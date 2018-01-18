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Пропавшего в старый Новый год молодого ярославца нашли мёртвым под мостом
18 января 2018
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В Следственном комитете подтвердили, что пропавшего в ночь с 13 на 14 января в Ярославле 22-летнего Андрея Петрова нашли мёртвым. Тело парня обнаружили под железнодорожным мостом на льду Волги.
— По данному факту проводится проверка, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Напомним, молодой человек пропал в ночь на 14 января. Искали его в нескольких районах, переживали, что пропал странно — накануне поссорился с девушкой и разослал близким прощальные СМС. Вечером 17 января поисково-спасательные отряды волонтеров прекратили поиски. О том, что нашли тело Андрея, им сообщили родственники парня.
Фото: УМВД по Ярославской области
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