В Угличе ищут дом для шестерых кошек и собаки, хозяева которых погибли в автокатастрофе

Пёс ищет дом

Сразу шесть кошек и один жизнерадостный пёс в один миг оказались никому не нужны. В страшной аварии погибли их хозяева.

2 января на трассе Ярославль — Углич в Тутаевском районе произошло ДТП — столкнулись легковушка и «Газель». В аварии погибла семья — Валентина и Александр Кузнецовы, а также мама девушки.

В ДТП погибла вся семья

И теперь у их животных нет хозяев. Пристраивать четвероногих взялась подруга семьи.

— Эти животные жили в такой счастливой семье и были очень любимы, а сейчас они никому не нужны. Возможно, кто-то проявит доброту и возьмёт в хорошие руки, — надеется Алёна Ардошина.

Одну кошку уже забрали, «собирает чемодан» кот. Но ещё одна кошечка с астмой, три кота и пёс 11 лет еще ждут хозяев.

Хвостатая компания ищет новый дом

— Нам предлагают сдать в приют, но мы всё же хотим пристроить их в добрые руки, — говорит Алёна.

Если вы захотите взять в дом кого-то из животных, можно позвонить Надежде: 8-915-970-75-10.

Верим, что животные найдут свой дом! Ведь нашлись же потеряшки, пропавшие в новогоднюю ночь. Истории собак, потерявшихся в Новый год и нашедших своих хозяев.