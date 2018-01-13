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В Угличе ищут дом для шестерых кошек и собаки, хозяева которых погибли в автокатастрофе
13 января 2018
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Сразу шесть кошек и один жизнерадостный пёс в один миг оказались никому не нужны. В страшной аварии погибли их хозяева.
2 января на трассе Ярославль — Углич в Тутаевском районе произошло ДТП — столкнулись легковушка и «Газель». В аварии погибла семья — Валентина и Александр Кузнецовы, а также мама девушки.
И теперь у их животных нет хозяев. Пристраивать четвероногих взялась подруга семьи.
— Эти животные жили в такой счастливой семье и были очень любимы, а сейчас они никому не нужны. Возможно, кто-то проявит доброту и возьмёт в хорошие руки, — надеется Алёна Ардошина.
Одну кошку уже забрали, «собирает чемодан» кот. Но ещё одна кошечка с астмой, три кота и пёс 11 лет еще ждут хозяев.
— Нам предлагают сдать в приют, но мы всё же хотим пристроить их в добрые руки, — говорит Алёна.
Если вы захотите взять в дом кого-то из животных, можно позвонить Надежде: 8-915-970-75-10.
Верим, что животные найдут свой дом! Ведь нашлись же потеряшки, пропавшие в новогоднюю ночь. Истории собак, потерявшихся в Новый год и нашедших своих хозяев.
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Фото: Алёна Ардошина, Даниил Кремин
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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