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Здоровье Новорожденных в России ждет новый уровень проверки здоровья — Минздрав расширит скрининг

Новорожденных в России ждет новый уровень проверки здоровья — Минздрав расширит скрининг

Шесть тяжелых диагнозов добавят в программу обследования детей

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В случае выявления болезней детей обеспечат лекарствами | Источник: Дарья Пона / 74.RUВ случае выявления болезней детей обеспечат лекарствами | Источник: Дарья Пона / 74.RU

В случае выявления болезней детей обеспечат лекарствами

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Младенцев в России будут обследовать на шесть новых заболеваний. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна (заболевание, в результате которого у ребенка слабеют мышцы), а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом „Круг добра“», — рассказала Котова изданию РИА Новости.

Как отметили в министерстве, обследование на миодистрофию Дюшенна планируется включить в скрининг уже с 2027 года. Также новорожденных будут проверять на:

  • болезнь Гоше (заболевание, при котором в организме не вырабатывается необходимый фермент);

  • болезнь Ниманна-Пика типа А/В (заболевание, вызванное дефицитом фермента кислой сфингомиелиназы);

  • болезнь Помпе (заболевание, при котором организм не может расщеплять сложный сахар);

  • мукополисахаридоз первого типа (нарушение обмена веществ);

  • болезнь Краббе (заболевание нервной системы).

Отметим, что с апреля этого года новорожденных начали обследовать на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Младенец Здоровье Больница Скрининг
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