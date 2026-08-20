Учебный год сократят, но не для всех — кому повезет?

Учебный год для всех школьников начнется 1 сентября Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Ученики первых классов будут учиться на неделю меньше в отличие от других школьников. Это следует из рекомендаций Минпросвещения.

Согласно министерству, для первоклашек предусмотрены дополнительные каникулы, которые пройдут с 15 по 21 февраля 2027 года. Отдых приходится на середину третьей четверти, что позволяет сократить длительность учебного года.

Таким образом, образовательный процесс для первоклассников за весь год составит 33 недели, а не 34, как у остальных. Учебный год для всех школьников начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Помимо сокращенного учебного года, первоклассников освободят от домашних заданий. Для остальных установили нормы на выполнение уроков дома. Ученики должны тратить на упражнения от 1,5 до 3,5 часа, но всё зависит от класса.

Отметим, что с этого года школьники начнут изучать ряд новых предметов. Изменения коснутся предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С нового учебного года его разделят на два единых обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».