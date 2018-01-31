«Родители забыли вкус компота»: как в Ярославле готовят еду для школ и садиков

Мы проверили, как готовят еду для ярославских школ и детских садов

После постоянных жалоб на еду в детских школах и садиках мы решили попробовать сами, чем же в Ярославле кормят детей. Для этого мы отправились на «Комбинат социального питания», о котором в последнее время так много разговоров.

Завод находится на проспекте Ленина в старом здании. Из ворот одна за другой выезжают «Газели». Видать, еду везут.

— Я тут работаю больше 30 лет, и знаю всё, как свои пять пальцев, — встретила нас председатель совета директоров «Комбината социального питания» Мария Тураева. — Сразу скажу, нас проверяют по несколько раз в неделю: Роспотребнадзор, депутаты, ветеринары. И пока ещё никто нарушений не нашёл.

Еду в школы и большинство детских садиков Ярославля возят «Газелями» с этого предприятия

Где здесь кожа для котлет?

— И никто не заметил, что у вас кожа перемолотая в котлетах (на это жаловались читатели. — Прим.ред.)?

— Это кто вам такое сказал? Засужу! — возмутилась женщина. — Так, говорите сразу, что там вам ещё наговорили?

— А пойдёмте в цеха, мы сами и посмотрим всё. И начнём с поисков кожи в котлетах.

Мясо, рыба и курица оказались свежими: на складах и в цехах не пахнет тухлятиной

— Ищите! — женщина привела нас в камеру, где лежит мясо, рыба и курица. — Где искать будем?

— А вот же упаковки с курицей лежат.

В курином филе не нашлось ничего лишнего

— Какая кожа? Это филе, — Мария Андреевна схватила одну упаковку и яростно содрала с неё плёнку.

Там действительно — куриное филе в заводской упаковке. Мясо, судя по вчерашней дате, выбитой на дне, свежее. Пахнет приятно.

В России мяса нет

Большие куски мяса на предприятии упаковывают в полиэтилен, чтобы не заветривались

— А вон куда мужчина мясо понёс? Остановите его. Он там кусок спрятать что ли решил? — мы сегодня очень подозрительны.

— Ничего он не прячет, он работает. Это наш начальник мясного цеха, — сказала наша «экскурсовод» и окликнула мужчину. — Саша, подойди к нам, покажи ребятам, что ты там несёшь.

— Тут написано, что мясо из Белоруссии. Поближе-то не закупить было?

Мясо для котлет прямо из ящиков вываливают в большую мясорубку

— Сразу видно, что вы не в теме, — отозвался мужчина. — Мы вообще стараемся всё закупать у местных производителей. Но с мясом в России вообще беда. Его очень мало. Вот, нашли такой выход.

— А вот у вас человек упаковал мясо в полиэтилен и распечаталась этикетка с весом и датой. Вы так запросто можете неделю хранить мясо, а потом поставить на весы и напечатать «свежую» бирку.

— Тут у нас нет никаких доказательств того, что мы так не делаем. Но, я вас уверяю, мясо тут долго не залёживается — расходится всё на обеды моментально.

Продукты предприятие старается покупать местные, но с мясом в России, по их словам, большие проблемы

— Попробовать дадите, что вы делаете?

— Ещё не готово, минут через десять заходите.

Родители забыли вкус компота

В чанах, где варят напитки, мы нашли натуральные ягоды

Открываем следующую дверь. Здесь на больших электроплитах женщины пекут оладьи. Рядом в чану варится компот. Заглядываем внутрь, а там — клубника, виноград и смородина.

— Ягоды! — удивились мы. — Это что за эксклюзивная партия?

— Всё как обычно. Вы чего ожидали увидеть?

Когда мы пришли, здесь варили напиток из клубники, винограда и смородины

— Родители детей жалуются, что ваши напитки безвкусные, как вода.

— Так потому что сами привыкли покупать в магазинах всякую ерунду, уж и забыли, как должно быть по-настоящему.

Картошка в вакууме

Овощи в школы и детские сады с предприятия возят уже очищенными

— А где у вас овощной цех? Нам тут фотографии присылали из садика, жаловались, что картошка и морковь заветренная от вас приходит.

— Если честно, то я так злюсь, когда такие вещи говорят, — Мария Тураева немного обиделась. — Мы же так стараемся.

— А вот мы и посмотрим.

Картошку после машины дочищают вручную - срезают глазки

В этом цеху тоже много людей. Двенадцать женщин стоят и дружно чистят картошку, а потом она едет по небольшому конвейеру — там она промывается и обсушивается, а в конце ленты стоят парни, которые собирают её в мешки и упаковывают в полиэтилен. Здесь же — морковь, свекла и капуста.

— Вы что, руками чистите овощи?

После чистки картошку промывают и просушивают

— Нет, их чистит аппарат. А наши сотрудницы потом каждую картошину просматривают и срезают «глазки» или если ещё что-то попадается.

— Может, лучше бы в школах и садиках у себя на кухнях бы чистили овощи? Теперь понятно, почему картошку чистить второй раз приходится — она же заветривается.

Чтобы овощи не заветривались, их запаивают в вакуумную упаковку

— Наша — не заветривается. Смотрите, как её упаковывают. Этот аппарат не оставляет в упаковке воздуха. В вакууме с картошкой и морковью всё будет в порядке.

Все продукты проверены

Мы ещё немного побродили по цехам и складам комбината.

На предприятии уверяют, что боксы, в которых возят еду, герметичные

— Вот тут у нас крупы: рис, гречка, — показывала Мария Андреевна. — Здесь молоко, творог и масло. Следим за температурой постоянно — видите датчики? Здесь самое лакомое — пирожки и пирожные. Ну а это лотки и контейнеры, в которых перевозим еду, все герметичное. Видите, тут подписано все: «для 33 школы», «для 42-й»...

Мы заглядывали, куда только могли. Искали просроченные продукты или грязь в холодильных камерах. Но придраться было не к чему. Пожалуй, единственное, что здесь было не так — это мы. Мы заходили в цеха без халатов.

Сотрудники комбината уверяют, что всё оборудование у них новое и проверенное

— А, может, вы просто закупаете плохие продукты? Вон, говорят, в твороге ржавчина как-то была.

— Это невозможно, — уверена Мария Анреевна. — У нас работают технологи. На входе продукты проверяют ветврачи. Целая лаборатория у нас есть, где мы проверяем продукцию по многим показателям. Если мы находим какие-то нарушения, то мы продукты возвращаем, требуем деньги обратно и заключаем договор с другим поставщиком.

За качеством продуктов тщательно следят в специальной лаборатории

— Надо, чтобы ещё и вкусно было. Пойдёмте обратно в мясной цех. Там, наверное, уже котлетки стынут.

Котлеты, не похожие на домашние

— О, а я вас жду, — встретил нас Александр, — и махнул рукой на противни к горячими котлетками. — Сегодня у нас — мясные и рыбные. Это для школьников.

Котлеты оказались ароматными и вкусными

Котлеты оказались очень ароматными, мягкими и насыщенными по вкусу. Не похожи они совсем на домашние, но не в каждой городской столовой так хорошо готовят. В общем, котлеты нам понравились и мы намекнули, что хотим вернутся в кондитерский цех за десертом. Пирожные мы тоже оценили по достоинству.

— А проводите нас теперь к директору.

Родитель, требуй дегустации

Кожи в котлетах мы так и не нашли

В своём кабинете на втором этаже нас уже ждал директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко.

— Как так получается, что у вас всё в порядке, вы постоянно контролируете процесс, за вами следят ревизоры из разных инстанций, а жалобы от родителей сыплются постоянно.

Самый ароматный цех — с выпечкой и кондитерскими изделиями

— Возможно, это наши конкуренты так «работают». Да много чего может быть. У вас жалобы-то всегда анонимные. Мы готовы реагировать на жалобы, выезжать, проверять. Мы и с внеплановыми проверками выезжаем в школы и детские сады. Проверяем качество питания, даём советы поварам на местах, делаем смывы с рук поваров, с посуды и столов на кухнях... А здесь как проверить? Может, это и не наша еда вовсе.

— Я понимаю сотрудников школ и садиков, которые не называют свои имена. Они говорят, что за такие жалобы им могут прилететь санкции от мэрии и департамента образования, в частности. Но как-то родители должны знать, чем кормят их детей. Как им быть?

Родители могут попросить у руководства школ и садиков устроить дегустацию питания

— А вот это как раз несложно. С заведующими детских садов и директорами школ мы постоянно на связи. Родители могут попросить у них еду в любое время. Были уже такие случаи. Мы всегда идём навстречу и организовываем им дегустации за свой счёт.

Наша дегустация

Мы последовали совету и решили сами продегустировать еду из детского садика. Естественно, пообещав сотрудникам дошкольного учреждения, что не будем называть их номер.

— У нас повар хороший, — заверили в садике. — От этого тоже очень много зависит. Ведь многие продуты доставляют в виде полуфабрикатов. А уже котлеты обжаривают здесь, варят картошку и делают из неё пюре — тоже.

Мы попробовали еду из детского садика

На обед нам досталась лапша куриная, капуста тушёная, котлета куриная, зелёный горошек и напиток из смородины. Всё оказалось вполне съедобным. Но наш строгий контроль обеду было пройти не просто. Его попробовала наш специалист по оценке еды и ведущая рубрики «Гурман в городе» Анна Ёлкина.

— Лапша самая обычная, в ней много макарон, — дала оценку блюдам Анна Ёлкина. — Куриная котлета тоже самая обычная, но я бы сказала, что она вкусная. А вот капуста не очень приятная. И не потому что я не люблю капусту. Она с кислинкой: как будто смешали тушёную и квашеную. Ну а морс вкусный, с кислинкой.

Звонок депутату

Последним ревизором, который перед нами проверял детское питание, стал депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов. Точнее, это была не какая-то специальная проверка. Народный избранник был в 72-й школе по другим делам, но решил заодно зайти и в столовую.

— Накормили пюре с куриной бризолью, — рассказал депутат Алексей Таганов. — Еда была горячая и вкусная. Все съел, ничего в ведро не выкинул. Ещё и стакан сладкого чая выпил. Посмотрел, как ели первоклашки. Никто нос от обеда не воротил.

С чего всё началось

Проверить детское питание мы решили потому, что в редакцию постоянно приходят жалобы.

— Нам привезли картошку обветренную, — говорят из одного детского сада.

— У нас в твороге ржавчина, — присылают фотографии из другого.

— А у нас дети голодными из школы приходят, потому что еда пластмассовая, — говорят родители первоклашек.

В редакцию 76.ru постоянно присылают письма с претензиями к еде в школах и детских садах

Подробно о претензиях к детскому питанию можно прочитать в публикации «Бразильское мясо и обветренная картошка: чем кормят детей в садах».

Дорогие читатели! Расскажите нам о том, как кормят ваших детей в школах и детских садах. Откликайтесь в комментариях к публикации и присылайте письма с фотографиями по электронной почте Написать письмо .

Ещё одна ревизия

Посмотреть, чем кормят детей в садиках, решили сотрудники департамента образования мэрии Ярославля. Они нагрянули с ревизией в детский сад №37, а потом рассказали что там увидели.