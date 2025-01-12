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Образование Панорамные окна и просторные залы: как изнутри выглядит новая школа на Большой Федоровской в Ярославле

Панорамные окна и просторные залы: как изнутри выглядит новая школа на Большой Федоровской в Ярославле

Стройка находится на финальном этапе

1 943
11 комментариев

В школе будут просторные актовый зал и столовая

Источник:

Строительство школы на Большой Федоровской находится на финальной стадии. Фотографии изнутри объекта опубликовали в мэрии Ярославля.

— Сейчас в строящейся школе проводятся отделочные работы внутри помещений, после чего приведут в порядок фасад здания. Также уже оборудована детская и спортивная площадки. Укладку покрытия проведут после завершения работ тяжелой спецтехники, чтобы не повредить новую плитку и газоны, — уточнили в мэрии.

Напомним, школа должна открыться в 2025 году. Ее возводят на месте снесенной аварийной школы № 53. Учебное учреждение рассчитано на 500 мест. В здании предусмотрена столовая, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, зал для хореографии, актовый зал на 315 мест. На пришкольной территории должна расположиться баскетбольная площадка и зона отдыха. В кабинетах труда поставят деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки

В целом, это будет не типовой, а оригинальный проект — первый подобный в Ярославской области. Всё здание будет насыщено естественным светом, проникающим сквозь стекла витражей и светопрозрачные фасадные конструкции.

Подрядчиком на объекте является ООО «КапиталГруппСтрой». Контракт с ним мэрия города заключила еще в 2023 году. Работы на тот момент были оценены в 739 миллионов рублей. По контракту, срок сдачи объекта истек летом 2024 года. Но по факту работы планируют завершить только в 2025 году.

По данным мэрии, на конец 2024 года готовность объекта составляла 66%. В здании ведется монтаж внутренних инженерных коммуникаций, внутренних перегородок и отделка помещений.

Власти рассчитывают, что 1 сентября школа примет первых учеников.

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Комментарии
11
Гость
3 часа
Мне кажется, что школа построена в неудачном месте: основная часть населения района проживает с другой стороны Б. Федоровской, на этом участке вечные автомобильные пробки. Будет подземный переход для детей? Кто-нибудь оценивал детскую безопасность? Или опять "как-нибудь приспособятся"! Когда же горе-управленцы научатся думать?!
Гость
1 час
Я учился в этой школе (1969-1979). И мой брат 9-ю годами ранее. Школа им СМКирова. Директора Топоркова и потом Котлова. После школы поступил в ЯПИ на одни пятерки сдал вступительные и закончил с красным дипломом. Где-то с 2013 г( может с 2014) школу закрыли. Видимо, чтобы выполнить указ о повышении зарплат учителям - сокращение их численности. Не была она аварийной никогда и здание само не настолько и старое. К примеру 44-я школа точно такая же на Б Октябрьской, стоит и работает. Так вот, с 2013 стояла эта школа сначала с заколоченными окнами первого этажа, потом, что характерно для подобных объектов, город её бросил на разграбление. И стоял этот памятник моего школьного детства и бесхозяйственности адм города второй половины 10-х годов с выбитыми окнами, сгоревшими бывшими классами, ободранной кем-то металлической в прошлом крышей лет 8. Ничего внятного власти не отвечали на вопросы об этой школе ярославцам, депутатам тоже было посередине. Потом таки нашлись федеральные средства для проекта строительства новой школы, старую снесли и заключили контракт на строительство. И то, на год уже не вписались в сроки по контракту. Причина здесь только одна - недостаток финансирования. Ну как-то так должны были написать журналисты. Правдиво и честно. Но хоть так. Пусть будет новая, красивая, хоть и спустя 15 лет. А в это время родители все эти годы возят детей в другие городские шк.
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