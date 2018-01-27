В Ярославле штрафовать за парковку на газонах будут ГИБДД и местные власти

Кто будет штрафовать за неправильную парковку, обсудят в Госдуме

Депутат Государственной думы от Ярославской области Александр Грибов стал инициатором поправок к Кодексу об административных правонарушениях.

— В Правилах дорожного движения прописан порядок парковок, ответственность за нарушения этого порядка есть в КоАП. Но формулировка в статье размытая, поэтому сложно привлечь автовладельцев к ответственности, — рассказал Александр Грибов. — Парковок в городах не хватает, поэтому машины все чаще ставят на газонах. Это создает неудобства для людей, приводит к исчезновению зелени. Например, газон на улице Чайковского превратился в парковку. Это часть сквера, но травы там уже нет — одна грязь.

Подготовленные поправки должны конкретизировать статью 12.19 кодекса «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» и связать ее с Правилами дорожного движения.

— Поправки закрепят за ГИБДД права контролировать парковку и стоянку на улицах и дорогах, а во дворах контролировать это будет муниципалитет.

Рассматривать предложенные поправки Госдума будет в трех чтениях, в кодексе они появятся самое раннее весной.