«Из песни слов не выкинешь»: нахамивший московской туристке депутат извинился

Сергей Хабибулин вступил в переписку с обиженной туристкой

Лихо несётся по просторам интернета скандал с переславским депутатом, который нахамил московской туристке. Сергей Хабибулин извинился перед Анной Сазоновой. И сделал это весьма оригинально. Столичная туристка решила поделиться этим с широкой общественностью. Цитируем депутата (пунктуация и орфография автора сохранены):

«Дорогая Анна. Спасибо вам большое за такой пиар и бесплатную рекламу.

Вот уж не ожидал что мой коммент вызовет такое обсуждение. Надеюсь после этого на проблему дорог, благоустройства и инфраструкты обратят больше внимания и на городском и на областном уровне.

Да и у меня на следующий год перевыборы и лишнее упоминание лишним не будет.

Извините если обидел, но как говорится из песни слов не выкинешь. Если захотите приехать с позитивным настроем еще раз(снаряд в одну воронку дважды не падает) то готов встретить, провести экскурсию и вкусно накормить-напоить(чаем-кофем).

В общем, будем рады.

PS. Если хотите можете опубликовать личную переписку. Я не возражаю. Жаль что с первого раза вам не понравилось.

PPS. Я не боюсь ваших публикаций и мне за это ничего не будет. У нас в партии все независимы и я на очень хорошем счету, так что легкий негатив мне никак не помешает(более 10 лет вхожу в федеральные органы партии и лично знаком со всей верхушкой).

С наступающим Рождеством».

Извинение туристку несколько изумило. Ехать ли снова в Переславль, Анна ещё не решила. Но отметила поддержку, которую ей оказали в этой истории.

— Все остальные представители Ярославской области, которые с нами контактировали насчёт поездки, оказались очень адекватными и милыми людьми, все там будет хорошо! — написала Анна.

А ответили Анне в департаменте туризма Ярославской области.

— Дорогая Анна. Как человек, отвечающий за развитие туризма в регионе, хочу вас поблагодарить за обратную связь по поводу путешествий в Ярославскую область. Понимаю, что вам не хватило информации про возможности города для свободных прогулок, и мы будем с этим работать, — написала директор департамента Юлия Рыбакова. — А пока хочу вам в качестве объектов посещения дать мои личные рекомендации:

— посетить интересный музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»;

— прогуляться на Александрову гору — уникальное место силы древних славян;

— посидеть в ресторанчике «Попов луг» и попробовать фермерскую еду из местных продуктов.

Мы понимаем, что город пока слабо оформлен для туристских прогулок, и сейчас в планах несколько проектов по развитию городской среды. Надеюсь, что скоро мы уже сможем предложить вам прогулку по набережной и городскому валу в районе исторического центра города с осмотром ключевых исторических объектов. Есть также интересный проект строительства узкоколейной туристской прогулочной железной дороги вдоль Плещеева озера и нескольких туристских комплексов, ориентированных на природный туризм.



В общем, потенциал у города большой, и нам есть что предложить туристу с интересами в зоне городского туризма, но мы пока в начале пути и ещё только начали это все оформлять в понятный для нового туриста продукт. С самим Сергеем Хабибулиным мы поговорили по телефону. И он повторил, что уж что сказал, то и сказал, и что вместе с коллегами работает на благо города (насколько позволяет бюджет) и старается, чтобы туристам тоже понравилось. И снова позвал Анну в гости в Переславль — может быть, летом, когда и погода и природа будут больше располагать к туристическим прогулкам по старинному городу.