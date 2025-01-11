Мусорный полигон «Скоково» под Ярославлем хотят расширить: что разместят на дополнительной площадке

Территорию полигона «Скоково» под Ярославлем хотят расширить Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Территорию полигона твердых коммунальных отходов «Скоково» под Ярославлем планируют расширить за счет присоединения еще одного участка. Речь идет о территории площадью 2000 квадратных метров с кадастровым номером 76:17:204401:1129, расположенной рядом с землей, занятой свалкой. АО «Скоково», владеющее полигоном, сейчас занимается оформлением нового участка в аренду.

В правительстве Ярославской области пояснили порталу 76.RU, что территория, о которой идет речь, находится в собственности региона.

— АО «Скоково» подано заявление в региональное Министерство имущественных отношений для предоставления участка в аренду для размещения пункта по приему отработанных шин и лома железобетонных изделий. Участок будет предоставляться в аренду по результатам публичных торгов, — сообщили власти.

Чиновники подчеркнули, что расширение «тела» полигона за счет указанной территории не планируется. Срок аренды будет определен позже.

Напомним, полигон «Скоково» в Ярославском районе был открыт в 1968 году. Сначала площадь участка составляла 30 гектаров, а в 1977 году ее увеличили до 60 гектаров. Зона непосредственного складирования мусора занимает 49,6 гектара. На сайте АО «Скоково» говорится, что расчетный срок эксплуатации полигона — до 2038 года. То есть еще 13 лет.

В ноябре 2024 года губернатор региона Михаил Евраев отметил, что на тот момент полигон был заполнен только на 40%.

Сейчас АО «Скоково» объявило аукцион на выбор подрядчика для разработки проекта реконструкции полигона. В документации на сайте госзакупок указано, что после реконструкции срок эксплуатации полигона должен будет составить 25 лет или больше.

В техническом задании говорится, что проектировщики должны уточнить координаты полигона, предусмотреть максимальную механизацию всех работ, дополнить систему видеонаблюдения высотными мачтами, модернизировать систему мойки колес автомобилей, предусмотреть мероприятия по непрерывному сбору, отводу и очистке образующего поверхностного стока с территории полигона и другое.

— Основной целью разработки проектной документации является выполнение природоохранного законодательства для дальнейшей эксплуатации полигона как объекта капитального строительства. В соответствии с требованиями законодательства необходима проектная документация, в которой указаны все основные данные и параметры полигона, — пояснили порталу 76.RU в правительстве.

За работы заказчик готов заплатить 48,6 миллиона рублей. Проведение торгов назначено на середину января.