Ярославцев, бросающих мусор в чужой контейнер, оштрафуют

Таблички у мусорных контейнеров запугивают «чужаков» штрафами

В Ярославле на улице Светлой во Фрунзенском районе возле мусорных контейнеров поставили плакат, в котором сказано, что пользоваться ими могут только жители дома №1 корпус 2.

«Ведётся видеонаблюдение, — устрашает объявление. — Штраф — 1000 рублей».

Жители соседних домов возмущены.

— Мне удобно выбросить мусор именно здесь, — говорит житель соседней многоэтажки Егор Смирнов. — А получается, что я не имею права это делать.

Но власти объясняют, что так положено — мол, мусорка не для всех.

— Этой табличкой определены пользователи, приписанные к данной контейнерной площадке, которые платят специализированным организациям за организацию вывоза отходов и содержание контейнерной площадки в надлежащем состоянии, — уточняют в мэрии. — Увеличение пользователей данной контейнерной площадкой приведет к переполнению контейнеров и захламлению прилегающей территории.

Как грозящие наказанием будут его исполнять, непонятно. Ведь для того, чтобы доказать, что человек сунул свой мешок с мусором в чужую помойку, надо знать, что он действительно не живёт в этом доме. К мусорке с паспортом редко кто ходит.

Жители дома недоумевают, законны ли такие ограничения и имеет ли кто-то право требовать штраф за выброс мусора в эти контейнеры? Мы передали эти вопросы в прокуратуру Фрунзенского района, те обещали провести проверку.