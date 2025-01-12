НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

зап.

 753мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Поножовщина на Кирова
Построят квартал 18-этажек
Расширят полигон «Скоково»
Фоторепортаж с кладбища
Упал с 19-го этажа и выжил
Ограничения на продажу алкоголя
Умер актер Михаил Левченко
Снесут манеж
Отменили поезда
Строят склады маркетплейсов
Еда Интересно про еду обзор Взяли и всё испортили: зря вы храните в холодильнике эти 5 продуктов

Взяли и всё испортили: зря вы храните в холодильнике эти 5 продуктов

Для них можно найти местечко и получше

353
1 комментарий

Мы узнали, какие продукты в холодильнике только испортятся, и поняли, что за съедобные грехи некоторых из нас можно отправить в гастрономический ад

Источник:

С одной стороны, холодильник создан для того, чтобы еда сохранялась как можно дольше. Но на поверку оказалось, что отдельным продуктам такое хранение может только навредить. Думаете, уж вы-то не совершаете ошибок, когда речь заходит о том, что нужно положить в холодильник? Давайте проверим.

  1. Бананы
  2. Хлеб
  3. Картошка
  4. Лук
  5. Мед
1

Бананы

В холодильнике бананы стремительно чернеют, но потеря товарного вида — не единственный минус такого хранения. Ведь чернеть бананы начинают не на ровном месте. Этот процесс показывает, что в них начали распадаться сложные углеводы. Соответственно, и гликемический индекс в таком продукте заметно повышается.

— К тому же низкие температуры замедляют созревание, — добавляет гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В нормальных условиях крахмал в банане трансформируется в глюкозу, фрукт становится сладким. Низкие температуры будут этому препятствовать, в результате никакой сладости вы не получите, а крахмал станет проблемой для кишечника, вызвав повышенное газообразование.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Бананы — вообще не тот продукт, который надо долго хранить. Купили — съели. Не нужно ждать, когда они покроются темными пятнами. Но если вы переоценили свои силы и взяли лишнего, идеальный способ хранения бананов — подвесить их без пакета при комнатной температуре в месте, куда не проникают прямые солнечные лучи.

2

Хлеб

Мы не в курсе, что заставляет людей класть хлеб в холодильник на хранение, зато точно знаем, что там ему будет не очень хорошо. Даже, можно сказать, отвратительно ему там будет. Из-за низкой температуры и относительно высокой влажности в холодильнике хлебный мякиш станет влажным и жестким.

Товарный вид хлеба, конечно, сохранится, но из-за чрезмерной влажности булка начнет плесневеть гораздо быстрее, чем могла бы в «природных» условиях.

А еще хлеб благодаря своей пористой структуре с удовольствием впитает в себя запахи всех соседей, что окажутся поблизости.

Лучшее место для хлеба — деревянная хлебница, в которой хлеб будет нормально «дышать». Если у вас ее нет, храните хлеб на столе под салфеткой или в бумажном пакете — ничего с ним не случится.

3

Картошка

Хранить картошку в холодильнике не стоит прежде всего из-за того, что это крахмалистый продукт.

— Крахмала в картофеле и без того много, а при низких температурах он начнет распадаться до сахаров, — объясняет Галина Барташевич. — Соответственно, вкусовые свойства клубней заметно ухудшатся, они станут сладкими и рассыпчатыми.

Также здесь в игру вступает влажность, от которой картошка будет только быстрее портиться. Попробуйте забыть пару картофелин в холодильнике на месяц-другой, и результат вас неприятно удивит.

— Влажность воздуха в месте, где хранится картофель, не должна превышать 85%, — утверждает главный садовод Урала Геннадий Короленко. — Дома такие условия не всегда удается создать, поэтому желательно не набирать сразу много картошки — максимум запастись на неделю. Но если хранения в квартире не избежать, то лучше всего хранить клубни на утепленном балконе, под мойкой и в кладовке.

Геннадий Короленко — заведующий Музеем истории плодового садоводства Среднего Урала, лауреат Международной общественной премии им. Алексея Комеча.

Если уж, кроме холодильника, картошку вам больше пристроить некуда, положите ее в бумажный пакет, но никак не в полиэтиленовый. Так она элементарно будет меньше мокнуть и не «задохнется». Также картошку можно положить рядом со свеклой или яблоками — они впитают лишнюю влагу, что замедлит появление ростков и предотвратит загнивание.

4

Лук

Залежавшийся в холодильнике репчатый лук станет мягким, заплесневеет, а при избыточной влаге и без должной циркуляции воздуха начнет еще и подгнивать. Для продолжительного хранения ему необходимы воздух, постоянная комнатная температура и влажность помещения от 60 до 70%.

— В холодильнике никакой лук не хранится никогда. Репчатый не выдерживает температуру холодильника. Он уйдет в стрелку, даст семена, луковица станет меньше, потому что все усилия отдаст на формирование нового урожая, — говорит агроном Татьяна Симакова. — Репчатый лук хранится в обычных условиях — при температуре от +15 до +18 градусов. Шалот можно хранить холодным и теплым способом. В первом случае температура должна быть от +2 до +4 градусов, во втором — от +18 до +23, желательно около печки.

Татьяна Симакова — академик Международной академии аграрного образования, директор информационно-консультативного центра садоводства и огородничества Уральского государственного горного университета.

Ну и не стоит забывать, что у лука достаточно сильный и специфический запах. Особенно у разрезанного. Если у вас осталась неиспользованной половина луковицы, вы, конечно, можете положить ее в холодильник, но только на очень непродолжительное время и в плотно закрытую емкость — контейнер или банку, откуда не просочится аромат луковицы.

5

Мед

Благодаря низкой влажности и большому количеству сахаров, впитывающих влагу, мед может храниться очень долго. Кроме того, повышенная кислотность не дает бактериям размножаться, из-за чего продукт не портится. Но неправильное содержание может одним махом сократить срок хранения и внести правки в полезные качества меда. Самая подходящая температура для его хранения — от +5 до +20 градусов. Если его переморозить, он засахарится и затвердеет.

— В холодильнике, при низких температурах, кристаллизация пойдет быстрее, — уверяет пасечник Геннадий Ковалев. — Это может произойти и за одну ночь. Ничего страшного в употреблении кристаллизованного меда нет, но если вы решите потом такой мед растопить, нужно соблюдать определенные правила. Делать это нужно при температуре не выше +40 градусов и только на водяной бане. При нагреве выше 40 градусов начнут выделяться вредные для человека элементы, а полезные и вкусовые свойства пропадут. При перегреве мед потемнеет и станет горчить, а витамины в его составе полностью разрушатся.

Геннадий Ковалев — председатель общества пчеловодов «Уральская пчела».

А поскольку температура вашей квартиры вряд ли превышает 40 градусов, то и смысла отправлять мед в холодильник попросту нет. К тому же на стенках, полках и дверцах холодильника образуется конденсат, который негативно влияет на свойства продукта. Кроме того, мед быстро впитывает запахи даже в посуде с плотно закрытой крышкой. А есть мед с привкусом, например, рыбы или квашеной капусты вам вряд ли захочется.

Какие из этих продуктов храните в холодильнике вы?

Бананы
Хлеб
Картошку
Лук
Мед
Всё перечисленные
Ничего из этого
Выкинул холодильник вместе с телевизором

ПО ТЕМЕ
Еда Картошка Овощи и фрукты Холодильник Шоколад
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Как пчеловод со стажем, не совсем согласен с правилами хранения мёда. Всем своим покупателям советую хранить мёд в самом теплом месте холодильника при условии, что куплен он был закристаллизованным или стал таковым после покупки, тогда его консистенция не изменится или изменится незначительно. В ином случае неизбежно расслоение, но и на это есть любители. И, кстати, настоящий мёд не засахаривается, а кристаллизуется.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление