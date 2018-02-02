Мэр Ярославля нашёл в ларьке палёную водку за 90 рублей

Мэр считает, что его подчинённые плохо борются с незаконной продажей алкоголя

Сегодня на общегородской планёрке мэр Ярославля заявил своим подчинённым, что они плохо борются с продажей алкоголя по ночам в ларьках и так называемых фальш-кафе.

— Вы постоянно мне докладываете, что провели столько-то рейдов, столько-то протоколов было составлено, — ругался Владимир Слепцов. — А толку от этого нет никакого. Торговцы как продавали спиртное, так и продают.

Мэр даже привёл в пример конкретный ларёк, где можно запросто в любое время купить бутылочку.

— Как так получается, что в одном киоске на «Пятёрке» продают водку по 90 рублей? — задал риторический вопрос градоначальник. — Она же там 100% палёная. Вы ждёте, когда люди отравятся?

Владимир Слепцов попросил полицейских сделать всё, чтобы продавать алкоголь в этом ларьке перестали как можно скорее. Также сказал своим подчинённым, чтобы лучше боролись с этой проблемой и добавил, что за ходом работы он будет следить лично.

— Главы, не закрывайте глаза, — сказал мэр Ярославля. — Всё в ваших руках. Надо помогать работать нормальным магазинам и ресторанам, которые платят налоги. Сейчас мы видим, как люди спиваются, и их травят.

Также мэр сегодня во время общегородской планёрки был разгневан тем, что на Красной площади продают трусы. Он потребовал загнать всех людей, торгующих с самодельных лотков и из машин, на рынки.

Ранее Владимир Слепцов уже ругался на подпольных торговцев водкой и алкомаркеты, маскирующиеся под кафе. Отругал, что они бутерброды на закуску людям не продают. Ну а мы проверили, в чем в ярославских алкомаркетах можно закусить и даже нашли местечко, куда не стыдно пригласить мэра.