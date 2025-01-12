«Не сгорела только вывеска Hollywood». Россиянин снял фильм из эпицентра пожаров в Лос-Анджелесе — Город ангелов уничтожен

Выглядит как кадр из фильма про апокалипсис, но это реальный снимок Источник: Михаил Дементьев

Весь мир облетели кадры охваченного пожарами Лос-Анджелеса, которые начались 7 января. Михаил Дементьев из Нижнего Новгорода много лет живет и работает в Голливуде под псевдонимом Майкл Авенсон — он известный режиссер и клипмейкер.

Михаил поехал в эпицентр катастрофы, чтобы снять фильм о трагедии и поговорить с местными жителями. В его документалке «Лос-Анджелес в огне» вы увидите ужасающие видео бушевавшей стихии и эпичные кадры последствий пожаров. Журналист Наталья Халезова из NN.RU расспросила режиссера о его впечатлениях и работе над картиной. Посмотреть фильм полностью вы можете на YouTube-канале Михаила.

Выгорели целые улицы

— Пожар начался в западном районе Пасифик-Палисейдс, где живет около 27 тысяч человек, и расположены дома многих голливудских звезд. Огонь стал быстро распространяться из-за мощных порывов ветра. Он добрался до Голливудских холмов, где находится знаковый символ города — надпись Hollywood. У меня квартира в этом районе. 9 января я поехал в Лос-Анджелес из Ирвайна, что рядом с L.A., оценить обстановку и поснимать, — рассказал Михаил.

Всего в Лос-Анджелесе бушевало 6 пожаров — они стали самыми разрушительными в истории Калифорнии. По официальным данным, площадь возгорания составила 11 тысяч гектаров. В элитном жилом квартале Пасифик-Палисейдс сгорело более тысячи строений. Еще столько же зданий повреждено в районе Итон-Каньон. Частично пострадали Голливудские холмы. В зону эвакуации попали 180 тысяч человек. Жертвами пожаров стали 11 американцев.

Но одно дело — читать сухую статистику или даже смотреть сюжеты новостей, ролики в интернете, другое — увидеть всё своими глазами.

— Чем ближе я подъезжал к Лос-Анджелесу, тем гуще становился смог. Воздух был пропитан гарью. Я взял с собой респиратор и поехал в эпицентр катастрофы. В Пасифик-Палисейдс, который пострадал больше всего, едкий густой дым закрыл солнце — дышать без маски было невозможно. Многие дороги были перекрыты, район оцеплен полицией, — делится режиссер.

Тысячи зданий оказались уничтожены бушующей стихией Источник: Михаил Дементьев

По улицам носились пожарные машины, разрывая воздух сиренами. Самолеты спасателей один за другим летали к океану, в полумраке садились на волны, набирали воду и возвращались бороться со стихией. Пожары продолжали бушевать.

— Я ходил и не верил своим глазам. Эмоции сложно передать словами. Огненный апокалипсис! Выгорели целые улицы. Лос-Анджелес стал похож на город из фильма «Сайлент-Хилл». Обугленные остовы машин, висящие на проводах столбы, искореженные железные конструкции. В дымящиеся руины превратились кварталы, где еще недавно стояли красивые и богатые особняки. От большого дома осталась только печная труба, всё уничтожил огонь, — говорит Михаил Дементьев.

«Мы спасли наши жизни, но потеряли всё»

Смотришь кадры из фильма «Лос-Анджелес в огне», и не хочется верить, что это реальная картина — кажется, очередной голливудский фильм-катастрофа. Михаил снял с квадрокоптера удручающий пейзаж Альтадены, которая с высоты птичьего полета теперь напоминает последний день Помпеи. Огонь оставил после себя развалины и копоть.

Уроженец Нижнего Новгорода пообщался с местными жителями, которые ходили между сгоревшими домами и оценивали масштаб трагедии. Они рассказали, как начался пожар и как собственными силами пытались спасти близких, имущество и здания. Далеко не все пострадавшие — богатые люди.

Предварительный ущерб уже оценивается в 150 миллиардов долларов Источник: Михаил Дементьев











— Когда мы увидели пламя на холме, подумали, что пожар до нас не доберется, у спасателей всё под контролем. И я не хотела покидать свой дом, так как огонь действительно был далеко, — вспоминает местная жительница. — Но ветер усиливался, и пламя быстро подобралось к нашим жилищам. Мы успели взять только необходимые вещи и документы, забрали собак. Мы спасли наши жизни и жизни наших питомцев. Одежда, которая на нас сейчас, — это всё, что у нас осталось.

— Это был хаос! Дороги забиты пожарными машинами, полицейскими автомобилями и людьми, которые пытаются уехать. Всё сгорело, всё пошло прахом, — разводит руками мужчина.

Зрелый американец вспоминает, как от порывов ветра среди кромешной тьмы только всполохи огня цвета янтаря осветили ночное небо. Пожар охватывал постройки целиком.

— Мы изо всех сил пытались спасти свои дома, дома соседей. Но ситуация была катастрофической! Мы лили и лили воду на здания, помогали друг другу, так как знали: пожарных не хватает, и нам некому помочь. Мы отключили электричество, перекрыли газ в домах, уже где-то были взрывы. Пожарные машины мчались мимо, не останавливаясь. Мы, конечно, понимаем, что им не хватает людей, но ведь на работу пожарной службы выделяют миллионы долларов. Они выполняют героическую работу, но есть системная ошибка, раз такое могло произойти, — рассказали местные жители в интервью Михаилу Дементьеву.

Жители Лос-Анджелеса, с которыми общался нижегородец, поделились кадрами ужасного пожара. Люди запечатлели, как горели их дома, как они пытались спасти то, что было так дорого, как выводили семьи и метались от здания к зданию в надежде хоть что-то сберечь.

Десяткам тысяч американцев придется начинать жизнь сначала Источник: Михаил Дементьев











Михаилу встречались удивительные вещи, когда выгорели два дома, а здание между ними осталось целым. Молодой человек признался, что коттедж выстоял только благодаря отцу:

— Люди быстро покидали дома, чтобы спастись. Наш дом не сгорел только потому, что папа в одиночку тушил пожар. Пожарных не хватало, и люди сами боролись за свои дома.

Каждый по-разному переживает беду. Кто-то разместился у родственников и друзей. Кто-то переехал в отель и ищет дом в аренду. По словам местных жителей, под временные убежища переоборудованы конференц-залы и другие общественные пространства. Людей кормят, обеспечивают самым необходимым, предлагают медицинскую помощь, чтобы они могли как-то пережить случившееся.

Кстати, сама вывеска Hollywood не сгорела, как это было показано на видео, которое разлетелось по Сети. Михаил говорит, что знаменитая достопримечательность на месте, не пострадала, а кадры с «Голливудом» в огне оказались грандиозным фейком.