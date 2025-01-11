«Начала терять сознание»: на центральной улице Ярославля девушки устроили поножовщину. Видео

Девушки устроили поножовщину на улице Кирова в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Теlegram











В Ярославле девушки устроили поножовщину на улице Кирова. Происшествие случилось около 01:40 11 января. В соцсетях опубликовали видео нападения. На нем видно, что одна девушка пытается ударить ножом другую. И один раз попадает. За всем этим наблюдает третья девушка. На следующих кадрах видно, как пострадавшая девушка сидит в машине и зажимает рану, расположенную чуть ниже сердца.

— Три подруги. Отдых в баре закончился ножевым ранением. Сначала люди не поняли, что одна попала в другую ножом. Народ подошел к пострадавшей девушке, когда та начала терять сознание. Ее посадили на парапет, обработали рану, зажали бинтом и вызвали скорую. Девушку, чтобы не замерзла, посадили в машину до приезда врачей. Нападавшая скинула нож и ушла домой, — сообщили очевидцы, предоставившие видео конфликта, админу группы «Жесть Ярославль».

Видео драки и ее последствий Источник: Жесть Ярославль / Теlegram

В полиции проинформировали, что участницам поножовщины по 20 лет.

— Одной было причинено непроникающее ножевое ранение. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, — добавили в УМВД России по Ярославской области.