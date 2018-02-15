Мэрия назвала снег во дворах проблемой жителей

Сугробы из дворов вывозить нужно за свой счет

Снежная зима в Ярославле отразилась большими непролазными кучами снега, который копится во дворах города. И если с обочин дорог и тротуаров коммунальная техника увозит склады, то под окнами домов кучи продолжают только расти.

Директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов объяснил, что делать с этим снегом.

— В тарифе на уборку нет вывоза снега с дворовой территории. Эту услугу управляющие компании не выставляют жителям, соответственно, жители не оплачивают ее, — сказал Михаил Кузнецов. — Допускается складирование снега на газоне.

Таким образом проблема самих жителей — оставлять снежные горы до весны — сами растают — или нанять технику, чтобы вывезти сугробы из дворов.