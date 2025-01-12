Панорамные окна и просторные залы: как изнутри выглядит новая школа на Большой Федоровской в Ярославле

В школе будут просторные актовый зал и столовая Источник: мэрия Ярославля











Строительство школы на Большой Федоровской находится на финальной стадии. Фотографии изнутри объекта опубликовали в мэрии Ярославля.

— Сейчас в строящейся школе проводятся отделочные работы внутри помещений, после чего приведут в порядок фасад здания. Также уже оборудована детская и спортивная площадки. Укладку покрытия проведут после завершения работ тяжелой спецтехники, чтобы не повредить новую плитку и газоны, — уточнили в мэрии.

Напомним, школа должна открыться в 2025 году. Ее возводят на месте снесенной аварийной школы № 53. Учебное учреждение рассчитано на 500 мест. В здании предусмотрена столовая, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, зал для хореографии, актовый зал на 315 мест. На пришкольной территории должна расположиться баскетбольная площадка и зона отдыха. В кабинетах труда поставят деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки

В целом, это будет не типовой, а оригинальный проект — первый подобный в Ярославской области. Всё здание будет насыщено естественным светом, проникающим сквозь стекла витражей и светопрозрачные фасадные конструкции.

Подрядчиком на объекте является ООО «КапиталГруппСтрой». Контракт с ним мэрия города заключила еще в 2023 году. Работы на тот момент были оценены в 739 миллионов рублей. По контракту, срок сдачи объекта истек летом 2024 года. Но по факту работы планируют завершить только в 2025 году.

По данным мэрии, на конец 2024 года готовность объекта составляла 66%. В здании ведется монтаж внутренних инженерных коммуникаций, внутренних перегородок и отделка помещений.