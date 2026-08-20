Азот — в сторонку: садоводам назвали удобрения, которые помогут малине пережить зиму

Малина в конце лета нуждается в подкормке, чтобы пережить зиму Источник: GPT

Потребности малины меняются вместе с календарем: пик азотных удобрений уже позади. Специалисты напоминают: вторая половина августа — это время, когда азот стоит отложить подальше.

Причина проста: азотные подкормки стимулируют рост молодых побегов и мешают им вовремя одревеснеть, из-за чего растения становятся более чувствительными к морозам и хуже переносят зиму.

Вместо этого кустам требуется поддержка из другой ударной тройки: калий, магний и бор.

Калий укрепляет ткани и повышает зимостойкость, а заодно помогает побегам вовремя перейти в «деревянный режим». Магний играет в команде с калием, помогает фотосинтезу и усиливает прочность побегов. Бор же отвечает за закладку будущих плодовых почек, накопление сахаров и углеводов — без него сладких ягод не дождаться.

Подкормка без принципа «на глаз»

Осенняя забота о малине не означает, что под куст нужно отправить все удобрения, на которых написано «калий» или «для ягодных». У малины есть довольно четкие требования к почве: ей подходит слабокислая среда, а избыток отдельных элементов способен оказаться не менее неприятным, чем их нехватка. Поэтому идеальный вариант — хотя бы периодически проверять состав и кислотность грунта, особенно если малинник растет на одном месте уже много лет.

Отдельная осторожность нужна с бором. Это микроэлемент, то есть требуется он растению в небольших количествах. Специалисты предупреждают: вносить бор «на всякий случай» не стоит: передозировка может вызвать токсичность и даже снизить урожайность. Если анализов нет, безопаснее не устраивать химическую лабораторию на грядке, а выбирать готовое осеннее удобрение для ягодных культур и строго следовать инструкции производителя.

Азотные подкормки во второй половине августа могут помешать молодым побегам подготовиться к морозам Источник: GPT

А что насчет фосфора?

В рекомендациях по подготовке малины к зиме часто встречается еще один элемент — фосфор. Россельхозцентр советует осенью использовать комплексные подкормки с калием и фосфором: они поддерживают корневую систему и помогают кустам подготовиться к холодам. Но здесь тоже важна умеренность. Фосфор малоподвижен в почве, поэтому бесконечно подсыпать его сверху в надежде на мгновенный эффект бессмысленно. Если грунт и без того богат этим элементом, дополнительная порция пользы не добавит.

Таким образом, при покупке удобрения стоит внимательно смотреть на состав. В конце сезона главный ориентир — минимум азота или его отсутствие. Поздняя азотная подкормка может запустить свежий нежный прирост, который не успеет нормально вызреть до морозов.

Подкормкой дело не заканчивается

Даже идеально выбранные гранулы не спасут малинник, если после сбора ягод про него забыть до весны. Россельхозцентр рекомендует продолжать полив после плодоношения, постепенно сокращая его частоту ближе к холодам. Особенно важно не оставлять растения совсем без влаги в сухую погоду: корневая система продолжает работать и готовится к периоду покоя.

Следующий пункт — мульча. Слой органического материала помогает почве дольше сохранять влагу и сглаживает резкие перепады температуры. Для этого используют, например, торф, солому или подходящий растительный материал. Главное — не превращать основание куста в плотную сырую подушку: малине не нравится длительное переувлажнение и плохой дренаж.

Двухлетние побеги обычной летней малины после плодоношения рекомендуют удалить у самой земли Источник: GPT

Секатор тоже пригодится

У обычной летней малины ягоды появляются на побегах второго года. После того как они отплодоносили, такие ветви свою задачу выполнили. Их рекомендуют вырезать у самой земли, одновременно убирая слабые, сломанные и явно поврежденные побеги. Оставленные пеньки и растительные остатки могут стать лишним убежищем для возбудителей болезней и вредителей.