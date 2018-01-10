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Город

«Из песни слов не выкинешь»: нахамивший московской туристке депутат извинился

10 января 2018
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Ярославль, Переславль, Хабибулин

Лихо несётся по просторам интернета скандал с переславским депутатом, который нахамил московской туристке. Сергей Хабибулин извинился перед Анной Сазоновой. И сделал это весьма оригинально. Столичная туристка решила поделиться этим с широкой общественностью. Цитируем депутата (пунктуация и орфография автора сохранены):

«Дорогая Анна. Спасибо вам большое за такой пиар и бесплатную рекламу.
Вот уж не ожидал что мой коммент вызовет такое обсуждение. Надеюсь после этого на проблему дорог, благоустройства и инфраструкты обратят больше внимания и на городском и на областном уровне.
Да и у меня на следующий год перевыборы и лишнее упоминание лишним не будет.
Извините если обидел, но как говорится из песни слов не выкинешь. Если захотите приехать с позитивным настроем еще раз(снаряд в одну воронку дважды не падает) то готов встретить, провести экскурсию и вкусно накормить-напоить(чаем-кофем).
В общем, будем рады.
PS. Если хотите можете опубликовать личную переписку. Я не возражаю. Жаль что с первого раза вам не понравилось.
PPS. Я не боюсь ваших публикаций и мне за это ничего не будет. У нас в партии все независимы и я на очень хорошем счету, так что легкий негатив мне никак не помешает(более 10 лет вхожу в федеральные органы партии и лично знаком со всей верхушкой).
С наступающим Рождеством».

Извинение туристку несколько изумило. Ехать ли снова в Переславль, Анна ещё не решила. Но отметила поддержку, которую ей оказали в этой истории.

— Все остальные представители Ярославской области, которые с нами контактировали насчёт поездки, оказались очень адекватными и милыми людьми, все там будет хорошо! — написала Анна.

А ответили Анне в департаменте туризма Ярославской области.

— Дорогая Анна. Как человек, отвечающий за развитие туризма в регионе, хочу вас поблагодарить за обратную связь по поводу путешествий в Ярославскую область. Понимаю, что вам не хватило информации про возможности города для свободных прогулок, и мы будем с этим работать, — написала директор департамента Юлия Рыбакова. — А пока хочу вам в качестве объектов посещения дать мои личные рекомендации:

— посетить интересный музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»;
— прогуляться на Александрову гору — уникальное место силы древних славян;
— посидеть в ресторанчике «Попов луг» и попробовать фермерскую еду из местных продуктов.

Мы понимаем, что город пока слабо оформлен для туристских прогулок, и сейчас в планах несколько проектов по развитию городской среды. Надеюсь, что скоро мы уже сможем предложить вам прогулку по набережной и городскому валу в районе исторического центра города с осмотром ключевых исторических объектов. Есть также интересный проект строительства узкоколейной туристской прогулочной железной дороги вдоль Плещеева озера и нескольких туристских комплексов, ориентированных на природный туризм.

В общем, потенциал у города большой, и нам есть что предложить туристу с интересами в зоне городского туризма, но мы пока в начале пути и ещё только начали это все оформлять в понятный для нового туриста продукт. С самим Сергеем Хабибулиным мы поговорили по телефону. И он повторил, что уж что сказал, то и сказал, и что вместе с коллегами работает на благо города (насколько позволяет бюджет) и старается, чтобы туристам тоже понравилось. И снова позвал Анну в гости в Переславль — может быть, летом, когда и погода и природа будут больше располагать к туристическим прогулкам по старинному городу.

Сейчас в Переславском районе завершаются работы по созданию туристско-рекреационного кластера «Золотое кольцо» в Переславском районе. Ввод в эксплуатацию первой очереди курорта планируется в марте 2018 года (площадь территории 30 га, предусматривается создание гостиницы 3* на 150 номеров, гостиницы 4* на 203 номера, комплекс из 30 миниотелей, туристический центр, футбольное поле, теннисный корт и т.д.), официальное открытие — июнь 2018 года. Ведется поиск инвесторов на следующие проекты: благоустройство и развитие исторического центра города, проект туристско-рекреационного комплекса «История России. Сквозь века» (территория 64 га), туристский парк «Плещеево — Трубеж» (54 га), создание экопространства на территории природно-исторического национального парка «Плещеево озеро», создание вело- и пешеходного маршрута вокруг озера Плещеево.

Ольга Прохорова
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Фото: Сергей Хабибулин
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