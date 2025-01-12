Новые очаги загрязнения: глава МЧС создал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море

Волонтеры помогают в очистке мазута Источник: волонтер Дарья / личный архив











Ситуация с загрязнением вод Черного моря становится всё более тревожной: в Крыму выявлено 13 новых очагов разлива мазута, а также зафиксированы загрязнения Азовского моря в районе Запорожской области. В ответ на экологическую катастрофу глава МЧС России Александр Куренков создал федеральный штаб, который займется ликвидацией последствий этого бедствия. Необходимость срочных мер очевидна, ведь здоровье экосистемы и жителей прибрежных зон под серьезной угрозой. Подробности — в материале.

Новая утечка мазута

Новый выброс нефтепродуктов произошел в поселке Тамань в Краснодарском крае. Большая часть мазута находится вдоль береговой линии.

— В настоящий момент протяженность загрязнения — порядка 300 метров. От кормы корабля и по побережью, — сообщается в Telegram-канале оперштаба.

На месте разлива мазута для его локализации установили несколько уровней боновых заграждений, устроили подъездную дорогу для сбора и вывоза нефтепродуктов. На месте работает необходимая спецтехника: грейдер, тяжелый гусеничный экскаватор и самосвалы.

Режим ЧС в Крыму

Из-за экологической угрозы в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения. В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе новые участки выброса мазута. Также в пяти муниципальных образованиях Крыма обнаружены 13 очагов загрязнения мазутом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

По информации главы местной администрации Александра Дудинова, ситуация находится под контролем. Приняты все необходимые меры для очистки побережья и прилегающих водных территорий, а также создана специальная рабочая группа для координации действий.

Таким чистым пляж снова стал после ударной работы сотрудников спасательной службы и местных жителей, которые вышли на его очистку Источник: телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева razvozhaev / Telegram

Об этом Дудинов написал в своем Telegram-канале. Накануне, 11 января, к очистительным работам присоединились дополнительно около 100 волонтеров. Планируется проведение очистки от мазута в трех различных местах: на побережье сел Окуневка, Знаменского и Громово.

На побережье обнаружены единичные участки, загрязненные нефтепродуктами Источник: МЧС России

Пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря

После крушения танкеров в Керченском проливе на дне моря осталось около пяти тысяч тонн мазута. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, желеобразная масса никуда не движется.

Губернатор добавил, что после уборки загрязнений с берега будет проведена рекультивация пляжей, а отделенный от нефтепродуктов песок можно использовать только в строительстве дорог, передает РИА Новости.

Федеральный штаб

Для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море глава МЧС России Александр Куренков создал федеральный оперативный штаб. Об этом попросил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства 9 января.

— Федеральный штаб будет работать на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута, — рассказали подробности в пресс-службе МЧС.

За ходом работ на загрязненном побережье лично наблюдает глава МЧС Куренков. Позже он проведет заседание правительственной комиссии для определения дополнительных шагов по устранению последствий аварии двух танкеров, передает ТАСС.