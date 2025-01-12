Взяли и всё испортили: зря вы храните в холодильнике эти 5 продуктов

Мы не в курсе, что заставляет людей класть хлеб в холодильник на хранение, зато точно знаем, что там ему будет не очень хорошо. Даже, можно сказать, отвратительно ему там будет. Из-за низкой температуры и относительно высокой влажности в холодильнике хлебный мякиш станет влажным и жестким.

Товарный вид хлеба, конечно, сохранится, но из-за чрезмерной влажности булка начнет плесневеть гораздо быстрее, чем могла бы в «природных» условиях.

А еще хлеб благодаря своей пористой структуре с удовольствием впитает в себя запахи всех соседей, что окажутся поблизости.

Лучшее место для хлеба — деревянная хлебница, в которой хлеб будет нормально «дышать». Если у вас ее нет, храните хлеб на столе под салфеткой или в бумажном пакете — ничего с ним не случится.