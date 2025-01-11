«Некоторые удивляются»: ярославец рассказал, как работает дружинником

Ярославец Вадим Пастухов — народный дружинник Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Понятие «добровольная народная дружина» хорошо известно тем, кто застал СССР. Тогда нередко по вечерам на улицах можно было встретить гражданских с красными повязками на рукавах. Это и были дружинники, которые помогали милиции следить за порядком на улицах. Впрочем, история возникновения добровольных дружин уходит даже в более раннюю историю. Предшественницей советской дружины была добровольная народная охрана, созданная еще в 1881 году.

В период перестройки дружины в том массовом виде, в каком они существовали в советское время, исчезли. Но потом движение возродилось. Правовой основой для участия жителей в охране общественного порядка в качестве дружинников стал федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка», принятый в 2014 году.

Сейчас, по данным мэрии Ярославля, в городе зарегистрировано 176 добровольных народных дружинников. Многие отряды сформированы на базе ярославских предприятий. Участником одной из таких дружин является 49-летний Вадим Пастухов. Его дружина организована в компании «Автодизель», где Пастухов работает руководителем группы управления территориального контроля. Проще говоря, в службе безопасности.

Чем занимаются дружинники

На «Автодизель» Вадим Пастухов пришел работать в 2023 году, имея за плечами опыт службы в правоохранительных органах. При достижении пенсионного возраста он уволился из полиции и перешел на работу на ярославское предприятие. Когда новые коллеги позвали в дружину, сразу согласился.

— Сомнений не было. Я был рад продолжить оказывать помощь правоохранительным органам в новом качестве, — рассказал он.

Собственно, помогать полиции в охране общественного порядка — это и есть главная задача народных дружинников.

— Мы присутствуем на концертах, спортивных матчах, городских праздниках и других массовых мероприятиях. Работаем с инспекторами по делам несовершеннолетних: часто это девушки, которые могут столкнуться с неадекватными людьми. Поэтому мы их сопровождаем, обеспечиваем физическую защиту. Выступаем понятыми при составлении протоколов. Даже военкоматам помогали, развозили повестки, — пояснил Вадим Пастухов.

На дежурство добровольцы выходят в свободное от работы время — кто когда может. Руководителю дружины заранее поступают заявки от различных ведомств. И он, учитывая возможности дружинников, составляет графики выходов. В среднем в месяц у Вадима Пастухова бывает по 8–9 дежурств. Длительность каждого — до пяти часов.

По ночам дружинников не задействуют — максимум до 23 часов. Все-таки утром, после патрулирования, добровольцам идти на работу. По одному дружинников тоже не отправляют в рейды — минимум по двое. Но иногда, в зависимости от потребностей, собирается и больше народа. Например, на хоккейные матчи.

— На хоккейном матче однозначно, чем нас больше, тем лучше. Где будут находиться дружинники, определяют полиция и служба безопасности «Арены». Кто-то патрулирует территорию, кто-то помогает с пропуском болельщиков. Где у них не хватает своих сотрудников, там выставляют нас, — пояснил Вадим Пастухов.

Красная повязка на рукаве — главный опознавательный признак дружинника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как реагируют ярославцы

Нередко дружинники выходят в рейды с полицией на улицы города.

— Например, мы патрулировали улицу Кирова. Следили за порядком, смотрели, чтобы люди не пили алкоголь в неположенных местах, на лавочках, у фонтанов. К тем, кто нарушал, подходили, делали замечания. Некоторые, когда видели дружинников, удивлялись. Но в основном люди адекватно на нас реагируют, относятся с пониманием, — рассказал Вадим Пастухов.

Семья нашего героя его тоже поддерживает. Супруга Вадима работает в полиции, поэтому понимает важность помощи в обеспечения порядка. А старший из трех сыновей и сам хочет стать дружинником. Молодой человек недавно устроился на «Автодизель» и теперь готов вступить в добровольный отряд, как и отец.

По мнению Вадима Пастухова, у такой добровольческой деятельности одни плюсы.

— Благодаря поддержанию порядка, в том числе и нашими усилиями, люди чувствуют себя безопаснее на улицах города, — отметил он.

Власти и предприятия в свою очередь поощряют активных добровольцев. Из регионального бюджета дружинникам платят по 200 рублей за час работы. Компании к этому добавляют свои выплаты и дополнительные дни к отпуску.

Благодаря дружинникам ярославцы могут чувствовать себя безопаснее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Спас девушку

Вадим рассказал, что участвовать в каких-то экстремальных задержаниях с погонями и перестрелками как дружиннику ему не приходилось. Но однажды он спас девушку. Правда, в тот момент он не был на дежурстве. Но привычка помогать и спасать не позволила пройти мимо.

— Это произошло в мае 2024 года. Я ехал рано утром в выходной день по Октябрьскому мосту и боковым зрением увидел, что через перила перелезает девушка. Я — по тормозам. Выбежал из машины — девушка уже стояла за перилами. Я ее схватил за штаны, в это время подбежали водитель и пассажир проезжавшего мимо автобуса. Вместе мы затащили девушку назад. Она явно была на нервах. Я как мог успокаивал ее, говорил, что всё решается. Посадил ее в машину. Мимо проезжал велосипедист, я его попросил доехать до заволжского отдела полиции, а сам отвез девушку во «Вкусно — и точка», напоил там кофе. После этого подъехали полицейские, и я передал девушку им, — рассказал Вадим.

Больше, по словам мужчины, они с этой девушкой не виделись. Найти своего спасителя та не пыталась.

— Для меня самое главное, что она послушала меня и не сделала страшный шаг, — признался Вадим.

Как стать дружинником

По мнению Вадима Пастухова, дружинником может стать каждый. Главное — желание. Часть его коллег по дружине, как и он, раньше служили в правоохранительных органах, другие с этой деятельностью никогда не были связаны. Но и они выходят в рейды и активно помогают полиции.

В мэрии Ярославля добавили, что желающие вступить в ряды дружинников могут обратиться в городское Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности (улица Андропова, 6, второй этаж).