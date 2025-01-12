Эксперты предупредили о риске стагфляции в России. Что это такое и кого касается

Стагфляция — достаточно новый экономический термин. Узнаем, что он означает Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В России заговорили о возможной стагфляции. Экономический термин незнаком широкой публике, поэтому первоначально может быть непонятно, о чем вообще идет речь. Но под этим словом скрываются достаточно негативные факторы для российской экономики. В этом материале 72.RU разбирается, что такое стагфляция, действительно ли она может случиться в России, кого затронет.

Что такое стагфляция?

Стагфляция — синхронное снижение предложения производства, потребительского спроса и роста инфляции, говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». По его словам, это кризисное явление, сопровождаемое падением промышленных мощностей, ухудшением покупательной способности, ростом безработицы и одновременным удорожанием товаров и услуг на фоне их дефицита.

Источник: Александра Тонку / Городские медиа

Алексей Кричевский, финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм», в беседе с корреспондентом 72.RU в упрощенном виде говорит, что стагфляция — это высокая инфляция при высокой безработице.

Константин Селянин, экономист, обращает внимание, что стагфляция — достаточно новое явление для экономики и еще недостаточно изучено.

— Сейчас доминирующая теория стагфляции связывает три понятия — экономический рост ВВП — это либо замедление, либо снижение — при одновременном росте инфляции и безработицы.

Впервые о стагфляции заговорили во второй половине XX века. Об этом феномене в ноябре 1965-го года заявил политик Иэн Маклеод, выступая перед членами палаты общин, во время экономического кризиса в Великобритании.

— Теперь у нас худшее из обоих миров — не только инфляция с одной стороны или стагнация с другой, но и то и другое вместе. У нас есть своего рода ситуация «стагфляции», — говорил тогда он.

Самый наглядный пример — экономическая ситуация в США. Американский кризис начался в 1973 году после резкого роста цен на нефть. Это случилось из-за ввода эмбарго в отношении США, которая ввела Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) за поддержку Израиля в арабо-израильском конфликте. Что привело к росту издержек, соответственно, цен, инфляции, сокращению производства и безработице.

Причины стагфляции

По мнению Селянина, полвека с появления термина — это пока недостаточно большой срок, чтобы говорить об изученности. Есть пример 70-х годов и понимание, от чего именно тогда всё началось и закончилось. Но, по словам собеседника, это не значит, что стагфляция проходит только по этому сценарию и не может по-другому.

— Причины, которыми сегодня большинство исследователей объясняют стагфляцию, сводятся к двум. Первая — это ценовые шоки. Как правило, это связано с ценами на сырье. Вторая причина — одновременное замедление производства, рост цен вследствие экономической политики.

Опасность стагфляции, как характеризует Селянин, заключается в том, что она сама себя воспроизводит.

— Происходит спад производства, а это означает, что товаров на рынке становится меньше. На них, естественно, появляется больше конкуренции, и значит, растут цены. Но поскольку происходит спад производства, приходится сокращать персонал, увеличивается безработица. И вот это идет практически по кругу, по спирали. До какой степени это может дойти, тоже до конца непонятно, — рассуждает экономист.

А что в России?

Эксперты в ноябре предупредили о рисках стагфляции в России. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Там пишут, что высокая ключевая ставка и перспектива ее повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций в ближайшее время.

— Можно констатировать, что эта политика лишь ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции — но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов (прежде всего, в машиностроении), — сказано в докладе аналитиков.

В результате действий ЦБ, как пишут в том же документе, российская экономика «фактически поставлена перед угрозой стагфляции».

Герман Греф, председатель правления «Сбербанка», тоже высказывался по актуальной теме. На дне инвестора 6 декабря он заявил, что российская экономика демонстрирует признаки замедления, в частности, в секторе строительства и инвестиций в жилье. По его словам, создается опасность стагфляции.

Всё тот же ЦМАКП в октябрьском докладе «Анализ макроэкономических тенденций» констатирует остановку роста в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, секторе платных услуг населению, розничной торговле непродовольственными товарами.

В декабре Центральный банк, согласно макроэкономическому опросу, спрогнозировал рост ВВП в 2025 и 2026 годах на 1,5% и 1,7% соответственно. Что меньше, чем в 2024 году, — прогнозируется на уровне 3,8%.

Еще один признак стагфляции — безработица. Константин Селянин о ней рассуждает следующим образом.

— Любое снижение военного производства приведет к высвобождению очень многих людей, которые не смогут найти столь же высокооплачиваемую работу. Поэтому, скорее всего, безработица увеличится. Куда они пойдут, в гражданский сектор? Но гражданский сектор задавлен налогами. Соответственно, там рабочих мест не добавится на фоне такой высокой ставки и падении деловой активности, — говорит собеседник.

Что касается инфляции, то она будет расти. И цели Центробанка в 4–4,5% не достичь. В этом, кажется, никто не сомневается. Селянин уверен, что из этих трех компонент две будут точно. По безработице — сомнения. Пострадают, по его предположению, пенсионеры, бюджеты, кто зависит от социальных выплат, розничные заемщики, малый и средний бизнес, самозанятые.

Алексей Кричевский, финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» говорит, что теоретически стагфляция возможна. На это указывает растущая инфляция, а из-за высокой ключевой ставки и дорогих денег для бизнеса будут и дальше дорожать кредиты. Что сказывается на обороте компаний, маржинальности и рентабельности. Как следствие — приведет к банкротству предприятий малого и среднего бизнеса и росту безработицы. По предположению собеседника, этот процесс может запуститься во второй половине следующего года.

— Но до этого [стагфляции] действительно должно дойти, потому что по факту, по идее, стагфляция — это явление, когда у нас и инфляция, и безработица больше 10%. Чтобы у нас была в текущей ситуации безработица, где больше 10%, ну полечь, наверное, должна половина малого бизнеса. Понятно, что потери там будут, но они будут не такими атомными. Поэтому определение, да, в такие спекулятивные истории о том, что у нас все-таки будет стагфляция, они скорее все-таки больше притянуты за уши. Да, будут определенные сложности, но к стагфляции мы, скорее всего, не дойдем, — рассуждает Кричевский.

В целом Кричевский очень скептически относится к стагфляции в России. По его уверениям, в следующем году не будет точно; в 2026 году тоже вряд ли — там предстоят выборы в Госдуму. Собеседник предполагает, что будут определенные стимулы для борьбы с инфляцией и безработицей.

— А дальше, скорее всего, будет уже виден дальнейший вектор развития. И этому определению там, скорее всего, просто будет неоткуда взяться. Потому что с окончанием истории с Украиной начнется, скорее всего, очень медленный, натужный процесс по решению вопросов с государственными санкциями. Начнется процесс возврата европейских, американских брендов. Это тоже будет достаточно интересным инструментом в плане безработицы, потому что придется нанимать массу людей. И уже просто не будет пространства для этого определения. Наихудший сценарий, который возможен, просто пока не просматривается, — резюмирует Кричевский.

Методы борьбы со стагфляцией

Справиться с проблемой в США помог курс экономической политики Рональда Рейгана. Но для России этот метод, как отмечают эксперты, маловероятен.

Всё в том же докладе ЦМАКП о рисках стагфляции, говорится, что, «учитывая специфику текущей российской ситуации», маловероятна реализация сценария «рейганомики».