Ударили по школе, есть раненые: Украина атаковала Брянскую область ракетами

Украина нанесла ракетный удар по селу Новые Юрковичи (Брянская область). Несколько человек пострадали.
— В результате террористической атаки ранены трое мирных жителей. В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, административное здание получило повреждения.
Как уточняет Mash, атаку совершили с помощью американских ракет HIMARS. А под ударом оказались школа, дом культуры и отделение почты.
На месте работают оперативные и экстренные службы. Они также обследуют территорию, которая оказалась под обстрелом.
Ранее в Минобороны сообщили, что над Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Курской областями, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваторией Черного и Азовского морей сбили 85 беспилотников. Больше всего досталось Тамбовской области. Дроны попали в многоквартирные дома в городе Котовске. Семь мирных граждан пострадали.