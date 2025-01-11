Копал могилы и убивал авторитетов по всей России: история Саши Македонского — легендарного киллера из 90-х

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Киллера Александра Солоника, выходца из Кургана, называли Сашей Македонским — за умение стрелять одновременно с двух рук. Любимым оружием наемного убийцы был австрийский пистолет «Глок».

Когда-то «Курганский терминатор» (еще одна кличка Солоника) работал в органах внутренних дел. После увольнения он пользовался фальшивыми документами с вымышленными именами. Позади была также школа спецназа — Саша Македонский был отличным стрелком.

В девяностые годы за ним велась самая настоящая охота. С ним очень хотели встретиться и милиционеры, и преступники. Причиной тому стал длинный и кровавый след заказных убийств — многие криминальные авторитеты были ликвидированы прямо на улицах Москвы, их убийцу никак не могли поймать.