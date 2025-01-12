Экскурсия в Краснодар закончилась для жителей ДНР трагедией. В ДТП погибло 3 человека, десятки пострадали — кадры

В результате ДТП 3 пассажира погибли Источник: МЧС России











Автобус, возвращавшийся с экскурсии из Краснодара в Донецк, опрокинулся в районе Иловайска в ДНР. В результате ДТП погибло 3 человека, еще 27 пострадали. Авария произошла на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка. Подробности и кадры — в материале.

— По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание, — передают в пресс-службе МВД по ДНР.

В результате ДТП 3 пассажира погибли. Травмы получили 29 человек, среди них три ребенка. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Харцызска, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Происшествие произошло утром, в районе 05:30, на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.