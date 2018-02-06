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Приставы арестовали шестой айфон у девушки, вертевшей его в руках
6 февраля 2018 09:40
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В Ярославле судебные приставы арестовали дорогой гаджет у девушки, которая пришла к ним в кабинет.
Молодая ярославна задолжала 173 тысячи, но не торопилась расплачиваться. В кабинет к приставам она пришла совершенно спокойно, села, в руках был айфон модели 6S.
— Такое поведение сыграло против неё самой: судебный пристав принял решение арестовать модный гаджет в счет погашения долга, — рассказали в службе судебных приставов.
Айфон стоил 20 тысяч рублей. Женщине осталось выплатить 153 тысячи.
Наши приставы вообще выдумщики-затейники. То на маникюр запишутся, чтобы должника поймать, то в доставщиков пиццы переоденутся. Даже на приём к стоматологу записываются.
Фото: УФССП по Ярославской области
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