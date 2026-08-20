Шесть человек заперли в стеклянной комнате ради шоу — к чему это привело

Ведущим проекта оставался Кирилл Набутов (признан в РФ иностранным агентом в 2024 году) Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Что будет, если поместить шестерых незнакомцев в «стеклянную комнату», установить камеры для круглосуточной трансляции и дать зрителям право решать их судьбу? Рейтинги взлетят до небес.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ». «Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране. Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Продюсер Иван Усачёв вместе с Александром Левиным изначально хотели разместить участников прямо за витриной магазина. Но в итоге три парня и три девушки на 35 дней поселились в пятикомнатной квартире в гостинице «Россия». Стены там были как в комнате для допросов: зеркальные изнутри и прозрачные снаружи.

Режиссёром стал Григорий Любомиров, работавший до этого над сатирическим шоу «Куклы». В «За стеклом» он взял на себя роль «Большого брата»: анонимно давал задания, которые зрители оставляли на сайте. Его личность оставалась загадкой почти до самого конца, что добавляло проекту нуарной таинственности.

В шоу попали абсолютно разные люди: музыкант Максим Касымов, студент Александр Колтовой, рекламщик Денис Федянин, модель Маргарита Семенякина, студентка Жанна Агагишева. Им запрещалось покидать помещение и пользоваться связью. Ежедневно камеры фиксировали их быт, конфликты и попытки выстроить отношения.

Зрители следили за всем, что происходило в доме Источник: кадр из шоу «За стеклом» (18+), ТВ-6, 2001 год

Продюсеры активно подталкивали участников к откровенности: по всей квартире были разложены презервативы. Когда «пододеяльная» сцена Максима и Марго попала в трансляцию, РПЦ моментально отреагировала критикой. Митрополит Кирилл назвал шоу «призывом жить всем в стойле, в поросятнике».

Но именно человеческие отношения без прикрас сделали проект культовым. Люди выстраивались в огромные очереди у гостиницы «Россия», чтобы просто посмотреть на участников вживую.

Рейтинги били рекорды: в Москве проект смотрели 40–45% зрителей. Нарезку самых ярких моментов показывали трижды в день. Скандалы случались регулярно — а куда без них?

Например, за стенами проекта у Колтового остались отношения с Марией Ивашовой — 17-летней внучкой актрисы Светланы Светличной. Девушка устроила сцену ревности в субботнем шоу. Вскоре после этого Александр покинул «застеколье», а ему на смену пришел Анатолий Патлан.

Но куда более важную роль сыграл сайт проекта с круглосуточной онлайн-трансляцией. Продвижение шло через «Рамблер». За первые 10 дней сайт взлетел на третье место в топе Rambler’s Top100. Телевидение и интернет впервые сработали в синергии, приучив аудиторию к новой реальности.

В гости к участникам периодически приходили известные люди, заглядывал даже Владимир Жириновский. Эти визиты добавляли проекту зрелищности и просмотров.

Не обошлось и без юридических войн. Голландская компания Endemol пыталась взыскать с канала ТВ-6 лицензионные отчисления, считая проект клоном «Большого брата». Российские продюсеры парировали, что вдохновлялись романом Замятина «Мы». До суда дело не дошло — в 2002 году телеканал просто прекратил существование.

Победителями стали Жанна и Денис. Обещанную квартиру они так и не получили — вместо нее им вручили по 15 тысяч долларов и поездку в Финляндию.