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«Из песни слов не выкинешь»: нахамивший московской туристке депутат извинился
10 января 2018
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Лихо несётся по просторам интернета скандал с переславским депутатом, который нахамил московской туристке. Сергей Хабибулин извинился перед Анной Сазоновой. И сделал это весьма оригинально. Столичная туристка решила поделиться этим с широкой общественностью. Цитируем депутата (пунктуация и орфография автора сохранены):
«Дорогая Анна. Спасибо вам большое за такой пиар и бесплатную рекламу.
Извинение туристку несколько изумило. Ехать ли снова в Переславль, Анна ещё не решила. Но отметила поддержку, которую ей оказали в этой истории.
— Все остальные представители Ярославской области, которые с нами контактировали насчёт поездки, оказались очень адекватными и милыми людьми, все там будет хорошо! — написала Анна.
А ответили Анне в департаменте туризма Ярославской области.
— Дорогая Анна. Как человек, отвечающий за развитие туризма в регионе, хочу вас поблагодарить за обратную связь по поводу путешествий в Ярославскую область. Понимаю, что вам не хватило информации про возможности города для свободных прогулок, и мы будем с этим работать, — написала директор департамента Юлия Рыбакова. — А пока хочу вам в качестве объектов посещения дать мои личные рекомендации:
— посетить интересный музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»;
Мы понимаем, что город пока слабо оформлен для туристских прогулок, и сейчас в планах несколько проектов по развитию городской среды. Надеюсь, что скоро мы уже сможем предложить вам прогулку по набережной и городскому валу в районе исторического центра города с осмотром ключевых исторических объектов. Есть также интересный проект строительства узкоколейной туристской прогулочной железной дороги вдоль Плещеева озера и нескольких туристских комплексов, ориентированных на природный туризм.
Сейчас в Переславском районе завершаются работы по созданию туристско-рекреационного кластера «Золотое кольцо» в Переславском районе. Ввод в эксплуатацию первой очереди курорта планируется в марте 2018 года (площадь территории 30 га, предусматривается создание гостиницы 3* на 150 номеров, гостиницы 4* на 203 номера, комплекс из 30 миниотелей, туристический центр, футбольное поле, теннисный корт и т.д.), официальное открытие — июнь 2018 года. Ведется поиск инвесторов на следующие проекты: благоустройство и развитие исторического центра города, проект туристско-рекреационного комплекса «История России. Сквозь века» (территория 64 га), туристский парк «Плещеево — Трубеж» (54 га), создание экопространства на территории природно-исторического национального парка «Плещеево озеро», создание вело- и пешеходного маршрута вокруг озера Плещеево.
Фото: Сергей Хабибулин
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