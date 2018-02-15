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Мэрия назвала снег во дворах проблемой жителей
15 февраля 2018 06:30
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Снежная зима в Ярославле отразилась большими непролазными кучами снега, который копится во дворах города. И если с обочин дорог и тротуаров коммунальная техника увозит склады, то под окнами домов кучи продолжают только расти.
Директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов объяснил, что делать с этим снегом.
— В тарифе на уборку нет вывоза снега с дворовой территории. Эту услугу управляющие компании не выставляют жителям, соответственно, жители не оплачивают ее, — сказал Михаил Кузнецов. — Допускается складирование снега на газоне.
Таким образом проблема самих жителей — оставлять снежные горы до весны — сами растают — или нанять технику, чтобы вывезти сугробы из дворов.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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