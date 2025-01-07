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Животные Трогательные фото дикой природы: эти кадры из леса сделают ваш день

Трогательные фото дикой природы: эти кадры из леса сделают ваш день

Юлия Афанасьева несколько лет снимает животных

4 418
11 комментариев

Фотограф показала забавные фотографии диких животных

Источник:

Жительница соседней от Ярославской Тверской области Юлия Афанасьева показала уникальные кадры из лесной чащи. Ее хобби — фотография, а героями ее фотосессий становятся дикие звери. Мы узнали у Юлии, как появилось ее увлечение и каких животных удалось снять в естественной среде обитания.

Предупреждаем, эти милые фотографии из лесной чащи сделают вам день.

«Хобби стало потребностью»

Напомним, зимой 2023 года мы публиковали уникальные кадры, которые сделала Юлия. Перед ее машиной появились необычные пешеходы — пушистые рыси. Две кошки резвились в снегу, совершенно не пугаясь света фар и близости человека.

Рыси шли вдоль заснеженной дороги и не испугались света фар
Источник:

Хобби у Юлии появилось четыре года назад. Как рассказала фотограф в беседе с 76.RU, начать снимать лесных жителей ее подтолкнула самоизоляция, введенная из-за вспышки коронавируса.

— Весной 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 общение с близкими людьми и друзьями было ограничено, я начала кататься на велосипеде. Во время этих прогулок и пришла идея начать фотографировать всю красоту природы, которую я вижу во время прогулок, и делиться ею в соцсетях, — рассказала нашему порталу Юлия Афанасьева.

Юлия работает специалистом в отделе развития агропромышленного комплекса, наблюдать за природой ей нравилось всегда.

— Фотоаппарат у меня был, и идея быстро воплотилась в жизнь. Так у меня появилось хобби, которое со временем стало для меня потребностью: если на улице хорошая погода, то все мысли уже там, в лесах-полях, где можно встретить свой очередной фотообъект, — поделилась она.

<p>Юлия Афанасьева</p><p>Юлия Афанасьева</p>

Я не выбираю специально, кого и когда буду снимать, всё получается спонтанно.

Теперь Юлия везде берет с собой фотоаппарат — для нее это уже привычка. По ее словам, многих животных удалось снять по пути на работу или по возвращении домой, в этом случае как раз пригодилась техника.

— Птицами я интересуюсь с детства и изначально фотографировала их, а 4 года назад, когда переехала в деревню, в объектив стали попадаться и животные. В сельской местности зачастую можно встретить зайцев, лис, лосей, енотовидных собак. Прошлой зимой сказочно повезло, и нам с мужем встретились две рыси, очень красивые звери. Но всегда есть мечта кого-то встретить и сфотографировать, сейчас это медведь, — призналась Юлия.

Юлия фотографирует диких животных 4,5 года

Источник:

«Успеваешь щелкнуть только раз»

Фотографу уже удавалось повстречаться однажды с бурым зверем. Это случилось два с половиной года назад. Опять же по пути на работу Юлия увидела двух медвежат. Сфотографировать косолапых малышей не удалось — попросту не успелось, звери быстро убежали.

— К моему счастью, мамаши-медведицы рядом не было, — добавляет Юлия. — Фотографировать приходится каждый раз по-разному: кто-то спокойно ждет, пока его сфотографируют, а кого-то успеваешь щелкнуть только один раз. Когда кадров много, то есть из чего выбрать, ну а если кадр один, то довольствуешься тем, что есть.

Порой приходится идти на фотоохоту за нужным кадром.

— Самые эффектные фотографии получаются тогда, когда объект тебя не видит и ведет себя естественно, не напрягаясь от твоего присутствия. Для этого нужно или снимать из укрытия, или большая удача, — добавила Юлия.

Публикуем подборку эффектных фото, сделанных на территории Ярославской области.

Минутка романтики от деловитых бобров

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Трое на зимней дороге

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Лось на отдыхе после долгой прогулки

Источник:

Пестрая глухарка красуется перед объективом

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Тетерки и тетерева на ветках

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На прогулке с мамой

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Эта водоплавающая птица называется чирок-свистунок

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Кроме того, в объектив Юлии попадали зайцы, лисы, белки, ежи, енотовидные собаки и кабанчики. Ранее мы также публиковали историю фотографа Александра Левашова, который 30 лет ходит в лес, чтобы наблюдать за животными.

А если вам нравятся фотографии животных, советуем посмотреть на героев ярославского зоопарка.

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Животные Хобби Фотограф Рыси Лоси Бобры Птицы Красивые фото Природа
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Комментарии
11
Гость
30 ноября 2024, 12:15
Молодец! Но с медведями осторожней! Кстати, лосей видела несколько раз. Недавно ехали из деревни в Ярославском районе, и нам попались попутчики - по обочине тихо- мирно шли два молодых лося.
Гость
30 ноября 2024, 11:31
Вот настоящий мастер своего дела с замечательными фотографиями, а не местный ходок по кладбищам да чужому жилью
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