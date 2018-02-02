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Город

В Ярославле шестилетнего мальчика нашли в наркопритоне

2 февраля 2018
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дети, притон, Ярославль, садик

Шестилетний мальчик жил в наркопритоне. Об этом стало известно после того, как работники садика, куда ходил ребёнок, забили тревогу.

Мальчик перестал посещать детский сад. Тогда педагоги стали выяснять, куда пропал ребёнок. Оказалось, что он из неблагополучной семьи. Сотрудники садика позвонили в полицию.

Прибывшие на место полицейские нашли дома самого мальчика, его мать и посторонних мужчину и женщину.

 

— Все они были в состоянии наркотического опьянения. Сами они не отрицали того, что являются наркоманами, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Ребёнка у нерадивых родителей забрали и отвезли в больницу. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Известно, что сотрудники садика даже не подозревали о том, в какой семье живёт мальчик. Ведь практически всегда его приводила и забирала бабушка.

- По результатам медосвидетельствования  будет решен вопрос о привлечении к ответственности данных лиц за употребление наркотиков. Сотрудники по делам несовершеннолетних будут добиваться ограничения родительских прав матери, - пояснили в УМВД по Ярославской области.

Анна Лурье
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Фото: УМВД по ЯО
Видео: УМВД России по Ярославской области
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