Новорожденных в России ждет новый уровень проверки здоровья — Минздрав расширит скрининг

Младенцев в России будут обследовать на шесть новых заболеваний. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.
«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна (заболевание, в результате которого у ребенка слабеют мышцы), а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом „Круг добра“», — рассказала Котова изданию РИА Новости.
Как отметили в министерстве, обследование на миодистрофию Дюшенна планируется включить в скрининг уже с 2027 года. Также новорожденных будут проверять на:
болезнь Гоше (заболевание, при котором в организме не вырабатывается необходимый фермент);
болезнь Ниманна-Пика типа А/В (заболевание, вызванное дефицитом фермента кислой сфингомиелиназы);
болезнь Помпе (заболевание, при котором организм не может расщеплять сложный сахар);
мукополисахаридоз первого типа (нарушение обмена веществ);
болезнь Краббе (заболевание нервной системы).
Отметим, что с апреля этого года новорожденных начали обследовать на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.
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