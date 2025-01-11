«Элли переселили в Россию, а Тотошка шутит про релокацию»: стоит ли идти на нашумевший фильм «Волшебник Изумрудного города»

Железный Дровосек оказался эмоциональнее главной героини Источник: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» / Кинопоиск











В январе на экраны вышла громкая премьера «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+). Фильм новой отечественной киновселенной посмотрела корреспондент NGS42.RU Елена Гуськова, чтобы рассказать читателям, чего стоит ждать от российского фэнтези в видении Игоря Волошина. Постарались не раскрывать детали сюжета, но всё же возможны спойлеры.

Предполагается что похождения Элли, основанные на первой книге Александра Волкова, превратятся в эпическую трилогию, а в дальнейшем авторы возьмутся за спин-оффы. Всего в первоисточнике писателя шесть повестей, так что заявка на кинопроизводство серьезная — возвращаться к жевунам и мигунам нам предстоит ближайшие лет 10.

Визуал

Фильм обрушивает на нас лавину компьютерной графики и анимации. Местами очень удачной, например Трусливый Лев выглядит без преувеличения шикарно и живо, а местами отправляющей нас прямиком в нулевые, со светящийся «зеленкой». Особенно последнее заметно в массовых сценах с большим количеством героев.

Саблезубые тигры могли бы выглядеть чуть менее фальшиво в 2025 году Источник: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» / Кинопоиск











Надо Львом создатели явно постарались лучше, все-таки центральный персонаж Источник: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» / Кинопоиск











Само воплощение Волшебной Страны выглядит, с одной стороны, несколько вторично: среди зеленых заливных лугов и волшебных замков мы как будто бы снова в Шире, собираемся в путешествие с кольцом в Мордор. В то же время, несколько вырвиглазный колор заставляет ожидать появления телепузиков (0+) из-за ближайшего дагестанского холма (именно там проходили съемки).

Ничего не напоминает? Источники: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» / Кинопоиск, «Телепузики» (0+)/ Кинопоиск

Главная антагонистка эпопеи, злая колдунья Бастинда, выглядит словно калька с диснеевской Малифисенты: худая, в черном, безумно хихикающая и даже рога в головном уборе присутствуют.

Источник: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» / Кинопоиск











Добрая волшебница Виллина двигается как будто страдает недугом центральной нервной системы, ее руки зачем-то всё время неестественно подергиваются, а мигунам сделали большие глаза, словно через фильтр в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

В то же время, фильм есть и за что похвалить, например волшебный ураган авторы изобразили натурально, красиво и пугающе. Или прекрасное и смертельно-опасное маковое поле, эффектно возникающее по волшебству.

Неплохо выглядит и Железный Дровосек, сохраняющий и некоторую скованность проржавевшего тела, и живость движений.

Пожалуйста, хватит нотаций!

Фильм маркирован 6+ и позиционируется как фильм для всей семьи. Для детей с еще не сформированными ценностями внятная мораль действительно важна: добро побеждает зло, обманывать и предавать плохо, а быть храбрым и самоотверженным хорошо. Эти идеи можно продвигать исподволь, самим сюжетом демонстрируя, что так оно и есть. А можно сделать как авторы: превратить историю в еще один разговор о важном.

Во-первых, тема зависимости от гаджетов раскрыта больше, чем на 100%. Родители Элли жалуются, что «у нее в глазах пиксели», отбирают телефон в поездке, девочка на этой почве закатывает грандиозные истерики. После ее уносит ураган в край без Wi-Fi, и героиня переживает настоящую ломку: ищет сеть на каждом холмике, картинно страдает, жалуется на жизнь собаке. Потом с ней случается «детокс», и уже она сама с навязчивостью свежепросветленной сектантки твердит буквально каждому собеседнику о том, как прекрасен реальный мир вокруг, без этих ваших пикселей.

Во-вторых, в кино затрагивается тема дружбы и эгоизма. Элли так сильно хочет домой, что попадается на удочку людоеда. Страшного человека с остро заточенными зубами сообразительная девочка лет десяти сразу же принимает за Гудвина, а старую заржавленную скороварку в человеческий рост — за телепорт до дома. После этого девочка сама ныряет в кастрюлю, оставив в Волшебной Стране Тотошку.

После спасения малышка своеобразно переживает собственное предательство, скатываясь в проекции. Она обвиняет друзей в том, что те бросили ее, а они в свою очередь слезно просят ее прощения. Ближе к финалу Элли сознается друзьям, что была готова отправиться без них, а те прощают ее в мгновение ока без какой-либо рефлексии.

Источник: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» / Кинопоиск











Также по ходу фильма герои постоянно повторяют, что добиться цели можно, только если держаться друг за друга и помогать. Не самая плохая идея, но хватило бы проговорить не больше двух раз за сюжет.

Из плюсов: понравилось, как киноделы раскрыли тему храбрости. Тотошка объяснил Льву, что страх — это нормально, но он преодолел свой, когда потребовалось защитить Элли. «Смелость рождается из страха за других» — идея интересная, не проговаривается в лоб и проявляется в сюжете.

Сюжет и характеры

В целом классическое роуд-муви: у героев есть цель (дойти до Гудвина), и они идут, всё время что-то преодолевая. Основной двигатель — серебряные волшебные туфельки, которые за фильм себя никак не проявили. Они просто находятся на ногах главной героини, а у Бастинды на них гиперфиксация не хуже, чем у Голлума на кольце Всевластия.

В целом как положительные, так и отрицательные герои выглядят несколько примитивно, хотя мозгов нет только у Страшилы. Почему Железный Дровосек по умственному развитию не превосходит трехлетнего ребенка, сюжетно не объяснено.

Также создатели попытались осовременить рассказ и максимально приблизить его к аудитории. Элли переселили из Канзаса в российскую глубинку, оставив девочке странное для русского слуха имя. Кроме того, персонажи то и дело сыплют актуалочкой: Тотошка то шутит про релокацию, то повторяет, что у него лапки. Главная героиня периодически ввинчивает молодежный сленг, а в порыве самобичевания восклицает, что она «фейк». Всё это довольно нарочито и вызовет скорее кринж у юной аудитории.

Что хорошо, так это то, что герои фильма действительно получают развитие. Элли через раскаянье открывает для себя ценность дружбы, Трусливый Лев, обретая близких, находит в себе смелость постоять за них, Страшила постепенно открывает в себе задатки великого комбинатора.

Самое большое разочарование фильма — концовка. Ее нет. Во время промоушена было оговорено, что перед нами лишь часть трилогии. Кстати, продолжая аллюзию, так было и во «Властелине колец» (12+). Однако во втором случае каждая часть была логически завершена, повествование доходило до какой-либо промежуточной развязки. В случае с историей Элли режиссер оборвал рассказ буквально на полуслове, никак не подготовив аудиторию к паузе. Зрители в зале остались в недоумении, вопрошая «И всё?»

В целом фильм вполне можно посмотреть один раз в выходной вечер, особенно если у вас есть ребенок младше 10 лет. Но идти ради этого в кинотеатр, возможно, не стоит. Кино будет также смотрибельно и на малом экране, когда выйдет на онлайн-платформах и ТВ.