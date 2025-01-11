НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 748мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Поножовщина на Кирова
Построят квартал 18-этажек
Расширят полигон «Скоково»
Фоторепортаж с кладбища
Упал с 19-го этажа и выжил
Ограничения на продажу алкоголя
Умер актер Михаил Левченко
Снесут манеж
Отменили поезда
Строят склады маркетплейсов
Криминал Копал могилы и убивал авторитетов по всей России: история Саши Македонского — легендарного киллера из 90-х

Копал могилы и убивал авторитетов по всей России: история Саши Македонского — легендарного киллера из 90-х

На его счету — десятки изнасилований и убийств. Но в итоге он сам стал мишенью для киллера

43
Написать комментарий
Источник:

Киллера Александра Солоника, выходца из Кургана, называли Сашей Македонским — за умение стрелять одновременно с двух рук. Любимым оружием наемного убийцы был австрийский пистолет «Глок».

Когда-то «Курганский терминатор» (еще одна кличка Солоника) работал в органах внутренних дел. После увольнения он пользовался фальшивыми документами с вымышленными именами. Позади была также школа спецназа — Саша Македонский был отличным стрелком.

В девяностые годы за ним велась самая настоящая охота. С ним очень хотели встретиться и милиционеры, и преступники. Причиной тому стал длинный и кровавый след заказных убийств — многие криминальные авторитеты были ликвидированы прямо на улицах Москвы, их убийцу никак не могли поймать.

Что еще известно о жизни и смерти киллера? Кого он убил? И кто расправился с ним? Смотрите видео чуть выше.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление