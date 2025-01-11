«Здравствуйте, а „Ассасин“ выйдет?» 10 игр, которые мы ждем в 2025 году

Многие из этих новинок геймеры ждут уже несколько лет Источник: Филипп Сапегин / Е1.RU











Наступивший год обещает стать праздником для любителей видеоигр, ведь на горизонте уже виднеются долгожданные релизы. Среди них такие гиганты, как GTA 6, который снова погрузит нас в мир криминальных интриг и открытого мира, а также Doom, готовый порадовать фанатов адреналиновых баталий. Не обойдется и без исторических приключений в Kingdom Come, а также захватывающих квестов в Assassin's Creed. Какие компьютерные игры ожидаются в 2025 году — читайте в материале E1.RU

Kingdom Come: Deliverance 2

Жанр: RPG в открытом мире

Дата выхода: 11 февраля

Официальный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 Источник: Warhorse Studios / YouTube.com

Средневековое RPG без магии и драконов — именно так выглядит Kingdom Come: Deliverance (18+). За суровость, жестокость и быт обычных людей XV века это приключение так полюбилось многим.

Вторая часть начинается почти сразу после финала оригинальной игры. Главным героем выступит Индржих из Скалицы, который уже известен нам по оригиналу Kingdom Come.

Assassin’s Creed Shadows

Жанр: экшен-RPG в открытом мире

Дата выхода: 14 февраля

Официальный трейлер Assassin’s Creed Shadows Источник: Ubisoft / YouTube.com

На дворе феодальная Япония 1579–1580-х годов, бушуют гражданские войны. Девушка-ассасин по имени Наоэ встречает темнокожего воина Ясукэ. Несмотря на взаимное недоверие, им предстоит объединить усилия ради сохранения целостности страны.

После спин-оффа Assassin’s Creed Mirage (18+) серия вновь возвращается к формату большого открытого мира. Из интересного: в Shadows будут два играбельных персонажа. Геймерам обещают около 60 часов приключений.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Жанр: ролевой экшен от первого лица

Дата выхода: первая половина 2025 года

Официальный трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Источник: Xbox / YouTube.com

Vampire: The Masquerade — Bloodlines (18+) в 2004 году полюбилась геймерам за креатив и необычный выбор героя — это был не просто человек, а монстр, убийца и вампир!

По сюжету, старейший вампир просыпается в современном Сиэтле после трехсотлетней спячки и вместо «доброго утра» получает войну между кланами вампиров. От вас потребуется выбрать сторону и победить.

Fable

Жанр: экшен-RPG

Дата выхода: 2025 год

Официальный трейлер Fable Источник: GameSpot / YouTube.com

Перезапуск известной серии Fable (18+) планируется на 2025 год, при этом первые упоминания о новой части появились еще семь лет назад — в 2017-м.

События происходят в знакомом волшебном мире Альбион, где разворачивалась история предыдущих игр серии. Ключевую роль в сюжете сыграет рыцарь Хамфри, который снова вынужден взять в руки меч, когда над королевством нависает новая угроза.

Doom: The Dark Ages

Жанр: шутер от первого лица

Дата выхода: 2025 год

Официальный трейлер Doom: The Dark Ages Источник: Bethesda Softworks / YouTube.com

Новая игра в знаменитой серии Doom под названием The Dark Ages (18+) станет приквелом к Doom 2016 года и Doom Eternal. На этот раз игроки вернутся в средневековую эпоху, где Палач Рока снова сразится с ордами демонов.

Игра была анонсирована в июне 2024 года, а ее выход запланирован на 2025-й. Создатели The Dark Ages обещают насыщенный динамичный экшен, который при этом сохранит характерные черты серии.

Death Stranding 2: On the Beach

Жанр: экшен в открытом мире

Дата выхода: 2025 год

Официальный трейлер Death Stranding 2: On the Beach Источник: PlayStation / YouTube.com

А вот и оно — долгожданное продолжение популярной игры от Хидео Кодзимы. Первая часть Death Stranding, вышедшая в 2019 году, привлекла большое внимание благодаря своей оригинальной концепции и уникальному игровому процессу. Сиквел продолжит историю Сэма Портера Бриджеса, роль которого вновь исполнит Норман Ридус.

Выход Death Stranding 2: On the Beach (18+) запланирован на этот год. Сначала игра будет доступна исключительно на PlayStation 5, а позже появится и на ПК.

Grand Theft Auto VI

Жанр: экшен в открытом мире

Дата выхода: вторая половина 2025 года

Официальный трейлер Grand Theft Auto VI Источник: Rockstar Games / YouTube.com

Разработчик Rockstar Games анонсировал шестой Grand Theft Auto (18+) в конце 2023-го. События игры будут разворачиваться в вымышленном городе Вайс-Сити, который вдохновлен реальным Майами и расположен в штате Леонида. Главными персонажами станут девушка по имени Лусия и ее партнер.

Шестая сессия уже считается самой ожидаемой игрой 2025 года, но есть вероятность, что релиз перенесут еще на год — на 2026-й. Rockstar Games описывает GTA 6 как «самую большую и погружающую эволюцию» серии, поднимающую возможности открытого мира на новый уровень.

Civilization 7

Жанр: пошаговая стратегия

Дата выхода: 11 февраля

Официальный трейлер Civilization 7 Источник: IGN / YouTube.com

Уже этой зимой в мир выходит очередная часть Civilization (12+). Разработчики обещают, что впервые в истории франшизы поменялась механика лидеров и стран — теперь игроки выбирают только правителя, а само государство эволюционирует со временем.

Как и предыдущие части, Civilization будет посвящена развитию от маленького поселения и до появления собственной империи. При этом города станут более масштабными, а картинка реалистичнее.

Resident Evil 9

Жанр: хоррор от первого лица

Дата выхода: неизвестна

Официального трейлера Resident Evil 9 еще нет Источник: AGO / YouTube.com











На данный момент полноценный анонс Resident Evil 9 (18+) еще не состоялся: неизвестно, в каком месте пройдет приключение и каким будет сюжет. Подробностей о франшизе немного — как говорят источники в игровой сфере, главным героем станет Леон Кеннеди, которому к началу игры должно быть почти 50 лет. Также есть слух, что в новой части появится открытый мир.

Little Nightmares 3

Жанр: ролевой экшен от первого лица

Дата выхода: неизвестно

Официальный трейлер Little Nightmares 3 (16+) Источник: IGN / YouTube.com

Игра Little Nightmares (16+) давно полюбилась многим за мрачную рисовку, грустную историю и гнетущее настроение. Первая часть вышла еще в 2017 году и до сих пор пользуется спросом. Сиквел выпустили не так давно — в 2021 году, а теперь мир ожидает выхода третьей части. Точная дата пока неизвестна, но в Steam уже есть страница с этой игрой.

Чем будет удивлять продолжение мрачного хоррора? Нас снова ждут детские страхи, два главных героя и попытка сбежать из Ниоткуда. Впервые разработчики дали возможность поиграть в онлайн-режиме вместе с другом.