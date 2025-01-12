Эксперты предупредили о риске стагфляции в России. Что это такое и кого касается

В России заговорили о возможной стагфляции. Экономический термин незнаком широкой публике, поэтому первоначально может быть непонятно, о чем вообще идет речь. Но под этим словом скрываются достаточно негативные факторы для российской экономики. В этом материале 72.RU разбирается, что такое стагфляция, действительно ли она может случиться в России, кого затронет.
Что такое стагфляция?
Стагфляция — синхронное снижение предложения производства, потребительского спроса и роста инфляции, говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». По его словам, это кризисное явление, сопровождаемое падением промышленных мощностей, ухудшением покупательной способности, ростом безработицы и одновременным удорожанием товаров и услуг на фоне их дефицита.
Алексей Кричевский, финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм», в беседе с корреспондентом 72.RU в упрощенном виде говорит, что стагфляция — это высокая инфляция при высокой безработице.
Константин Селянин, экономист, обращает внимание, что стагфляция — достаточно новое явление для экономики и еще недостаточно изучено.
— Сейчас доминирующая теория стагфляции связывает три понятия — экономический рост ВВП — это либо замедление, либо снижение — при одновременном росте инфляции и безработицы.
Впервые о стагфляции заговорили во второй половине XX века. Об этом феномене в ноябре 1965-го года заявил политик Иэн Маклеод, выступая перед членами палаты общин, во время экономического кризиса в Великобритании.
— Теперь у нас худшее из обоих миров — не только инфляция с одной стороны или стагнация с другой, но и то и другое вместе. У нас есть своего рода ситуация «стагфляции», — говорил тогда он.
Самый наглядный пример — экономическая ситуация в США. Американский кризис начался в 1973 году после резкого роста цен на нефть. Это случилось из-за ввода эмбарго в отношении США, которая ввела Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) за поддержку Израиля в арабо-израильском конфликте. Что привело к росту издержек, соответственно, цен, инфляции, сокращению производства и безработице.
Причины стагфляции
По мнению Селянина, полвека с появления термина — это пока недостаточно большой срок, чтобы говорить об изученности. Есть пример 70-х годов и понимание, от чего именно тогда всё началось и закончилось. Но, по словам собеседника, это не значит, что стагфляция проходит только по этому сценарию и не может по-другому.
— Причины, которыми сегодня большинство исследователей объясняют стагфляцию, сводятся к двум. Первая — это ценовые шоки. Как правило, это связано с ценами на сырье. Вторая причина — одновременное замедление производства, рост цен вследствие экономической политики.
Опасность стагфляции, как характеризует Селянин, заключается в том, что она сама себя воспроизводит.
— Происходит спад производства, а это означает, что товаров на рынке становится меньше. На них, естественно, появляется больше конкуренции, и значит, растут цены. Но поскольку происходит спад производства, приходится сокращать персонал, увеличивается безработица. И вот это идет практически по кругу, по спирали. До какой степени это может дойти, тоже до конца непонятно, — рассуждает экономист.
А что в России?
Эксперты в ноябре предупредили о рисках стагфляции в России. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Там пишут, что высокая ключевая ставка и перспектива ее повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций в ближайшее время.
— Можно констатировать, что эта политика лишь ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции — но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов (прежде всего, в машиностроении), — сказано в докладе аналитиков.
В результате действий ЦБ, как пишут в том же документе, российская экономика «фактически поставлена перед угрозой стагфляции».
Герман Греф, председатель правления «Сбербанка», тоже высказывался по актуальной теме. На дне инвестора 6 декабря он заявил, что российская экономика демонстрирует признаки замедления, в частности, в секторе строительства и инвестиций в жилье. По его словам, создается опасность стагфляции.
Всё тот же ЦМАКП в октябрьском докладе «Анализ макроэкономических тенденций» констатирует остановку роста в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, секторе платных услуг населению, розничной торговле непродовольственными товарами.
В декабре Центральный банк, согласно макроэкономическому опросу, спрогнозировал рост ВВП в 2025 и 2026 годах на 1,5% и 1,7% соответственно. Что меньше, чем в 2024 году, — прогнозируется на уровне 3,8%.
Еще один признак стагфляции — безработица. Константин Селянин о ней рассуждает следующим образом.
— Любое снижение военного производства приведет к высвобождению очень многих людей, которые не смогут найти столь же высокооплачиваемую работу. Поэтому, скорее всего, безработица увеличится. Куда они пойдут, в гражданский сектор? Но гражданский сектор задавлен налогами. Соответственно, там рабочих мест не добавится на фоне такой высокой ставки и падении деловой активности, — говорит собеседник.
Что касается инфляции, то она будет расти. И цели Центробанка в 4–4,5% не достичь. В этом, кажется, никто не сомневается. Селянин уверен, что из этих трех компонент две будут точно. По безработице — сомнения. Пострадают, по его предположению, пенсионеры, бюджеты, кто зависит от социальных выплат, розничные заемщики, малый и средний бизнес, самозанятые.
Алексей Кричевский, финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» говорит, что теоретически стагфляция возможна. На это указывает растущая инфляция, а из-за высокой ключевой ставки и дорогих денег для бизнеса будут и дальше дорожать кредиты. Что сказывается на обороте компаний, маржинальности и рентабельности. Как следствие — приведет к банкротству предприятий малого и среднего бизнеса и росту безработицы. По предположению собеседника, этот процесс может запуститься во второй половине следующего года.
— Но до этого [стагфляции] действительно должно дойти, потому что по факту, по идее, стагфляция — это явление, когда у нас и инфляция, и безработица больше 10%. Чтобы у нас была в текущей ситуации безработица, где больше 10%, ну полечь, наверное, должна половина малого бизнеса. Понятно, что потери там будут, но они будут не такими атомными. Поэтому определение, да, в такие спекулятивные истории о том, что у нас все-таки будет стагфляция, они скорее все-таки больше притянуты за уши. Да, будут определенные сложности, но к стагфляции мы, скорее всего, не дойдем, — рассуждает Кричевский.
В целом Кричевский очень скептически относится к стагфляции в России. По его уверениям, в следующем году не будет точно; в 2026 году тоже вряд ли — там предстоят выборы в Госдуму. Собеседник предполагает, что будут определенные стимулы для борьбы с инфляцией и безработицей.
— А дальше, скорее всего, будет уже виден дальнейший вектор развития. И этому определению там, скорее всего, просто будет неоткуда взяться. Потому что с окончанием истории с Украиной начнется, скорее всего, очень медленный, натужный процесс по решению вопросов с государственными санкциями. Начнется процесс возврата европейских, американских брендов. Это тоже будет достаточно интересным инструментом в плане безработицы, потому что придется нанимать массу людей. И уже просто не будет пространства для этого определения. Наихудший сценарий, который возможен, просто пока не просматривается, — резюмирует Кричевский.
Методы борьбы со стагфляцией
Справиться с проблемой в США помог курс экономической политики Рональда Рейгана. Но для России этот метод, как отмечают эксперты, маловероятен.
Всё в том же докладе ЦМАКП о рисках стагфляции, говорится, что, «учитывая специфику текущей российской ситуации», маловероятна реализация сценария «рейганомики».
— Давайте, посмотрим на Америку. Считается, что история со стагфляцией была закончена Рональдом Рейганом. Что он сделал? Очень серьезно ослабил фискальные меры — снизил налоги. Это стимулировало предпринимательскую активность. Также проводил широкую программу заимствований. Именно тогда США стали обильно занимать. Постепенно нормализовались цены на нефть. Но мы знаем, что стагфляция может продолжаться годами. Какой-то панацеи нет, — отмечает Константин Селянин.