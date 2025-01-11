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Тяжелые судьбы в одном доме: знакомимся с жителями хосписа в Ярославской области

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Рассказываем про обитателей хосписа

Источник:

В часе езды от Ярославля находится поселок Поречье-Рыбное. В поселении царит тишина, кругом сугробы и старинные здания. На окраине стоит бывшая барская усадьба. Несколько лет назад его оборудовали под хоспис — Дом милосердия кузнеца Лобова.

Третий год подряд Дом милосердия с 5 декабря по 15 января запускает благотворительную акцию. Деньги, собранные на акции «Мандариним», будут направлены на работу патронажных бригад. Эти средства будут распределены на весь 2025 год.

Сюда, как и в любой хоспис, приезжают умирать. При этом внутри Дома милосердия не чувствуется гнетущей атмосферы. Обитатели хосписа много улыбаются, занимаются хобби и общаются. В этом фоторепортаже — портреты подопечных Дома в Поречье.

Подробнее о Доме милосердия читайте в этом материале

Евгений Колосов, 70 лет

Евгений любит разгадывать кроссворды, попивая чай

Источник:

У Евгения рак предстательной железы и метастазы. В Дом милосердия он попал не потому, что родственники не хотят ухаживать, а из-за того, что уход в домашних условиях невозможен. Евгения привезли из Московской области, где он 14 лет работал на кладбище — копал могилы. В Доме милосердия он смог уделить время хобби — кроссвордам и настольным играм.

Ольга Вильчик, 63 года

Ольге в радость послушать электронные книги

Источник:

В Дом милосердия попадают и по своей инициативе. У Ольги — ДЦП, до хосписа за ней ухаживали родители. После смерти матери остался пожилой отец, но сил для заботы о дочке было недостаточно. Поэтому Ольга по собственной инициативе обратилась в Дом милосердия. Здесь подопечная хосписа нашла занятия, в которых продолжает развиваться, — веб-дизайн и блогинг. Сейчас Ольга осваивает нейросети и пробует писать собственные рассказы.

Владимир Лисин, 70 лет

Владимир пережил два инсульта

Источник:

На втором этаже Дома регулярно можно слышать, как кто-то с выражением читает. Это координатор занимается с Владимиром. Книги — его любимое развлечение в Доме милосердия. До повторного ишемического инсульта Владимир часто ездил на рыбалку и работал сварщиком. Но болезнь изменила всё. Сначала уходом занималась жена Владимира, но потом делать это стало тяжело: она даже не могла приподнять супруга. Так Владимир и оказался в Доме милосердия.

Светлана Сказнева, 51 год

У Светланы ДЦП

Источник:

Раньше за Светланой ухаживала мама. После ее смерти — бабушка. Когда и она скончалась, Светлана попала в нижегородский ПНИ. В 2021 году она переехала в Дом милосердия, где и живет по сей день. В Поречье она начала заниматься литературой: сочиняет стихи и рассказы. Уже изданы два тиража ее книг.

Юлия Жигульская, 45 лет

Юлия любит заниматься рукоделием

Источник:

Смех Юлии слышен по всему первому этажу хосписа. Жизнерадостная жительница Дома милосердия любит гулять, рисовать, собирать пазлы, активно участвует в мастер-классах. У Юли ДЦП. В хоспис она попала вместе со своей подругой Светланой, о которой мы рассказали выше. Раньше Юлия тоже жила в нижегородском ПНИ. Когда Светлану забирали, она отказывалась уезжать без Юлии. Так и получилось, что две подруги теперь живут в одной комнате Дома милосердия.

Николай Егоров, 66 лет

До болезни Николай увлекался спортом, грибной охотой и даже работал милиционером

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В 2019 году Николай обнаружил на теле шишку после падения на тренировке по волейболу. Оказалось, что это рак. Пять лет борьбы с онкологией не дали результатов, врачи говорят, что шансов у Николая нет. Но закаленный спортивный дух дает ему силы жить и мечтать о большом спорте. Ранее мы рассказывали трогательную историю жизни Николая.

Вера Полянскова, 78 лет

Вера попала в Дом милосердия в начале декабря 2024 года

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Вера перебралась в Дом милосердия из паллиативного отделения в Ярославле, так как срок ее пребывания там закончился. У подопечной есть сын, именно он подал заявку в хоспис в Поречье-Рыбном. Из-за рака правой молочной железы и метастаз ухаживать за Верой дома было невозможно. О прошлом подопечной хосписа почти ничего неизвестно — она не разговаривала. 23 декабря 2024 года койка Веры освободилась. Она умерла.

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