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Город Был риск обрушения: в Ярославле открыли Дворец пионеров

Был риск обрушения: в Ярославле открыли Дворец пионеров

В здании провели противоаварийные работы

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3 комментария

Дворец пионеров снова открыт

Источник:

В Ярославле после новогодних праздников открыли Дворец пионеров на Советской улице. С сентября 2024 года в здании велись противоаварийные работы. После пожара в соседнем здании был риск, что смежная стена может рухнуть.

К концу декабря укрепление стены было завершено. Часть работ подрядчику еще предстоит сделать, но маленькие ярославцы уже могут заниматься внутри Дворца.

— В связи с продолжением противоаварийных работ сохраняются некоторые ограничения для посетителей: попасть в Дворец пионеров можно только через главный вход, идя со стороны Красной площади. Тротуар со стороны улицы Трефолева на протяжении фасада дома № 15 по Советской улице перекрыт, — уточнили в мэрии Ярославля.

Противоаварийные работы еще не завершены

Источник:

Напомним, Ярославский городской дворец пионеров расположен в здании по адресу: улица Советская, 17. 2 сентября в соседнем доме № 15 на улице Советской начался серьезный пожар. Происшествие случилось в нежилой части постройки. Огонь распространялся с чердака, затем пламя охватило кровлю, второй и третий этажи. Конструктивным элементам постройки был нанесен урон.

Горевший дом был построен в конце XVIII — середине XIX века, он признан объектом культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных». В 2012 году здание признали аварийным, сейчас идет процедура его расселения.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Осталось развести пионеров.
Гость
20 минут
Всё рушится а мы строим у чужих выдаём дотации и отправляем гуманитарную помощь, поставляем за бесплатно в абхазию и приднестровья газ электричество итд а остальным братским народам дешевле чем недорогим россиянам или вообще в виде безвозвратного кредита
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