Ударили по школе, есть раненые: Украина атаковала Брянскую область ракетами

Разрушения после удара Источник: Mash / Telegram











Украина нанесла ракетный удар по селу Новые Юрковичи (Брянская область). Несколько человек пострадали.

— В результате террористической атаки ранены трое мирных жителей. В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, административное здание получило повреждения.

Как уточняет Mash, атаку совершили с помощью американских ракет HIMARS. А под ударом оказались школа, дом культуры и отделение почты.

На месте здания остались руины Источник: Mash / Telegram











На месте работают оперативные и экстренные службы. Они также обследуют территорию, которая оказалась под обстрелом.