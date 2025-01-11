«Кому нужен второй такой?» Сын Дмитрия Губерниева подался на ТВ — что о нем известно

Источник: Нереальный Губер / T.me











«Ну что, ребята! Стартуем!» — написал у себя в телеграм-канале комментатор Дмитрий Губерниев, анонсируя первый телевизионный эфир своего сына. И тут мы поняли, что «голос биатлона» не просто стройный кипарис, а кому-то муж и кому-то отец. А заодно решили узнать, что известно о наследнике Дмитрия Губерниева и какое отношение он имеет к телевидению, кроме громкоголосого отца.

«Надо добиваться чего-то самому»

Михаил Губерниев родился в 2002 году, когда Дмитрий Губерниев еще был женат на легкоатлетке Ольге Богословской. Расстались родители парня, когда ему не было и пяти лет. Мальчик остался с мамой и ее новым мужем, но совершенно не винит отца в том, что он не так часто появлялся в его жизни, как мог бы.

— Папа всегда в меня душу вкладывал, всегда интересовался моей жизнью, — рассказывал Михаил. — Он хотел, чтобы я знал языки, занимался спортом, читал книжки.

Вскоре мальчик стал понимать, что его отец прямо-таки звезда в мире спорта. Совсем еще юному Мише льстило, что многие в курсе, кому он приходится сыном. Но потом понял, что скидок от жизни не получит — родители четко дали ему понять, что парню придется всего добиваться самостоятельно.

Короткий тест на внимательность: на этом фото есть два Губерниевых — найдете их? Источник: Guber band / T.me











— Людям кажется, что вокруг меня есть какая-то роскошь и всё это должно опьянять, раз у меня такая фамилия. А я простой парень и хочу, чтобы ко мне относились как к простому парню, который пока ничего не добился, но в перспективе, — признавался Михаил.

«Я брал мандарины и кидал Мише в лицо»

Несмотря на то что Дмитрий Губерниев с сыном жили раздельно, комментатор старался уделять ему всё свободное время. А раз ближе всего отцу был спорт, то он начал тренировать сына буквально с младых ногтей — тот как раз еще в дошкольном возрасте увлекся футболом. Но это увлечение не переросло дальше хобби. В том числе из-за того, что Ольга Богословская не хотела жить в одном доме с маленьким футболистом — у нее были совсем другие планы на сына.

Спортом Михаил занимается не реже, чем фотографируется в зеркале Источник: gubernievmikhail / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Отец с этим решением был категорически не согласен, ведь видел, что у сына есть определенные задатки, и не хотел их хоронить.

— Я просто брал теннисные мячики или мандарины и кидал Мише с трех метров в лицо, а он все ловил, он был прирожденный вратарь, — восхищался Губерниев-старший.

Материнское табу на футбол совершенно не означало, что отец никак не повлияет на сына. Однажды комментатор приехал к нему в гости и включил песню Smoke on the water группы Deep Рurple. Так Михаил еще в совсем юном возрасте влюбился в хеви-металл и забыл про спорт. А когда научился играть на электрогитаре и более-менее держаться на сцене, отец утянул его в свою группу Guber band.

Теперь отец и сын вместе выступают на одной сцене, играют каверы известных песен и мелодии собственного сочинения.

Источник: Guber band / T.me











«Кому нужен второй папа?»

Впрочем, Михаил Губерниев не во всём пошел по стопам отца. Окончив школу, он поступил в Высшую школу экономики на факультет международных отношений.

— Благо у родителей есть возможность оплачивать мне обучение, и немного папа помогает финансово, — рассказывал молодой человек.

Учась в университете, Михаил сам до конца не понимал, кем он хочет быть. Пробовал себя в разных жанрах — истории, спорте, иностранных языках. Особенную тягу испытывал к свету телевизионных камер.

Стоило Дмитрию Губерниеву только услышать, что его сын тянется к телекамерам, как он тут же затащил его на прямой эфир. С 2021 года парня время от времени стали и там, и тут передавать.

— Раньше казалось, что надо как папа — эмоционально, что всем это нравится. Но кому нужен второй папа? — задавался вопросом Михаил, говоря, что планирует выработать свой стиль. — Естественно, у меня в этом плане мало опыта, но надо каждый раз что-то пробовать.

С навыками общения с девушками у Михаила, похоже, полный порядок Источник: gubernievmikhail / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2022 году Михаил даже прошел отбор в 11-й сезон шоу «Голос» (12+), но в то время всё было сложно с развлекательными программами, и широкий зритель парня на сцене так и не увидел.

Зато теперь все желающие могут увидеть его на телевидении в качестве ведущего. Отец не скрывает гордости за сына, который всего добился сам, но время от времени подтрунивает над наследником: