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Происшествия Ударили по школе, есть раненые: Украина атаковала Брянскую область ракетами

Ударили по школе, есть раненые: Украина атаковала Брянскую область ракетами

Оперативные службы обследуют место происшествия

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1 комментарий

Разрушения после удара

Источник:

Украина нанесла ракетный удар по селу Новые Юрковичи (Брянская область). Несколько человек пострадали.

— В результате террористической атаки ранены трое мирных жителей. В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, административное здание получило повреждения.

Как уточняет Mash, атаку совершили с помощью американских ракет HIMARS. А под ударом оказались школа, дом культуры и отделение почты.

На месте здания остались руины

Источник:

На месте работают оперативные и экстренные службы. Они также обследуют территорию, которая оказалась под обстрелом.

Ранее в Минобороны сообщили, что над Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Курской областями, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваторией Черного и Азовского морей сбили 85 беспилотников. Больше всего досталось Тамбовской области. Дроны попали в многоквартирные дома в городе Котовске. Семь мирных граждан пострадали.

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Комментарии
1
Гость
26 минут
Таврическому уже доложено?🧐 выходной портить себе дороже?
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