала этого вполне достаточно, чтобы раскатать пассажиропоток, — заявлял ранее директор аэропорта Ярославля Анатолий Козлов.

Примерная обоснованная бизнес-цена таких перелётов — около 4,5 тысячи рублей. Однако окончательную цену будут устанавливать департаменты транспорта Ярославской области и Татарстана. С учётом федеральной субсидии цену, скорее всего, понизят.

Рейсы Ярославль — Казань будут летать дважды в неделю, а уже в мае их планируют продлить до Калининграда.

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