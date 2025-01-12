Взяли и всё испортили: зря вы храните в холодильнике эти 5 продуктов

С одной стороны, холодильник создан для того, чтобы еда сохранялась как можно дольше. Но на поверку оказалось, что отдельным продуктам такое хранение может только навредить. Думаете, уж вы-то не совершаете ошибок, когда речь заходит о том, что нужно положить в холодильник? Давайте проверим.
Бананы
В холодильнике бананы стремительно чернеют, но потеря товарного вида — не единственный минус такого хранения. Ведь чернеть бананы начинают не на ровном месте. Этот процесс показывает, что в них начали распадаться сложные углеводы. Соответственно, и гликемический индекс в таком продукте заметно повышается.
— К тому же низкие температуры замедляют созревание, — добавляет гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В нормальных условиях крахмал в банане трансформируется в глюкозу, фрукт становится сладким. Низкие температуры будут этому препятствовать, в результате никакой сладости вы не получите, а крахмал станет проблемой для кишечника, вызвав повышенное газообразование.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Бананы — вообще не тот продукт, который надо долго хранить. Купили — съели. Не нужно ждать, когда они покроются темными пятнами. Но если вы переоценили свои силы и взяли лишнего, идеальный способ хранения бананов — подвесить их без пакета при комнатной температуре в месте, куда не проникают прямые солнечные лучи.
Хлеб
Мы не в курсе, что заставляет людей класть хлеб в холодильник на хранение, зато точно знаем, что там ему будет не очень хорошо. Даже, можно сказать, отвратительно ему там будет. Из-за низкой температуры и относительно высокой влажности в холодильнике хлебный мякиш станет влажным и жестким.
Товарный вид хлеба, конечно, сохранится, но из-за чрезмерной влажности булка начнет плесневеть гораздо быстрее, чем могла бы в «природных» условиях.
А еще хлеб благодаря своей пористой структуре с удовольствием впитает в себя запахи всех соседей, что окажутся поблизости.
Лучшее место для хлеба — деревянная хлебница, в которой хлеб будет нормально «дышать». Если у вас ее нет, храните хлеб на столе под салфеткой или в бумажном пакете — ничего с ним не случится.
Картошка
Хранить картошку в холодильнике не стоит прежде всего из-за того, что это крахмалистый продукт.
— Крахмала в картофеле и без того много, а при низких температурах он начнет распадаться до сахаров, — объясняет Галина Барташевич. — Соответственно, вкусовые свойства клубней заметно ухудшатся, они станут сладкими и рассыпчатыми.
Также здесь в игру вступает влажность, от которой картошка будет только быстрее портиться. Попробуйте забыть пару картофелин в холодильнике на месяц-другой, и результат вас неприятно удивит.
— Влажность воздуха в месте, где хранится картофель, не должна превышать 85%, — утверждает главный садовод Урала Геннадий Короленко. — Дома такие условия не всегда удается создать, поэтому желательно не набирать сразу много картошки — максимум запастись на неделю. Но если хранения в квартире не избежать, то лучше всего хранить клубни на утепленном балконе, под мойкой и в кладовке.
Геннадий Короленко — заведующий Музеем истории плодового садоводства Среднего Урала, лауреат Международной общественной премии им. Алексея Комеча.
Если уж, кроме холодильника, картошку вам больше пристроить некуда, положите ее в бумажный пакет, но никак не в полиэтиленовый. Так она элементарно будет меньше мокнуть и не «задохнется». Также картошку можно положить рядом со свеклой или яблоками — они впитают лишнюю влагу, что замедлит появление ростков и предотвратит загнивание.
Лук
Залежавшийся в холодильнике репчатый лук станет мягким, заплесневеет, а при избыточной влаге и без должной циркуляции воздуха начнет еще и подгнивать. Для продолжительного хранения ему необходимы воздух, постоянная комнатная температура и влажность помещения от 60 до 70%.
— В холодильнике никакой лук не хранится никогда. Репчатый не выдерживает температуру холодильника. Он уйдет в стрелку, даст семена, луковица станет меньше, потому что все усилия отдаст на формирование нового урожая, — говорит агроном Татьяна Симакова. — Репчатый лук хранится в обычных условиях — при температуре от +15 до +18 градусов. Шалот можно хранить холодным и теплым способом. В первом случае температура должна быть от +2 до +4 градусов, во втором — от +18 до +23, желательно около печки.
Татьяна Симакова — академик Международной академии аграрного образования, директор информационно-консультативного центра садоводства и огородничества Уральского государственного горного университета.
Ну и не стоит забывать, что у лука достаточно сильный и специфический запах. Особенно у разрезанного. Если у вас осталась неиспользованной половина луковицы, вы, конечно, можете положить ее в холодильник, но только на очень непродолжительное время и в плотно закрытую емкость — контейнер или банку, откуда не просочится аромат луковицы.
Мед
Благодаря низкой влажности и большому количеству сахаров, впитывающих влагу, мед может храниться очень долго. Кроме того, повышенная кислотность не дает бактериям размножаться, из-за чего продукт не портится. Но неправильное содержание может одним махом сократить срок хранения и внести правки в полезные качества меда. Самая подходящая температура для его хранения — от +5 до +20 градусов. Если его переморозить, он засахарится и затвердеет.
— В холодильнике, при низких температурах, кристаллизация пойдет быстрее, — уверяет пасечник Геннадий Ковалев. — Это может произойти и за одну ночь. Ничего страшного в употреблении кристаллизованного меда нет, но если вы решите потом такой мед растопить, нужно соблюдать определенные правила. Делать это нужно при температуре не выше +40 градусов и только на водяной бане. При нагреве выше 40 градусов начнут выделяться вредные для человека элементы, а полезные и вкусовые свойства пропадут. При перегреве мед потемнеет и станет горчить, а витамины в его составе полностью разрушатся.
Геннадий Ковалев — председатель общества пчеловодов «Уральская пчела».
А поскольку температура вашей квартиры вряд ли превышает 40 градусов, то и смысла отправлять мед в холодильник попросту нет. К тому же на стенках, полках и дверцах холодильника образуется конденсат, который негативно влияет на свойства продукта. Кроме того, мед быстро впитывает запахи даже в посуде с плотно закрытой крышкой. А есть мед с привкусом, например, рыбы или квашеной капусты вам вряд ли захочется.
Какие из этих продуктов храните в холодильнике вы?