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В Ярославле застрявшую машину скорой выталкивала бабушка
31 января 2018
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Сегодня в 9:20 утра на пересечение проспектов Дзержинского и Ленинградского на дороге застряла машина скорой помощи.
— Машина скорой встала сразу за остановкой, — рассказал очевидец произошедшего Денис Соловьев. — Все, кто был рядом, побежали выталкивать машину. Толкали вшестером, даже бабушка помогала.
Сначала люди подумали, что машина увязла в снегу, что за последние дни в Ярославле случалось часто. Но на станции скорой помощи рассказали, что машина сломалась, люди помогли оттащить ее с дороги, а потом автомобиль увезли на ремонт. А вот вчера в сугробах на дорогах города действительно застряли пять машин скорой помощи.
— За вчерашний день по Ярославлю у нас застряли пять машин, которые ехали на вызовы, — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи в Ярославле Андрей Живой. — Машины увязли в снегу на улице Радищева, на Нефтестрое, на Перекопе. Вытаскивать их приходится своими же машинами. Кроме того, что это плохо для технического состояния автомобилей, они не могут вовремя приехать к пациенту.
Одну из застрявших машин вчера вытаскивали полчаса. Скорая увязла в частном секторе Красноперекопского района. Местные жители пишут, что уборочной техники они не видели с прошлого года и опасаются, что спецслужбы скоро к ним и вовсе не смогут проехать.
— Мы обращаемся в дорожные службы, — рассказал Андрей Живой, — Но они только отвечают, что принимают меры.
Фото: Станция скорой медицинской помощи
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: Финансовая ловушка: почему ярославские автобусы не переходят с дорогой солярки на дешёвый газ
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