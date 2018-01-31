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«Родители забыли вкус компота»: как в Ярославле готовят еду для школ и садиков
31 января 2018
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После постоянных жалоб на еду в детских школах и садиках мы решили попробовать сами, чем же в Ярославле кормят детей. Для этого мы отправились на «Комбинат социального питания», о котором в последнее время так много разговоров.
Завод находится на проспекте Ленина в старом здании. Из ворот одна за другой выезжают «Газели». Видать, еду везут.
— Я тут работаю больше 30 лет, и знаю всё, как свои пять пальцев, — встретила нас председатель совета директоров «Комбината социального питания» Мария Тураева. — Сразу скажу, нас проверяют по несколько раз в неделю: Роспотребнадзор, депутаты, ветеринары. И пока ещё никто нарушений не нашёл.
Где здесь кожа для котлет?
— И никто не заметил, что у вас кожа перемолотая в котлетах (на это жаловались читатели. — Прим.ред.)?
— Это кто вам такое сказал? Засужу! — возмутилась женщина. — Так, говорите сразу, что там вам ещё наговорили?
— А пойдёмте в цеха, мы сами и посмотрим всё. И начнём с поисков кожи в котлетах.
— Ищите! — женщина привела нас в камеру, где лежит мясо, рыба и курица. — Где искать будем?
— А вот же упаковки с курицей лежат.
— Какая кожа? Это филе, — Мария Андреевна схватила одну упаковку и яростно содрала с неё плёнку.
Там действительно — куриное филе в заводской упаковке. Мясо, судя по вчерашней дате, выбитой на дне, свежее. Пахнет приятно.
В России мяса нет
— А вон куда мужчина мясо понёс? Остановите его. Он там кусок спрятать что ли решил? — мы сегодня очень подозрительны.
— Ничего он не прячет, он работает. Это наш начальник мясного цеха, — сказала наша «экскурсовод» и окликнула мужчину. — Саша, подойди к нам, покажи ребятам, что ты там несёшь.
— Тут написано, что мясо из Белоруссии. Поближе-то не закупить было?
— Сразу видно, что вы не в теме, — отозвался мужчина. — Мы вообще стараемся всё закупать у местных производителей. Но с мясом в России вообще беда. Его очень мало. Вот, нашли такой выход.
— А вот у вас человек упаковал мясо в полиэтилен и распечаталась этикетка с весом и датой. Вы так запросто можете неделю хранить мясо, а потом поставить на весы и напечатать «свежую» бирку.
— Тут у нас нет никаких доказательств того, что мы так не делаем. Но, я вас уверяю, мясо тут долго не залёживается — расходится всё на обеды моментально.
— Попробовать дадите, что вы делаете?
— Ещё не готово, минут через десять заходите.
Родители забыли вкус компота
Открываем следующую дверь. Здесь на больших электроплитах женщины пекут оладьи. Рядом в чану варится компот. Заглядываем внутрь, а там — клубника, виноград и смородина.
— Ягоды! — удивились мы. — Это что за эксклюзивная партия?
— Всё как обычно. Вы чего ожидали увидеть?
— Родители детей жалуются, что ваши напитки безвкусные, как вода.
— Так потому что сами привыкли покупать в магазинах всякую ерунду, уж и забыли, как должно быть по-настоящему.
Картошка в вакууме
— А где у вас овощной цех? Нам тут фотографии присылали из садика, жаловались, что картошка и морковь заветренная от вас приходит.
— Если честно, то я так злюсь, когда такие вещи говорят, — Мария Тураева немного обиделась. — Мы же так стараемся.
— А вот мы и посмотрим.
В этом цеху тоже много людей. Двенадцать женщин стоят и дружно чистят картошку, а потом она едет по небольшому конвейеру — там она промывается и обсушивается, а в конце ленты стоят парни, которые собирают её в мешки и упаковывают в полиэтилен. Здесь же — морковь, свекла и капуста.
— Вы что, руками чистите овощи?
— Нет, их чистит аппарат. А наши сотрудницы потом каждую картошину просматривают и срезают «глазки» или если ещё что-то попадается.
— Может, лучше бы в школах и садиках у себя на кухнях бы чистили овощи? Теперь понятно, почему картошку чистить второй раз приходится — она же заветривается.
— Наша — не заветривается. Смотрите, как её упаковывают. Этот аппарат не оставляет в упаковке воздуха. В вакууме с картошкой и морковью всё будет в порядке.
Все продукты проверены
Мы ещё немного побродили по цехам и складам комбината.
— Вот тут у нас крупы: рис, гречка, — показывала Мария Андреевна. — Здесь молоко, творог и масло. Следим за температурой постоянно — видите датчики? Здесь самое лакомое — пирожки и пирожные. Ну а это лотки и контейнеры, в которых перевозим еду, все герметичное. Видите, тут подписано все: «для 33 школы», «для 42-й»...
Мы заглядывали, куда только могли. Искали просроченные продукты или грязь в холодильных камерах. Но придраться было не к чему. Пожалуй, единственное, что здесь было не так — это мы. Мы заходили в цеха без халатов.
— А, может, вы просто закупаете плохие продукты? Вон, говорят, в твороге ржавчина как-то была.
— Это невозможно, — уверена Мария Анреевна. — У нас работают технологи. На входе продукты проверяют ветврачи. Целая лаборатория у нас есть, где мы проверяем продукцию по многим показателям. Если мы находим какие-то нарушения, то мы продукты возвращаем, требуем деньги обратно и заключаем договор с другим поставщиком.
— Надо, чтобы ещё и вкусно было. Пойдёмте обратно в мясной цех. Там, наверное, уже котлетки стынут.
Котлеты, не похожие на домашние
— О, а я вас жду, — встретил нас Александр, — и махнул рукой на противни к горячими котлетками. — Сегодня у нас — мясные и рыбные. Это для школьников.
Котлеты оказались очень ароматными, мягкими и насыщенными по вкусу. Не похожи они совсем на домашние, но не в каждой городской столовой так хорошо готовят. В общем, котлеты нам понравились и мы намекнули, что хотим вернутся в кондитерский цех за десертом. Пирожные мы тоже оценили по достоинству.
— А проводите нас теперь к директору.
Родитель, требуй дегустации
В своём кабинете на втором этаже нас уже ждал директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко.
— Как так получается, что у вас всё в порядке, вы постоянно контролируете процесс, за вами следят ревизоры из разных инстанций, а жалобы от родителей сыплются постоянно.
— Возможно, это наши конкуренты так «работают». Да много чего может быть. У вас жалобы-то всегда анонимные. Мы готовы реагировать на жалобы, выезжать, проверять. Мы и с внеплановыми проверками выезжаем в школы и детские сады. Проверяем качество питания, даём советы поварам на местах, делаем смывы с рук поваров, с посуды и столов на кухнях... А здесь как проверить? Может, это и не наша еда вовсе.
— Я понимаю сотрудников школ и садиков, которые не называют свои имена. Они говорят, что за такие жалобы им могут прилететь санкции от мэрии и департамента образования, в частности. Но как-то родители должны знать, чем кормят их детей. Как им быть?
— А вот это как раз несложно. С заведующими детских садов и директорами школ мы постоянно на связи. Родители могут попросить у них еду в любое время. Были уже такие случаи. Мы всегда идём навстречу и организовываем им дегустации за свой счёт.
Наша дегустация
Мы последовали совету и решили сами продегустировать еду из детского садика. Естественно, пообещав сотрудникам дошкольного учреждения, что не будем называть их номер.
— У нас повар хороший, — заверили в садике. — От этого тоже очень много зависит. Ведь многие продуты доставляют в виде полуфабрикатов. А уже котлеты обжаривают здесь, варят картошку и делают из неё пюре — тоже.
На обед нам досталась лапша куриная, капуста тушёная, котлета куриная, зелёный горошек и напиток из смородины. Всё оказалось вполне съедобным. Но наш строгий контроль обеду было пройти не просто. Его попробовала наш специалист по оценке еды и ведущая рубрики «Гурман в городе» Анна Ёлкина.
— Лапша самая обычная, в ней много макарон, — дала оценку блюдам Анна Ёлкина. — Куриная котлета тоже самая обычная, но я бы сказала, что она вкусная. А вот капуста не очень приятная. И не потому что я не люблю капусту. Она с кислинкой: как будто смешали тушёную и квашеную. Ну а морс вкусный, с кислинкой.
Звонок депутату
Последним ревизором, который перед нами проверял детское питание, стал депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов. Точнее, это была не какая-то специальная проверка. Народный избранник был в 72-й школе по другим делам, но решил заодно зайти и в столовую.
— Накормили пюре с куриной бризолью, — рассказал депутат Алексей Таганов. — Еда была горячая и вкусная. Все съел, ничего в ведро не выкинул. Ещё и стакан сладкого чая выпил. Посмотрел, как ели первоклашки. Никто нос от обеда не воротил.
С чего всё началось
Проверить детское питание мы решили потому, что в редакцию постоянно приходят жалобы.
— Нам привезли картошку обветренную, — говорят из одного детского сада.
— У нас в твороге ржавчина, — присылают фотографии из другого.
— А у нас дети голодными из школы приходят, потому что еда пластмассовая, — говорят родители первоклашек.
Подробно о претензиях к детскому питанию можно прочитать в публикации «Бразильское мясо и обветренная картошка: чем кормят детей в садах».
Дорогие читатели! Расскажите нам о том, как кормят ваших детей в школах и детских садах. Откликайтесь в комментариях к публикации и присылайте письма с фотографиями по электронной почте Написать письмо.
Ещё одна ревизия
Посмотреть, чем кормят детей в садиках, решили сотрудники департамента образования мэрии Ярославля. Они нагрянули с ревизией в детский сад №37, а потом рассказали что там увидели.
Фото: Александра Савельева, читатель 76.ru
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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