«Привезем индусских женщин». Эксперты рассказали, что ждет рынок труда в 2025 году

Эксперты рассказали, сократится ли разрыв между зарплатами таксистов и курьеров и профессиями, где востребован интеллект и профессиональные навыки Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Кадровый голод в России в 2025 году не закончится, считают эксперты рынка труда. Информационные технологии, строительство, машиностроение, здравоохранение и многие другие отрасли по-прежнему будут остро нуждаться в работниках. И дело не только в оттоке умов, в том числе за границу, полагают они: ситуация — прямое следствие устаревшей системы образования, медленного реагирования учебных заведений на изменяющиеся потребности рынка труда и демографической ямы. О том, как работодатели будут искать из нее выход, наши коллеги из «Фонтанки» спросили у экспертов.

Как будет решаться проблема нехватки высококвалифицированных специалистов и рабочих профессий?

— Дополнительных работников не появится. На рынок труда выходит очень маленькое поколение молодых возрастов. Индусов привозят сейчас работать в швейных цехах. Только так, — говорит экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии Наталья Зубаревич.

Прогноз экспертов сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob менее оптимистичен. Рабочей силы станет еще меньше, полагают они. Среди определяющих факторов — рост числа самозанятых и армии, ужесточение миграционного законодательства и демографический кризис.

Останется ли удержание сотрудника рублем единственным инструментом или появятся новые средства?

Тема удержания персонала выходит на первый план, подчеркивает HR-директор ИК «ВЕЛЕС Капитал» Марина Миронова. С учетом реалий рынка пересматриваются все традиционные HR-процессы, позволяющие обеспечить компании квалифицированными кадрами:

— Ставка делается на пересмотр системы мотивации (введение премий за результат), системы обучения, которая позволяет переквалифицировать лояльных сотрудников на те проекты, которые актуальны для компании, работу с культурой внутри коллектива, следуя старой истине, что сотрудники приходят в компанию, а уходят от руководителя, — отмечает Марина Миронова.

— Нынешний сотрудник требователен к компетентности руководителя. К этому фактору добавляются сложные или ненастроенные бизнес-процессы. Необходимо настраивать и обстановку в коллективе — это своего рода микроклимат: признание успеха каждого и отсутствие токсичности компания почувствует на реальных цифрах, — отмечает директор по развитию ООО «Арт-Холдинг Проект» Сергей Моторный.

Меняется и процесс рекрутинга, говорит Марина Миронова: применяя маркетинговые стратегии для привлечения кандидатов, компании стремятся лучше понять ожидания соискателей и оптимизировать процесс подбора, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Работодатели понимают, что квалифицированные кандидаты проходят собеседования в нескольких компаниях одновременно, и стремятся ускорить этапы отбора.

В 2025 году в выигрыше окажутся компании, которые адаптировались к современным требованиям рынка труда, устранили гендерные барьеры, а также связанные с возрастом и географией, говорят эксперты Superjob. Преимущество будет и на стороне тех, кто успел выстроить процессы обучения и адаптации и нанимал и взращивал молодых специалистов «под себя».

Как изменится структура потребностей в кадрах? Сохранится ли высокий спрос на высококвалифицированных специалистов и рабочие профессии? Сократится ли потребность в IT и сотрудниках сервисов доставки?

Давать прогноз в быстро меняющемся мире трудно, но высококлассный специалист всегда будет востребован, уверен Сергей Моторный.

— Технарь со средним образованием в строительных отраслях, имеющий опыт, свободно конкурирует по зарплатным ожиданиям с руководителем средней руки в офисе с высшим образованием. Спрос в высокотехнологических отраслях останется, но надо понимать одно: уже сейчас растет спрос на специалистов с опытом от нескольких лет, — подчеркивает Моторный.

Потребность в высококвалифицированных айтишниках сохранится, считает Наталья Зубаревич, хотя и в меньшем объеме:

— Вопрос импортозамещения не снимался, но такой гонки зарплат в IT уже не будет: на рынок пришли менее квалифицированные айтишники, молодые, им еще надо расти. Скорость роста экономики в 2025-м точно замедлится, что будет влиять на спрос на рабочую силу.

Сократится ли разрыв между зарплатами таксистов и курьеров службы доставки и профессиями, где востребован интеллект и профессиональные навыки?

Высокоинтеллектуальные профессии требуют большего периода адаптации сотрудника в компании и большего периода, когда компания вкладывается в сотрудника не только заработной платой, но и за счет обучения и наставничества, говорит Марина Миронова.

— На начальных этапах зарплата в высокоинтеллектуальных профессиях может отставать от позиций с «быстрыми деньгами». Но с наработкой опыта, завершенных проектов, расширением круга задач оплата профессионалов неизменно растет, и перспектива роста как внутри компании, так и на рынке может быть не только на 10–15%, но просто в разы больше. В профессиях, где нет требований по квалификации, зарплата растет только в рамках колебания рынка. Сейчас волна роста, но по ряду причин она может смениться естественным снижением. Профессионалы более устойчивы в данных колебаниях и при низком старте могут рассчитывать на планомерный рост, — отмечает Миронова.

Краткосрочные курсы IT, которые могут обеспечить молодым специалистам тот же уровень заработка и возможностей, — это лишь иллюзия, считает Сергей Моторный. Для качественного скачка нужно вкладываться в собственное развитие — это вопрос планирования своей жизни и целей, отмечает он.

— Разрыв в оплате между курьерами и инженерами на начальном этапе — ситуация не новая, это обидно для ребят. Но в профессиях таксиста и доставщика человек берет взаймы у своего здоровья и будущего. Если рассматривать их как временную работу, ничего предосудительного в этом нет. Однако мы живем не одним днем, и в развитии себя важно смотреть на перспективу 5–10 лет, а сможешь ли ты так носиться и будет ли такой же стабильный заработок в этой сфере — это вопрос, — подчеркивает Сергей Моторный.

Ждать в 2025 году сокращения разрыва в зарплатах профессоров и курьеров бессмысленно, полагает Наталья Зубаревич:

— Курьеров у нас и так полтора миллиона, потому что население привыкает к доставке. Я думаю, что доставка станет платной. Повышать зарплаты в профессиях, где востребован интеллект и профессиональные навыки? Не начнут. Бюджетникам? Не надейтесь. Только в рамках очень скромной измеренной инфляции.

Сократится ли разрыв зарплат между Москвой и регионами?

Разрыв зарплат между Москвой и регионами — исторически сложившаяся ситуация, говорит Сергей Моторный, и вряд ли в ближайший год она изменится:

— Где финансовый центр, там больше возможностей. Выровнять схему оплаты труда помог фактор возникновения дистанционной работы, но не во всех сферах это возможно организовать.

И вряд ли по зарплате подтянутся за Москвой регионы, считает Наталья Зубаревич:

— Зарплаты в Москве почти в два раза выше средних по стране, а в средних по стране сидит и Москва. Ну, может, станет меньше на 5 копеек, но это мало что меняет.

Искусственный интеллект не требует зарплаты — потеснит ли ИИ человека в 2025 году и в каких профессиях?

Искусственный интеллект уже активно применяют во многих отраслях, чтобы снять рутинные задачи и ускорить процессы, но есть определенные ограничения, объясняет Сергей Моторный:

— Он требует грамотного оператора, который сможет формировать запросы и фильтровать ответы. Поэтому основная задача — увеличение производительности. Мое мнение — в ближайшие 20 лет профессионалам нет нужды волноваться за конкуренцию.

Как подчеркивает Марина Миронова, искусственный интеллект — это стимул для постоянного повышения квалификации профессионалов, и концепция Life-long learning уже не просто интересная тема, а просто обязательный формат жизни профессионала.

После коронавируса прижился формат удаленки, но не все работодатели к ней лояльны. В чем плюсы и минусы такого формата для работодателя и откажутся ли они от удаленки в 2025 году? В каких профессиях? Какие форматы работы будут популярны?

Формат удаленки родился задолго до коронавируса, но карантин стал триггером в отраслях, где до этого ее отвергали, отмечает Сергей Моторный.

— Чаще это было там, где руководители не умели управлять или действовали только в ручном режиме, по сути, некомпетентные. Сейчас есть тенденция возвращения работников в офисы, но для грамотной работы с персоналом и борьбы за удержание применяют гибридную форму, и удаленка чаще становится фактором поощрения и мотивации сотрудников, — говорит эксперт.

Там, где требуется синхронная работа над одним объектом в разных часовых поясах, удаленка дает отличный эффект для бизнеса, подчеркивает Моторный.

В нынешних условиях возможность дистанционной работы становится важным фактором, влияющим на конкурентоспособность компаний на рынке труда. В условиях угрозы дефицита персонала и долговременной необходимости в гибкости, компании разделились на три категории: большинство предлагает гибридные модели работы, меньшинство допускает полную удаленку, а некоторые требуют обязательного присутствия в офисе. Несмотря на это, пропорции этих категорий остаются стабильными, и вряд ли они значительно изменятся в 2025 году, считает Марина Миронова.

— Компании, которые заявляют об обязательном присутствии в офисе под давлением дефицита, возможно, будут вводить гибридный график для отдельных категорий сотрудников. Вряд ли компании, отладившие процессы с дистанционными работниками, будут отказываться от этого формата, тем более он позволяет экономить и на аренде офисных площадей, — отмечает она.

Достаточно позитивно показал себя формат самозанятости, обеспечивая больше возможностей для профессионального роста и финансовой независимости. Однако для его дальнейшего развития необходимо улучшать социальные гарантии для самозанятых и адаптировать законодательство к изменениям на рынке труда, считают специалисты.

— Самозанятые — это люди свободных профессий. У нас их сейчас 11 миллионов. Куда уж еще? Часть из них ничего не зарабатывает. Статус самозанятого позволяет, например, сдавать квартиру за 4% налогов, часть оформляет, чтобы числиться занятым легально и получать пособия на детей из малоимущих семей, — поясняет Наталья Зубаревич.

Будут ли работодатели, как раньше, легко прощаться с работниками или стремиться к их удержанию?

Крайне недальновидно легко расставаться с сотрудниками, считает Сергей Моторный, работодателям следует осознать важность удержания сотрудников и инвестирования в их развитие.

— Сейчас ситуация — рынок кандидата, где он имеет возможность выбирать. Часто руководители не понимают, что с уходом сотрудника они потеряют для бизнеса от 3 до 6 окладов этого работника. Эти деньги будут потрачены на поиск новых кандидатов, обучение, а также возможные простои производства. Любой крутой эксперт не сможет показать сразу эффективность, которую показывал на прежнем месте работы: разные процессы, другая культура, да и психологический фактор: для всех нас смена работы — это стресс, — подчеркивает он.

Удержание сотрудника считают трендом ближайших лет и эксперты Superjob. Для повышения лояльности кадров, помимо вознаграждения, работодатели будут делать упор на обучение и развитие навыков, создание удобных условий труда и рабочего графика (work-life balance), ясные перспективы карьерного роста, а также интересные и разнообразные задачи.

Будут ли компании вкладываться в обучение персонала и повышение квалификации сотрудников?

Продвижение идеи постоянного совершенствования навыков персонала — это конкурентное преимущество работодателя на рынке, считает Сергей Моторный.

— Необходимо вкладываться и в развитие soft-skills. Это позволяет наладить коммуникации в компании, улучшить понимание команды ее руководителем. Развитие мягких навыков позволит удержать ценного сотрудника, если вдруг его начнут переманивать в другую компанию. А слаженная обученная команда даст кратный прирост в любой отрасли, — подчеркивает эксперт.

Онлайн-обучение, говорит Марина Миронова, отходит на задний план, поскольку продемонстрировало низкую доходимость материала и низкую применимость в работе. Ставку на персонализацию обучения компании делают через введение института тьюторов, менторов и наставников.

Будут ли колледжи и вузы нивелировать разрыв между теорией и практикой и какими инструментами?

Разрыв между теорией и практикой существовал всегда, раньше период адаптации новичка брало на себя государство, в нынешней ситуации это — задача бизнеса, уверен Сергей Моторный:

— Именно бизнес в дальнейшем будет использовать подготовленные кадры. Да, инвестиции на горизонте 5–10 лет кажутся слишком долгосрочными. Однако, создавая определенную культуру труда и повышая статус профессии, транслируя это в молодежь, ты получаешь лояльность и в будущем — работника. Работодатель может подсказать путь развития специалиста понятным языком и на примерах.

Когда Россия сможет полностью закрыть потребность в высококвалифицированных кадрах?

Закрытие потребности в кадрах — сложный и многогранный вопрос, который зависит от множества факторов. Существует несколько ключевых аспектов, которые стоит учитывать при оценке потенциальной способности страны справиться с нехваткой рабочей силы, и главный из них — демографический, подчеркивает Наталья Зубаревич: