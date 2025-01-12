Был риск обрушения: в Ярославле открыли Дворец пионеров

Дворец пионеров снова открыт Источник: мэрия Ярославля











В Ярославле после новогодних праздников открыли Дворец пионеров на Советской улице. С сентября 2024 года в здании велись противоаварийные работы. После пожара в соседнем здании был риск, что смежная стена может рухнуть.

К концу декабря укрепление стены было завершено. Часть работ подрядчику еще предстоит сделать, но маленькие ярославцы уже могут заниматься внутри Дворца.

— В связи с продолжением противоаварийных работ сохраняются некоторые ограничения для посетителей: попасть в Дворец пионеров можно только через главный вход, идя со стороны Красной площади. Тротуар со стороны улицы Трефолева на протяжении фасада дома № 15 по Советской улице перекрыт, — уточнили в мэрии Ярославля.

Противоаварийные работы еще не завершены Источник: мэрия Ярославля











Напомним, Ярославский городской дворец пионеров расположен в здании по адресу: улица Советская, 17. 2 сентября в соседнем доме № 15 на улице Советской начался серьезный пожар. Происшествие случилось в нежилой части постройки. Огонь распространялся с чердака, затем пламя охватило кровлю, второй и третий этажи. Конструктивным элементам постройки был нанесен урон.