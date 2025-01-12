«Это нечестно»: Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в Лос-Анджелес

На протяжении всего процесса регистрации Нурмагомедов полностью подчинялся требованиям экипажа Источник: Essentially Sports











Непобежденного российского бойца смешанных боевых искусств, выступавшего под эгидой UFC, Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в Соединенные Штаты Америки (США). Стюардессе не понравилось, как спортсмен ответил на вопрос, сможет ли он оказать помощь другим, если потребуется. Подробности — в материале.

Пассажиры рейса зафиксировали случай на камеру. Спортсмен сидел у аварийного выхода, а стюардесса, следуя протоколу, спросила Нурмагомедова, сможет ли он помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации.

В этот момент спортсмен не смог понять, о чем говорит бортпроводница, что вызвало небольшой спор. В итоге бойца попросили пересесть в другое место, но Нурмагомедову это не понравилось.

— Это нечестно. Когда я проходил регистрацию, меня спросили, знаю ли я английский… и я ответил «да». Тогда зачем вы, ребята, это делаете? — приводит слова Хабиба издание Essentially Sports со ссылкой на видео из самолета.

Российский боец упомянул о том, что на протяжении всего процесса регистрации он полностью подчинялся требованиям экипажа. В конце концов ссоры избежать не удалось, а спортсмену ничего не оставалось, как покинуть самолет в компании своих друзей.

Пассажиры рейса зафиксировали спор спортсмена со стюардессой на камеру Источник: TikTok / viceplayer28