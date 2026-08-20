Новорожденных в России ждет новый уровень проверки здоровья — Минздрав расширит скрининг

В случае выявления болезней детей обеспечат лекарствами Источник: Дарья Пона / 74.RU

Младенцев в России будут обследовать на шесть новых заболеваний. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна (заболевание, в результате которого у ребенка слабеют мышцы), а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом „Круг добра“», — рассказала Котова изданию РИА Новости.

Как отметили в министерстве, обследование на миодистрофию Дюшенна планируется включить в скрининг уже с 2027 года. Также новорожденных будут проверять на:

болезнь Гоше (заболевание, при котором в организме не вырабатывается необходимый фермент);

болезнь Ниманна-Пика типа А/В (заболевание, вызванное дефицитом фермента кислой сфингомиелиназы);

болезнь Помпе (заболевание, при котором организм не может расщеплять сложный сахар);

мукополисахаридоз первого типа (нарушение обмена веществ);

болезнь Краббе (заболевание нервной системы).